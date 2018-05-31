Лот 1

Предоставление транспортных средств типа «еврофура» (габариты 13600*2480*2700 мм, грузоподъемность не менее 20 тонн), для осуществления транспортно-экспедиционных услуг по доставке груза (части установки ШЗ-3000-0,6-6; Т-67) по маршруту г. Екатеринбург - г. Губаха, Пермский край.