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Номер извещения
ГП817985
Уникальный номер закупки
203-490/18
Наименование закупки
Организация транспортировки груза от АО «Уралхиммаш», г. Екатеринбург до г. Губаха, Пермский край, промзона ПАО «МЕТАФРАКС».
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
25.05.2018 13:40
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33,
Почтовый адрес
620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33
Контактный телефон
+7 343 310-05-95
Факс
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Адрес электронной почты
l.v.hazihanova@ekb.ru
Ф.И.О. контактного лица
Хазиханова Лариса Венарисовна
Место рассмотрения предложений
Екатеринбург
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Предоставление транспортных средств типа «еврофура» (габариты 13600*2480*2700 мм, грузоподъемность не менее 20 тонн), для осуществления транспортно-экспедиционных услуг по доставке груза (части установки ШЗ-3000-0,6-6; Т-67) по маршруту г. Екатеринбург - г. Губаха, Пермский край.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
31.05.2018 23:00 GMT +331.05.2018 23:0031.05.2018 23:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП817985Дата и время окончания срока приема заявок Предоставление транспортных средств типа «еврофура» (габариты 13600*2480*2700 мм, грузоподъемность не менее 20 тонн), для осуществления транспортно-экспедиционных услуг по доставке груза (части установки ШЗ-3000-0,6-6; Т-67) по маршруту г. Екатеринбург - г. Губаха, Пермский край.Екатеринбург
Дата и время вскрытия заявок
31.05.2018 23:0031.05.2018 23:0031.05.2018 23:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП817985Дата и время вскрытия заявок Предоставление транспортных средств типа «еврофура» (габариты 13600*2480*2700 мм, грузоподъемность не менее 20 тонн), для осуществления транспортно-экспедиционных услуг по доставке груза (части установки ШЗ-3000-0,6-6; Т-67) по маршруту г. Екатеринбург - г. Губаха, Пермский край.Екатеринбург
Подведение итогов не позднее
29.06.2018 15:0029.06.2018 15:0029.06.2018 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП817985Подведение итогов не позднее Предоставление транспортных средств типа «еврофура» (габариты 13600*2480*2700 мм, грузоподъемность не менее 20 тонн), для осуществления транспортно-экспедиционных услуг по доставке груза (части установки ШЗ-3000-0,6-6; Т-67) по маршруту г. Екатеринбург - г. Губаха, Пермский край.Екатеринбург
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
29.06.201829.06.2018 15:0029.06.2018 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП817985Подведение итогов не позднее Предоставление транспортных средств типа «еврофура» (габариты 13600*2480*2700 мм, грузоподъемность не менее 20 тонн), для осуществления транспортно-экспедиционных услуг по доставке груза (части установки ШЗ-3000-0,6-6; Т-67) по маршруту г. Екатеринбург - г. Губаха, Пермский край.Екатеринбург
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Предоставление транспортных средств типа «еврофура» (габариты 13600*2480*2700 мм, грузоподъемность не менее 20 тонн), для осуществления транспортно-экспедиционных услуг по доставке груза (части установки ШЗ-3000-0,6-6; Т-67) по маршруту г. Екатеринбург - г. Губаха, Пермский край.
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Предоставление транспортных средств типа «еврофура» в кол-ве 55-80 шт. для перевозки груза
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г. Екатеринбург - г. ГубахаРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО УРАЛХИММАШ
Все закупки и тендеры ПАО УРАЛХИММАШ
Адрес местонахождения
620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33,
620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33
49.41.19.000
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 55
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