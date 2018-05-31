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    Главная / Торги / Организация транспортировки груза от АО «Уралхиммаш», г. Екатеринбург до г. Губаха, Пермский край, промзона ПАО «МЕТАФРАКС».

    Организация транспортировки груза от АО «Уралхиммаш», г. Екатеринбург до г. Губаха, Пермский край, промзона ПАО «МЕТАФРАКС».

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь31.05.2018 23:0031.05.2018 23:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП817985Дата и время окончания срока приема заявок Предоставление транспортных средств типа «еврофура» (габариты 13600*2480*2700 мм, грузоподъемность не менее 20 тонн), для осуществления транспортно-экспедиционных услуг по доставке груза (части установки ШЗ-3000-0,6-6; Т-67) по маршруту г. Екатеринбург - г. Губаха, Пермский край.ЕкатеринбургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП817985

    Уникальный номер закупки

    203-490/18

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Организация транспортировки груза от АО «Уралхиммаш», г. Екатеринбург до г. Губаха, Пермский край, промзона ПАО «МЕТАФРАКС».

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    25.05.2018 13:40

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    извещение

    перечень документов для проверки

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО УРАЛЬСКИЙ ЗАВОД ХИМИЧЕСКОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ
    Все закупки и тендеры ПАО УРАЛХИММАШ

    Юридический адрес

    620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33,

    Почтовый адрес

    620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33

    Контактный телефон

    +7 343 310-05-95

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    l.v.hazihanova@ekb.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Хазиханова Лариса Венарисовна

    Место рассмотрения предложений

    Екатеринбург

    Закупки и тендеры Свердловская Область

    Ключевые слова:

    транспорт

    Список лотов

    Лот 1

    Предоставление транспортных средств типа «еврофура» (габариты 13600*2480*2700 мм, грузоподъемность не менее 20 тонн), для осуществления транспортно-экспедиционных услуг по доставке груза (части установки ШЗ-3000-0,6-6; Т-67) по маршруту г. Екатеринбург - г. Губаха, Пермский край.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    31.05.2018 23:00 GMT +331.05.2018 23:0031.05.2018 23:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП817985Дата и время окончания срока приема заявок Предоставление транспортных средств типа «еврофура» (габариты 13600*2480*2700 мм, грузоподъемность не менее 20 тонн), для осуществления транспортно-экспедиционных услуг по доставке груза (части установки ШЗ-3000-0,6-6; Т-67) по маршруту г. Екатеринбург - г. Губаха, Пермский край.Екатеринбург

    Дата и время вскрытия заявок

    31.05.2018 23:0031.05.2018 23:0031.05.2018 23:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП817985Дата и время вскрытия заявок Предоставление транспортных средств типа «еврофура» (габариты 13600*2480*2700 мм, грузоподъемность не менее 20 тонн), для осуществления транспортно-экспедиционных услуг по доставке груза (части установки ШЗ-3000-0,6-6; Т-67) по маршруту г. Екатеринбург - г. Губаха, Пермский край.Екатеринбург

    Подведение итогов не позднее

    29.06.2018 15:0029.06.2018 15:0029.06.2018 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП817985Подведение итогов не позднее Предоставление транспортных средств типа «еврофура» (габариты 13600*2480*2700 мм, грузоподъемность не менее 20 тонн), для осуществления транспортно-экспедиционных услуг по доставке груза (части установки ШЗ-3000-0,6-6; Т-67) по маршруту г. Екатеринбург - г. Губаха, Пермский край.Екатеринбург

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    29.06.201829.06.2018 15:0029.06.2018 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП817985Подведение итогов не позднее Предоставление транспортных средств типа «еврофура» (габариты 13600*2480*2700 мм, грузоподъемность не менее 20 тонн), для осуществления транспортно-экспедиционных услуг по доставке груза (части установки ШЗ-3000-0,6-6; Т-67) по маршруту г. Екатеринбург - г. Губаха, Пермский край.Екатеринбург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Предоставление транспортных средств типа «еврофура» (габариты 13600*2480*2700 мм, грузоподъемность не менее 20 тонн), для осуществления транспортно-экспедиционных услуг по доставке груза (части установки ШЗ-3000-0,6-6; Т-67) по маршруту г. Екатеринбург - г. Губаха, Пермский край.

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Предоставление транспортных средств типа «еврофура» в кол-ве 55-80 шт. для перевозки груза

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г. Екатеринбург - г. ГубахаРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    постоплата в течение 30 дней по факту выполнения услуг и предоставлению оригиналов документов
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО УРАЛЬСКИЙ ЗАВОД ХИМИЧЕСКОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО УРАЛХИММАШ
    Все закупки и тендеры ПАО УРАЛХИММАШ

    Адрес местонахождения

    620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33,

    620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33

    Классификатор ОКПД2

    49.41.19.000

    Услуги по перевозке грузов автомобильным транспортом прочие

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Предоставление транспортных средств типа «еврофура»"

    Кол-во: 55

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