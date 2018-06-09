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    Главная / Торги / Работы по капитальному ремонту помещения 1-го этажа «медпункта» по оси «60/В-Г1» цеха №8 (инв. № 60330) ООО «ОМЗ-Спецсталь», литера ВС

    Работы по капитальному ремонту помещения 1-го этажа «медпункта» по оси «60/В-Г1» цеха №8 (инв. № 60330) ООО «ОМЗ-Спецсталь», литера ВС

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь09.06.2018 11:3009.06.2018 11:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП817978Дата и время окончания срока приема заявок Работы по капитальному ремонту помещения 1-го этажа «медпункта» по оси «60/В-Г1» цеха №8 (инв. № 60330) ООО «ОМЗ-Спецсталь», литера ВССанкт-ПетербургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП817978

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Работы по капитальному ремонту помещения 1-го этажа «медпункта» по оси «60/В-Г1» цеха №8 (инв. № 60330) ООО «ОМЗ-Спецсталь», литера ВС

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    25.05.2018 12:52

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Требуемый пакет документов для участия в Запросе предложений

    чертежи

    Техническое задание

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью ОМЗ-Спецсталь
    Все закупки и тендеры ОМЗ-Спецсталь

    Юридический адрес

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Почтовый адрес

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Территория Ижорский завод, б/н

    Контактный телефон

    +7 812 322-84-38 доб. 7102

    Факс

    +7 812 322-80-07

    Адрес электронной почты

    Igor.Fedorov2@omzglobal.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Федоров Игорь Николаевич

    Место рассмотрения предложений

    Санкт-Петербург

    Ключевые слова:

    ремонт

    Список лотов

    Лот 1

    Работы по капитальному ремонту помещения 1-го этажа «медпункта» по оси «60/В-Г1» цеха №8 (инв. № 60330) ООО «ОМЗ-Спецсталь», литера ВС

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    09.06.2018 11:30 GMT +309.06.2018 11:3009.06.2018 11:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП817978Дата и время окончания срока приема заявок Работы по капитальному ремонту помещения 1-го этажа «медпункта» по оси «60/В-Г1» цеха №8 (инв. № 60330) ООО «ОМЗ-Спецсталь», литера ВССанкт-Петербург

    Дата и время вскрытия заявок

    09.06.2018 11:3009.06.2018 11:3009.06.2018 11:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП817978Дата и время вскрытия заявок Работы по капитальному ремонту помещения 1-го этажа «медпункта» по оси «60/В-Г1» цеха №8 (инв. № 60330) ООО «ОМЗ-Спецсталь», литера ВССанкт-Петербург

    Подведение итогов не позднее

    31.07.2018 16:0031.07.2018 16:0031.07.2018 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП817978Подведение итогов не позднее Работы по капитальному ремонту помещения 1-го этажа «медпункта» по оси «60/В-Г1» цеха №8 (инв. № 60330) ООО «ОМЗ-Спецсталь», литера ВССанкт-Петербург

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    31.07.201831.07.2018 16:0031.07.2018 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП817978Подведение итогов не позднее Работы по капитальному ремонту помещения 1-го этажа «медпункта» по оси «60/В-Г1» цеха №8 (инв. № 60330) ООО «ОМЗ-Спецсталь», литера ВССанкт-Петербург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Работы по капитальному ремонту помещения 1-го этажа «медпункта» по оси «60/В-Г1» цеха №8 (инв. № 60330) ООО «ОМЗ-Спецсталь», литера ВС

    Начальная цена

    850 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с утвержденным техническим заданием, чертежами и нормативными документами

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г. Колпино, промышленная площадка ООО "ОМЗ-Спецсталь", сталеплавильное производствоРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Условия оплаты - по факту оказания услуг, с максимальной рассрочкой платежей
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ОМЗ-Спецсталь
    Все закупки и тендеры ОМЗ-Спецсталь

    Адрес местонахождения

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Территория Ижорский завод, б/н

    Классификатор ОКПД2

    41.20.40.000

    Работы строительные по возведению нежилых зданий и сооружений (работы по строительству новых объектов, возведению пристроек, реконструкции и ремонту зданий)

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Ремонт помещения в цехе под медпункт"

    Кол-во: 0

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