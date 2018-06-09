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Номер извещения
ГП817978
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Работы по капитальному ремонту помещения 1-го этажа «медпункта» по оси «60/В-Г1» цеха №8 (инв. № 60330) ООО «ОМЗ-Спецсталь», литера ВС
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
25.05.2018 12:52
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н
Почтовый адрес
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Территория Ижорский завод, б/н
Контактный телефон
+7 812 322-84-38 доб. 7102
Факс
+7 812 322-80-07
Адрес электронной почты
Igor.Fedorov2@omzglobal.com
Ф.И.О. контактного лица
Федоров Игорь Николаевич
Место рассмотрения предложений
Санкт-Петербург
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Работы по капитальному ремонту помещения 1-го этажа «медпункта» по оси «60/В-Г1» цеха №8 (инв. № 60330) ООО «ОМЗ-Спецсталь», литера ВС
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
09.06.2018 11:30 GMT +309.06.2018 11:3009.06.2018 11:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП817978Дата и время окончания срока приема заявок Работы по капитальному ремонту помещения 1-го этажа «медпункта» по оси «60/В-Г1» цеха №8 (инв. № 60330) ООО «ОМЗ-Спецсталь», литера ВССанкт-Петербург
Дата и время вскрытия заявок
09.06.2018 11:3009.06.2018 11:3009.06.2018 11:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП817978Дата и время вскрытия заявок Работы по капитальному ремонту помещения 1-го этажа «медпункта» по оси «60/В-Г1» цеха №8 (инв. № 60330) ООО «ОМЗ-Спецсталь», литера ВССанкт-Петербург
Подведение итогов не позднее
31.07.2018 16:0031.07.2018 16:0031.07.2018 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП817978Подведение итогов не позднее Работы по капитальному ремонту помещения 1-го этажа «медпункта» по оси «60/В-Г1» цеха №8 (инв. № 60330) ООО «ОМЗ-Спецсталь», литера ВССанкт-Петербург
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Работы по капитальному ремонту помещения 1-го этажа «медпункта» по оси «60/В-Г1» цеха №8 (инв. № 60330) ООО «ОМЗ-Спецсталь», литера ВС
Начальная цена
850 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с утвержденным техническим заданием, чертежами и нормативными документами
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г. Колпино, промышленная площадка ООО "ОМЗ-Спецсталь", сталеплавильное производствоРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ОМЗ-Спецсталь
Все закупки и тендеры ОМЗ-Спецсталь
Адрес местонахождения
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Территория Ижорский завод, б/н
41.20.40.000
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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