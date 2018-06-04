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Номер извещения
ГП829016
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Закупка Сетки Арматурной для Обустройства ЧНГКМ
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционные торги
Способ реализации
Дата публикации
25.05.2018 16:22
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Воронежская, 5 литА
Почтовый адрес
191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, а/я 245, .
Контактный телефон
+7 495 540-74-50 доб. 4199
Факс
+7 495 540-74-50
Адрес электронной почты
i.peresedov@gazartstroy.ru
Ф.И.О. контактного лица
Переседов Иван Сергеевич
Место рассмотрения предложений
Москва
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Закупка Сетки арматурной для объектов: УКПГ-3, Опорная база_ЧНГКМ
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Процедура отменена
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Закупка Сетки арматурной для объектов: УКПГ-3, Опорная база_ЧНГКМ
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно технического задания
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г. Усть-КутРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Воронежская, 5 литА
191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, а/я 245, .
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Документация лота
Кол-во: 6
Кол-во: 8
Кол-во: 3
Кол-во: 4
Кол-во: 2
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 8
Кол-во: 8
Кол-во: 1
Кол-во: 25
Кол-во: 4
Кол-во: 9
Кол-во: 2
Кол-во: 1
Кол-во: 2
Кол-во: 27
Кол-во: 0.553
Кол-во: 10
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 4
Кол-во: 8
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 2
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 34
Кол-во: 4
Кол-во: 3
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 4
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 12
Кол-во: 1
Кол-во: 8
Кол-во: 1
Кол-во: 6
Кол-во: 7
Кол-во: 6
Кол-во: 11
Кол-во: 14
Кол-во: 8
Кол-во: 9
Кол-во: 5
Кол-во: 8
Кол-во: 50
Кол-во: 20
Кол-во: 0.181
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 4
Кол-во: 1
Кол-во: 7
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 16
Кол-во: 6
Кол-во: 6
Кол-во: 6
Кол-во: 6
Кол-во: 6
Кол-во: 4
Кол-во: 4
Кол-во: 4
Кол-во: 4
Кол-во: 0.888
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 10
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 5
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 1
Закупка Сетки арматурной для объектов Обустройство Нефтяной оторочки ЧНГКМ
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Процедура отменена
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Закупка Сетки арматурной для объектов Обустройство Нефтяной оторочки ЧНГКМ
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно техническому заданию
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г. Усть-КутРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Воронежская, 5 литА
191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, а/я 245, .
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Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
Кол-во: 364
Кол-во: 2
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 14
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 6
Кол-во: 5
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