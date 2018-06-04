Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Техподдержка8 800 100-66-22
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Закупка Сетки Арматурной для Обустройства ЧНГКМ

    Закупка Сетки Арматурной для Обустройства ЧНГКМ

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь04.06.2018 16:1004.06.2018 16:10Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП829016Дата и время окончания срока приема заявок Закупка Сетки арматурной для объектов Обустройство Нефтяной оторочки ЧНГКММоскваПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП829016

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Закупка Сетки Арматурной для Обустройства ЧНГКМ

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционные торги

    Способ реализации

    Дата публикации

    25.05.2018 16:22

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ТКП

    ДЗЦ

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗАРТСТРОЙ
    Все закупки и тендеры ГАС

    Юридический адрес

    191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Воронежская, 5 литА

    Почтовый адрес

    191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, а/я 245, .

    Контактный телефон

    +7 495 540-74-50 доб. 4199

    Факс

    +7 495 540-74-50

    Адрес электронной почты

    i.peresedov@gazartstroy.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Переседов Иван Сергеевич

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Закупка Сетки арматурной для объектов: УКПГ-3, Опорная база_ЧНГКМ

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    20.09.201820.09.2018 16:0020.09.2018 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП829016Подведение итогов не позднее Закупка Сетки арматурной для объектов: УКПГ-3, Опорная база_ЧНГКММосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка Сетки арматурной для объектов: УКПГ-3, Опорная база_ЧНГКМ

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно технического задания

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г. Усть-КутРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Оплата 100% в течение 30 календарных дней с даты поставки каждой партии товара грузополучателю. Под партией Товара понимается товар, отгружаемый по одному товарно-сопроводительному документу.
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГАС
    Все закупки и тендеры ГАС

    Адрес местонахождения

    191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Воронежская, 5 литА

    191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, а/я 245, .

    Классификатор ОКПД2

    24

    Металлы основные

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    ТКП

    25.05.2018

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Сетка арматурная 4С 6АI-200/6AI-200 192х200 100/60 Ст3сп ГОСТ 23279-2012 Итог"

    Кол-во: 6

    "Позиция 2"

    "Сетка арматурная 4С 6АI-200/6AI-200 162х200 100/10 Ст3сп ГОСТ 23279-2012 Итог"

    Кол-во: 8

    "Позиция 3"

    "Сетка арматурная 4С 6АI-200/6AI-200 87х200 100/35 Ст3сп ГОСТ 23279-2012 Итог"

    Кол-во: 3

    "Позиция 4"

    "Сетка арматурная 4С 6АI-200/6AI-200 82х200 100/10 Ст3сп ГОСТ 23279-2012 Итог"

    Кол-во: 4

    "Позиция 5"

    "Сетка арматурная 4С 6АI-200/6AI-200 63х178 90/15 Ст3сп ГОСТ 23279-2012 Итог"

    Кол-во: 2

    "Позиция 6"

    "Сетка арматурная 4С 5Вр-I-150/5Вр-I-150 1820мм х2560мм 5/10 ГОСТ 23279-2012 Ст3сп ГОСТ380-2005* Итог"

    Кол-во: 1

    "Позиция 7"

    "Сетка 4С 5Вр-I-100/5Вр-I-100 1590 х 1900мм 25/50 ГОСТ 23279-2012 Итог"

    Кол-во: 1

    "Позиция 8"

    "Сетка арматурная 4С 5Вр-I-150/5Вр-I-150 2050х2300мм 5/10 ГОСТ 23279-2012 Ст3сп ГОСТ 380-2005* Итог"

    Кол-во: 1

    "Позиция 9"

    "Сетка арматурная 4С 6АI-150/6AI-150 750х1480 65/75 ГОСТ 23279-2012 Итог"

    Кол-во: 1

    "Позиция 10"

    "Сетка арматурная 4С 6АI-200/6AI-200 1700х2500 Ст3сп ГОСТ 23279-2012 Итог"

    Кол-во: 8

    "Позиция 11"

    "Сетка арматурная 4С 6АI-200/6AI-200 1700х2500 Ст3сп ГОСТ 23279-2012 Итог"

    Кол-во: 8

    "Позиция 12"

    "Сетка арматурная 4С 6АI-150/6AI-150 750х1480 65/75 ГОСТ 23279-2012 Итог"

    Кол-во: 1

    "Позиция 13"

    "Сетка арматурная 4С 6АI-200/6AI-200 1700х2500 Ст3сп ГОСТ 23279-2012 Итог"

    Кол-во: 25

    "Позиция 14"

    "Сетка арматурная 4С 5В500-100/5В500-100 700х1650мм 25/50 ГОСТ 23279-2012 Итог"

    Кол-во: 4

    "Позиция 15"

    "Сетка арматурная 4С 5В500-100/5В500-100 700х1300мм 50/50 ГОСТ 23279-2012 Итог"

    Кол-во: 9

    "Позиция 16"

    "Сетка арматурная 5С 5В500-100/5В500-100 850х6250мм 25/25 ГОСТ 23279-2012 Итог"

    Кол-во: 2

    "Позиция 17"

    "Сетка арматурная 4С 5В500-100/5В500-100 1950х5950мм 25/25 ГОСТ 23279-2012 Итог"

    Кол-во: 1

    "Позиция 18"

    "Сетка арматурная 4С 5В500-100/5В500-100 650х6350мм 25/25 ГОСТ 23279-2012 Итог"

    Кол-во: 2

    "Позиция 19"

    "Сетка арматурная 4С 4Вр-I-200/4Вр-I-200 1500х3000мм ГОСТ 23279-2012 Итог"

    Кол-во: 27

    "Позиция 20"

    "Сетка сварная 5ВрI с квадратной ячейкой 50х50 ГОСТ 6727-80 Итог"

    Кол-во: 0.553

    "Позиция 21"

    "Сетка арматурная 4С 6 А240-200/6 А240-200 210х600 50/0 ГОСТ 23279-2012 Итог"

    Кол-во: 10

    "Позиция 22"

    "Сетка арматурная 4С 6 А240-200/6 А240-200 210х450 50/50 ГОСТ 23279-2012 Итог"

    Кол-во: 1

    "Позиция 23"

    "Сетка арматурная 4С 6 А240-200/6 А240-200 210х300 50/0 ГОСТ 23279-2012 Итог"

    Кол-во: 1

    "Позиция 24"

    "Сетка арматурная 4С 6 А240-200/6 А240-200 68х180 40/0 ГОСТ 23279-2012 Итог"

    Кол-во: 4

    "Позиция 25"

    "Сетка арматурная 4С 4В500-100/4В500-100 600х750мм 50/25 ГОСТ 23279-2012 Итог"

    Кол-во: 8

    "Позиция 26"

    "Сетка арматурная 4С 5В500-100/5В500-100 6200х400мм 50/50 ГОСТ 23279-2012 Итог"

    Кол-во: 1

    "Позиция 27"

    "Сетка арматурная 4С 5Вр1-150/5Вр1-150 72х185 25/60 ГОСТ 23279-85 Итог"

    Кол-во: 1

    "Позиция 28"

    "Сетка арматурная 4С 6АI-200/6AI-200 1850х6050 мм 25/25 ГОСТ 23279-2012 Итог"

    Кол-во: 2

    "Позиция 29"

    "Сетка арматурная 4С 6АI-200/6AI-200 1250х1850 мм 25/25 ГОСТ 23279-2012 Итог"

    Кол-во: 1

    "Позиция 30"

    "Сетка арматурная 4С 6АI-200/6AI-200 900х1850 мм 25/50 ГОСТ 23279-2012 Итог"

    Кол-во: 1

    "Позиция 31"

    "Сетка арматурная 4С 6АI-200/6AI-200 800х1850 мм 25/100 ГОСТ 23279-2012 Итог"

    Кол-во: 1

    "Позиция 32"

    "Сетка 4С 8А400-100/8А400-100 550х850мм 25/25 ГОСТ 23279-2012 Итог"

    Кол-во: 34

    "Позиция 33"

    "Сетка 4С 8А400-100/8А400-100 650х5950мм 25/25 ГОСТ 23279-2012 Итог"

    Кол-во: 4

    "Позиция 34"

    "Сетка 4С 8А400-100/8А400-100 650х4150мм 25/25 ГОСТ 23279-2012 Итог"

    Кол-во: 3

    "Позиция 35"

    "Сетка 4С 8А400-100/8А400-100 700х1450мм 25/50 ГОСТ 23279-2012 Итог"

    Кол-во: 1

    "Позиция 36"

    "Сетка 4С 8А400-100/8А400-100 1450х1450мм 25/25 ГОСТ 23279-2012 Итог"

    Кол-во: 1

    "Позиция 37"

    "Сетка арматурная 4С 6АI-100/6AI-100 1500х2250 мм 25/50 ГОСТ 23279-2012 Итог"

    Кол-во: 4

    "Позиция 38"

    "Сетка арматурная 4С 6АI-100/6AI-100 2150х3950 мм ГОСТ 23279-2012 Итог"

    Кол-во: 2

    "Позиция 39"

    "Сетка арматурная 4С 6АI-100/6AI-100 650х5930 мм 15/25 ГОСТ 23279-2012 Итог"

    Кол-во: 2

    "Позиция 40"

    "Сетка арматурная 4С 6АI-100/6AI-100 1500х2050 мм 25/50 ГОСТ 23279-2012 Итог"

    Кол-во: 2

    "Позиция 41"

    "Сетка арматурная 4С 6А-I-200/6А-I-200 260х320 100+100/100 ГОСТ 23279-2012 Итог"

    Кол-во: 12

    "Позиция 42"

    "Сетка арматурная 4С 6АI-150/6AI-150 750х1480 65/75 ГОСТ 23279-2012 Итог"

    Кол-во: 1

    "Позиция 43"

    "Сетка арматурная 4С 6АI-200/6AI-200 1700х2500 Ст3сп ГОСТ 23279-2012 Итог"

    Кол-во: 8

    "Позиция 44"

    "Сетка арматурная 4С 6АI-200/6AI-200 1450х1850 мм 25/25 ГОСТ 23279-2012 Итог"

    Кол-во: 1

    "Позиция 45"

    "Сетка арматурная 4С 6АI-200/6AI-200 200х212 60/100 Ст3сп ГОСТ 23279-2012 Итог"

    Кол-во: 6

    "Позиция 46"

    "Сетка арматурная 4С 6АI-200/6AI-200 200х207 35/100 Ст3сп ГОСТ 23279-2012 Итог"

    Кол-во: 7

    "Позиция 47"

    "Сетка арматурная 4С 6АI-200/6AI-200 200х202 10/100 Ст3сп ГОСТ 23279-2012 Итог"

    Кол-во: 6

    "Позиция 48"

    "Сетка арматурная 4С 6АI-200/6AI-200 197х200 100/85 Ст3сп ГОСТ 23279-2012 Итог"

    Кол-во: 11

    "Позиция 49"

    "Сетка арматурная 4С 6АI-200/6AI-200 187х200 100/35 Ст3сп ГОСТ 23279-2012 Итог"

    Кол-во: 14

    "Позиция 50"

    "Сетка арматурная 4С 6АI-200/6AI-200 182х200 100/10 Ст3сп ГОСТ 23279-2012 Итог"

    Кол-во: 8

    "Позиция 51"

    "Сетка арматурная 4С 6АI-200/6AI-200 177х200 100/85 Ст3сп ГОСТ 23279-2012 Итог"

    Кол-во: 9

    "Позиция 52"

    "Сетка арматурная 4С 6АI-200/6AI-200 172х200 100/60 Ст3сп ГОСТ 23279-2012 Итог"

    Кол-во: 5

    "Позиция 53"

    "Сетка арматурная 4С 6АI-200/6AI-200 167х200 100/35 Ст3сп ГОСТ 23279-2012 Итог"

    Кол-во: 8

    "Позиция 54"

    "Сетка арматурная 4С 5Вр-I-100/5Вр-I-100 100х6000мм 25/25 ГОСТ 23279-2012 Итог"

    Кол-во: 50

    "Позиция 55"

    "Сетка арматурная 4С 5Вр-I-50/5Вр-I-50 100х6000мм 25/25 ГОСТ 23279-2012 Итог"

    Кол-во: 20

    "Позиция 56"

    "Сетка 2-20-2,0 ГОСТ 5336-80 Итог"

    Кол-во: 0.181

    "Позиция 57"

    "Сетка арматурная 4С 5Вр-150/5Вр-150 180х440 70/15 ГОСТ 23279-2012 Итог"

    Кол-во: 1

    "Позиция 58"

    "Сетка арматурная 4С 6АI-150/6AI-150 750х1480 65/75 ГОСТ 23279-2012 Итог"

    Кол-во: 1

    "Позиция 59"

    "Сетка арматурная 4С 4В500-100/4В500-100 900х750мм 50/25 ГОСТ 23279-2012 Итог"

    Кол-во: 4

    "Позиция 60"

    "Сетка арматурная 4С 5Вр1-150/5Вр1-150 25х72 60/50 ГОСТ 23279-85 Итог"

    Кол-во: 1

    "Позиция 61"

    "Сетка арматурная 4С 5Вр1-150/5Вр1-150 72х300 75/60 ГОСТ 23279-85 Итог"

    Кол-во: 7

    "Позиция 62"

    "Сетка 4С 8А400-100/8А400-100 1150х1150мм 25/25 ГОСТ 23279-2012 Итог"

    Кол-во: 1

    "Позиция 63"

    "Сетка 4С 8А400-100/8А400-100 550х950мм 25/25 ГОСТ 23279-2012 Итог"

    Кол-во: 1

    "Позиция 64"

    "Сетка 4С 8А400-100/8А400-100 2200х2950мм 25/50 ГОСТ 23279-2012 Итог"

    Кол-во: 1

    "Позиция 65"

    "Сетка 4С 8А400-100/8А100-100 700х1450мм 25/50 ГОСТ 23279-2012 Итог"

    Кол-во: 1

    "Позиция 66"

    "Сетка арматурная 4С 6 А240-200/6 А240-200 195х365 25/75 ГОСТ 23279-2012 Итог"

    Кол-во: 16

    "Позиция 67"

    "Сетка арматурная 4С 6АI-100/6AI-100 2150х3950 мм ГОСТ 23279-2012 Итог"

    Кол-во: 6

    "Позиция 68"

    "Сетка арматурная 4С 6АI-100/6AI-100 650х5930 мм 15/25 ГОСТ 23279-2012 Итог"

    Кол-во: 6

    "Позиция 69"

    "Сетка арматурная 4С 6АI-100/6AI-100 1500х2050 мм 25/50 ГОСТ 23279-2012 Итог"

    Кол-во: 6

    "Позиция 70"

    "Сетка арматурная 4С 6АI-100/6AI-100 550х5930 мм 15/25 ГОСТ 23279-2012 Итог"

    Кол-во: 6

    "Позиция 71"

    "Сетка арматурная 4С 6АI-100/6AI-100 1500х2250 мм 25/50 ГОСТ 23279-2012 Итог"

    Кол-во: 6

    "Позиция 72"

    "Сетка арматурная 4С 6АI-100/6AI-100 2150х3950 мм ГОСТ 23279-2012 Итог"

    Кол-во: 4

    "Позиция 73"

    "Сетка арматурная 4С 6АI-100/6AI-100 650х5930 мм 15/25 ГОСТ 23279-2012 Итог"

    Кол-во: 4

    "Позиция 74"

    "Сетка арматурная 4С 6АI-100/6AI-100 1500х2050 мм 25/50 ГОСТ 23279-2012 Итог"

    Кол-во: 4

    "Позиция 75"

    "Сетка арматурная 4С 6АI-100/6AI-100 550х5930 мм 15/25 ГОСТ 23279-2012 Итог"

    Кол-во: 4

    "Позиция 76"

    "Сетка арматурная 4С 6А-I-100/6А-I-100 ГОСТ 23279-2012 Итог"

    Кол-во: 0.888

    "Позиция 77"

    "Сетка арматурная 4С 5Вр1-150/5Вр1-150 70х72 60/50 ГОСТ 23279-2012 Итог"

    Кол-во: 1

    "Позиция 78"

    "Сетка арматурная 4С 5Вр1-150/5Вр1-150 72х170 50/60 ГОСТ 23279-2012 Итог"

    Кол-во: 1

    "Позиция 79"

    "Сетка арматурная 4С 6АI-200/6AI-200 200х217 85/100 Ст3сп ГОСТ 23279-2012 Итог"

    Кол-во: 10

    "Позиция 80"

    "Сетка арматурная 4С 6АI-100/6AI-100 550х5930 мм 15/25 ГОСТ 23279-2012 Итог"

    Кол-во: 2

    "Позиция 81"

    "Сетка арматурная 4С 6АI-100/6AI-100 1500х2250 мм 25/50 ГОСТ 23279-2012 Итог"

    Кол-во: 2

    "Позиция 82"

    "Сетка 2С 12А400-200/12А400-200 1950х5950 75/75 ГОСТ 23279-2012 Итог"

    Кол-во: 5

    "Позиция 83"

    "Сетка 4С 8А400-100/8А400-100 1300х1300мм ГОСТ 23279-2012 Итог"

    Кол-во: 1

    "Позиция 84"

    "Сетка 4С 8А400-100/8А400-100 1600х4750мм 50/50 ГОСТ 23279-2012 Итог"

    Кол-во: 1

    "Позиция 85"

    "Сетка арматурная 4С 6А-I-200/6А-I-200 65x185 ГОСТ 23279-2012 Итог"

    Кол-во: 2

    "Позиция 86"

    "Сетка арматурная 4С 5Вр1-150/5Вр1-150 72х240 75/60 ГОСТ 23279-85 Итог"

    Кол-во: 2

    "Позиция 87"

    "Сетка арматурная 4С 5В500-100/5В500-100 2080х400мм 40/50 ГОСТ 23279-2012 Итог"

    Кол-во: 1

    Лот 2

    Закупка Сетки арматурной для объектов Обустройство Нефтяной оторочки ЧНГКМ

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    20.09.201820.09.2018 16:0020.09.2018 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП829016Подведение итогов не позднее Закупка Сетки арматурной для объектов Обустройство Нефтяной оторочки ЧНГКММосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка Сетки арматурной для объектов Обустройство Нефтяной оторочки ЧНГКМ

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно техническому заданию

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г. Усть-КутРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Оплата 100% в течение 30 календарных дней с даты поставки каждой партии товара грузополучателю. Под партией Товара понимается товар, отгружаемый по одному товарно-сопроводительному документу.
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГАС
    Все закупки и тендеры ГАС

    Адрес местонахождения

    191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Воронежская, 5 литА

    191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, а/я 245, .

    Классификатор ОКПД2

    24

    Металлы основные

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Сетка 4Ср6АI-200/6АI-200(150) 650мм х 1600мм ГОСТ 23279-2012 Итог"

    Кол-во: 1

    "Позиция 2"

    "Сетка арматурная 4С 4В500-200/5В500-200 3050х1650мм 25/25 ГОСТ 23279-201 Итог"

    Кол-во: 364

    "Позиция 3"

    "Сетка арматурная 4С 6АI-200/6AI-200 198х1180 100/90 Ст3сп ГОСТ 23279-2012 Итог"

    Кол-во: 2

    "Позиция 4"

    "Сетка арматурная 4С 6АI-200/6AI-200 198х730 50/90 Ст3сп ГОСТ 23279-2012 Итог"

    Кол-во: 1

    "Позиция 5"

    "Сетка арматурная 4С 6АI-200/6AI-200 198х385 25/90 Ст3сп ГОСТ 23279-2012 Итог"

    Кол-во: 1

    "Позиция 6"

    "Сетка арматурная 4С 6АI-200/6AI-200 198х265 25/90 Ст3сп ГОСТ 23279-2012 Итог"

    Кол-во: 1

    "Позиция 7"

    "Сетка арматурная 4С 6АI-150/6AI-150 78х183 15/15 Ст3сп ГОСТ 23279-2012 Итог"

    Кол-во: 1

    "Позиция 8"

    "Сетка арматурная 4С 6АI-200/6AI-200 150х200 100/50 ГОСТ 23279-2012 Итог"

    Кол-во: 14

    "Позиция 9"

    "Сетка арматурная 4С 6АI-200/6AI-200 60х115 175/100 ГОСТ 23279-2012 Итог"

    Кол-во: 2

    "Позиция 10"

    "Сетка 4Ср6АI-200/6АI-200(150) 650мм х 1800мм ГОСТ 23279-2012 Итог"

    Кол-во: 2

    "Позиция 11"

    "Сетка 4Ср6АI-200/6АI-200(150) 2250мм х 6600мм ГОСТ 23279-2012 Итог"

    Кол-во: 6

    "Позиция 12"

    "Сетка 4Ср6АI-200(150)/6АI-200 1600мм х 6050мм ГОСТ 23279-2012 Итог"

    Кол-во: 5

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    ПАО ОМЗ
    Конкурентный отбор № ГП237173
    Поставка листового проката 09Г2С
    Поставка листового проката 09Г2С
    593538
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 11:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Свердловская область
    АО СТРОЙТРАНСГАЗ, АО СТГ
    Запрос предложений № ГП237089
    Закупка ЛОТ 108 (Сетка КЧФ)
    Закупка ЛОТ 108 (Сетка КЧФ)
    593302
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    01.02.2022 12:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    АО СТРОЙТРАНСГАЗ, АО СТГ
    Запрос предложений № ГП237086
    Закупка ЛОТ 107 (Сетка МиТОК) Хореография
    Закупка ЛОТ 107 (Сетка МиТОК) Хореография
    593284
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    01.02.2022 12:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    ЭТП ГПБ
    Аукцион № ГП237053
    Аукцион по продаже комплекса «Склад горюче-смазочных материалов», расположенного по адресу: Республика Коми, г. Вуктыл, производственная зона, район СТ «Урожай». Собственник: ООО «Газпром трансгаз Ухта»
    Аукцион по продаже комплекса «Склад горюче-смазочных материалов», расположенного по адресу:...
    593204
    Закупки корпоративных заказчиков
    Аукцион
    Торги с ЭП
    Требуется задаток
    Поделиться
    Прием заявок до:
    17.03.2022 12:00(GMT+03:00)
    2 568 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Республика Коми
    Начало приема заявок:
    28.01.2022 г., 11:07
    Дата аукциона:
    18.03.2022 г., 12:00
    ПАО ОМЗ
    Конкурентный отбор № ГП225252
    Поставка поковок и отливок SA-182
    Поставка поковок и отливок SA-182
    590553
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    03.02.2022 11:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Свердловская область
    ЭТП ГПБ
    Публичное предложение № ГП237033
    Публичное предложение в электронной форме по продаже инженерно-технических сетей, расположенных по адресу: Республика Коми, пгт. Синдор, ул. Северная. Собственник: ООО «Газпром трансгаз Ухта»
    Публичное предложение в электронной форме по продаже инженерно-технических сетей,...
    593171
    Закупки корпоративных заказчиков
    Публичное предложение
    Торги с ЭП
    Требуется задаток
    Поделиться
    Прием заявок до:
    17.03.2022 12:00(GMT+03:00)
    228 104
    Лоты:
    1
    Регион:
    Республика Коми
    Начало приема заявок:
    28.01.2022 г., 10:44
    Дата аукциона:
    18.03.2022 г., 12:00
    ЭТП ГПБ
    Аукцион № ГП237023
    Аукцион по продаже инженерно-технических сетей, расположенных по адресу: Республика Коми, пгт. Синдор, ул. Северная. Собственник: ООО «Газпром трансгаз Ухта»
    Аукцион по продаже инженерно-технических сетей, расположенных по адресу: Республика Коми, пгт....
    593150
    Закупки корпоративных заказчиков
    Аукцион
    Торги с ЭП
    Требуется задаток
    Поделиться
    Прием заявок до:
    17.03.2022 12:00(GMT+03:00)
    648 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Республика Коми
    Начало приема заявок:
    28.01.2022 г., 10:29
    Дата аукциона:
    18.03.2022 г., 12:00
    ЭТП ГПБ
    Аукцион № ГП237014
    Аукцион по продаже инженерно-технических сетей, расположенных по адресу: Республика Коми, пгт. Синдор, ул. Северная. Собственник: ООО «Газпром трансгаз Ухта»
    Аукцион по продаже инженерно-технических сетей, расположенных по адресу: Республика Коми, пгт....
    593120
    Закупки корпоративных заказчиков
    Аукцион
    Торги с ЭП
    Требуется задаток
    Поделиться
    Прием заявок до:
    17.03.2022 12:00(GMT+03:00)
    2 196 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Республика Коми
    Начало приема заявок:
    28.01.2022 г., 10:21
    Дата аукциона:
    18.03.2022 г., 12:00
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить