Оказание услуг по содержанию дорог на 2021 год в г. Суворове Тульской области 0166300000421000031

Основные сведения Описание секции 44-ФЗ Номер извещения 0166300000421000031 Уникальный номер закупки 0166300000421000031 Номер закупки Наименование закупки Оказание услуг по содержанию дорог на 2021 год в г. Суворове Тульской области 0166300000421000031 Валюта процедуры RUB Способ закупки Электронный аукцион Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Документация процедуры Нет прикрепленных документов

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СУВОРОВСКИЙ РАЙОН

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