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    Главная / Торги / Закупка ламп

    Закупка ламп

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь06.06.2018 15:0006.06.2018 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП817966Дата и время окончания срока приема заявок Поставка лампМоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП817966

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Закупка ламп

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    25.05.2018 11:52

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    формат оферты

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Открытое акционерное общество Ямал СПГ
    Все закупки и тендеры Ямал СПГ

    Юридический адрес

    629700, Российская Федерация, Тюменская область, Ямальский, с. Яр-Сале, Худи-Сэроко, 25А

    Почтовый адрес

    117393, Российская Федерация, Москва, Академика Пилюгина, 22

    Контактный телефон

    +7 495 228-98-50 доб. 13192

    Факс

    +7 495 228-98-49

    Адрес электронной почты

    Ekaterina.Makarova@yamalspg.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Макарова Екатерина Евгеньевна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка ламп

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    06.06.2018 15:00 GMT +306.06.2018 15:0006.06.2018 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП817966Дата и время окончания срока приема заявок Поставка лампМосква

    Дата и время вскрытия заявок

    06.06.2018 15:0006.06.2018 15:0006.06.2018 15:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП817966Дата и время вскрытия заявок Поставка лампМосква

    Подведение итогов не позднее

    30.06.2018 00:0030.06.2018 00:0030.06.2018 00:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП817966Подведение итогов не позднее Поставка лампМосква

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    30.06.201830.06.2018 00:0030.06.2018 00:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП817966Подведение итогов не позднее Поставка лампМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка ламп

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    в соответствии с форматом оферты

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Перовское шоссе 25А Филиал ООО «АэроТранс Карго»Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    по факту поставки в течении 60 дней
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Открытое акционерное общество Ямал СПГ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Ямал СПГ
    Все закупки и тендеры Ямал СПГ

    Адрес местонахождения

    629700, Российская Федерация, Тюменская область, Ямальский, с. Яр-Сале, Худи-Сэроко, 25А

    117393, Российская Федерация, Москва, Академика Пилюгина, 22

    Классификатор ОКПД2

    27.40.15.150

    Лампы светодиодные

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Аккумуляторная Батарея 12В 180A/ч Icc : 3063A Модель : 12FIT180 Напряжение : 12В Ток : 180Ah_ICC : 3063A"

    Кол-во: 6

    "Позиция 2"

    "Светильник взрывозащищённый светодиодный Модель: EVX-4050-1240U/220AC-FL1 1Exd IIC T4 Gb IP66 Крепление на потолок"

    Кол-во: 2

    "Позиция 3"

    "Светильник взрывозащищённый светодиодный Модель: SA-TIGER-2480U/90/220AC/IX/2FETM1NC"

    Кол-во: 3

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    Прием заявок:
    02.03.2021 12:08(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Челябинская область
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