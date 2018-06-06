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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
ГП817966
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Закупка ламп
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
25.05.2018 11:52
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
629700, Российская Федерация, Тюменская область, Ямальский, с. Яр-Сале, Худи-Сэроко, 25А
Почтовый адрес
117393, Российская Федерация, Москва, Академика Пилюгина, 22
Контактный телефон
+7 495 228-98-50 доб. 13192
Факс
+7 495 228-98-49
Адрес электронной почты
Ekaterina.Makarova@yamalspg.ru
Ф.И.О. контактного лица
Макарова Екатерина Евгеньевна
Место рассмотрения предложений
Москва
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка ламп
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
06.06.2018 15:00 GMT +306.06.2018 15:0006.06.2018 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП817966Дата и время окончания срока приема заявок Поставка лампМосква
Дата и время вскрытия заявок
06.06.2018 15:0006.06.2018 15:0006.06.2018 15:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП817966Дата и время вскрытия заявок Поставка лампМосква
Подведение итогов не позднее
30.06.2018 00:0030.06.2018 00:0030.06.2018 00:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП817966Подведение итогов не позднее Поставка лампМосква
Текущий статус
Процедура отменена
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка ламп
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
в соответствии с форматом оферты
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Перовское шоссе 25А Филиал ООО «АэроТранс Карго»Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Ямал СПГ
Все закупки и тендеры Ямал СПГ
Адрес местонахождения
629700, Российская Федерация, Тюменская область, Ямальский, с. Яр-Сале, Худи-Сэроко, 25А
117393, Российская Федерация, Москва, Академика Пилюгина, 22
27.40.15.150
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 6
Кол-во: 2
Кол-во: 3
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