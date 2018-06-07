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    Главная / Торги / Оборудование нефтегазовое различных производителей

    Оборудование нефтегазовое различных производителей

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь07.06.2018 14:0007.06.2018 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП817973Дата и время окончания срока приема заявок Оборудование нефтегазовое различных производителейМоскваПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП817973

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Оборудование нефтегазовое различных производителей

    Валюта процедуры

    EUR

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    25.05.2018 12:33

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Образец договора

    Спецификация/форма подачи ТКП

    Изменения в извещении

    Разъяснение по позициям 192031

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Открытое акционерное общество Ямал СПГ
    Все закупки и тендеры Ямал СПГ

    Юридический адрес

    629700, Российская Федерация, Тюменская область, Ямальский, с. Яр-Сале, Худи-Сэроко, 25А

    Почтовый адрес

    117393, Российская Федерация, Москва, Академика Пилюгина, 22

    Контактный телефон

    +7 495 228-98-58

    Факс

    +7 495 228-98-49

    Адрес электронной почты

    pavel.konorev@yamalspg.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Конорев Павел Игоревич

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Оборудование нефтегазовое различных производителей

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    07.06.2018 14:00 GMT +307.06.2018 14:0007.06.2018 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП817973Дата и время окончания срока приема заявок Оборудование нефтегазовое различных производителейМосква

    Дата и время вскрытия заявок

    07.06.2018 16:0007.06.2018 16:0007.06.2018 16:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП817973Дата и время вскрытия заявок Оборудование нефтегазовое различных производителейМосква

    Подведение итогов не позднее

    12.06.2018 14:0012.06.2018 14:0012.06.2018 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП817973Подведение итогов не позднее Оборудование нефтегазовое различных производителейМосква

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    12.06.201812.06.2018 14:0012.06.2018 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП817973Подведение итогов не позднее Оборудование нефтегазовое различных производителейМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оборудование нефтегазовое различных производителей

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    EUR

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Колличество и перечень согласно приложенной заявки. Покупатель имеет право в одностороннем порядке уменьшить объём поставляемого товара (цена единицы товара не должна зависеть от объёма заказа, расценка должна быть единичной)

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Архангельск, ул. Космонавта Комарова, 14, ПРР «Экономия» ОАО «Архморторгпорт».Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Оплата - в течение 30 дней с даты поставки Товара на склад Покупателя в г. Архангельск. Морская упаковка, невозвратная тара, стоимость упаковки и доставки должна быть включено в стоимость товара. Предоставить вместе с предложением пакет документов (выписка из ЕГРЮЛ, Устав, отчетность за 2017 год и т.д.) по Вашей организации вместе с коммерческим предложением.
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Открытое акционерное общество Ямал СПГ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Ямал СПГ
    Все закупки и тендеры Ямал СПГ

    Адрес местонахождения

    629700, Российская Федерация, Тюменская область, Ямальский, с. Яр-Сале, Худи-Сэроко, 25А

    117393, Российская Федерация, Москва, Академика Пилюгина, 22

    Классификатор ОКПД2

    33.20.65.811

    Приборы контрольно-измерительные (КИП)

    26.20.17

    Мониторы и проекторы, преимущественно используемые в системах автоматической обработки данных

    26.51.6

    Инструменты и приборы прочие для измерения, контроля и испытаний

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Образец договора

    25.05.2018

    Спецификация/форма подачи ТКП

    25.05.2018

    Разъяснение по позициям 192031

    01.06.2018

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "ТЕРМОРЕЛЕ"

    Кол-во: 2

    "Позиция 2"

    "ИНДИКАТОР ТЕМПЕРАТУРЫ — 100 мм — ОТ -50 ДО 100 °C"

    Кол-во: 1

    "Позиция 3"

    "ТЕРМОРЕЛЕ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 4"

    "Предохранитель 5x 20 250V 4A"

    Кол-во: 10

    "Позиция 5"

    "Предохранитель 5x 20 250V 0.8A"

    Кол-во: 10

    "Позиция 6"

    "Предохранитель 5x 20 250V 1A"

    Кол-во: 20

    "Позиция 7"

    "РЕЛЕ 24 VDC C 2-ФАЗНАЯ КОНТАКТНАЯ РОЗЕТКА"

    Кол-во: 1

    "Позиция 8"

    "РЕЛЕ 240 В"

    Кол-во: 1

    "Позиция 9"

    "ВВОД/ВЫВОД МУЛЬТИПЛЕКСОРА"

    Кол-во: 1

    "Позиция 10"

    "МУЛЬТИПЛЕКСЕР"

    Кол-во: 1

    "Позиция 11"

    "БЛОК ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ 230/ VAC/24 В пост. тока"

    Кол-во: 1

    "Позиция 12"

    "Пропорциональный клапан - Электронное управление"

    Кол-во: 2

    "Позиция 13"

    "СТАТИЧЕСКОЕ РЕЛЕ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 14"

    "РЕЛЕ 230 В перем. тока"

    Кол-во: 1

    "Позиция 15"

    "ЗАЩИТНЫЙ БАРЬЕР"

    Кол-во: 2

    "Позиция 16"

    "ИНДИКАТОР ТЕМПЕРАТУРЫ 100 мм"

    Кол-во: 1

    "Позиция 17"

    "РАЗРЫВНАЯ МЕМБРАНА"

    Кол-во: 2

    "Позиция 18"

    "Электрический нагреватель 230 VAC 50HZ-400W"

    Кол-во: 1

    "Позиция 19"

    "ТЕРМОМЕТР ДИАПАЗОН = -50 до +100C"

    Кол-во: 1

    "Позиция 20"

    "ИНДИКАТОР УРОВНЯ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 21"

    "ШЛАНГ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 22"

    "КОМПЛЕКТ ЗАХВАТНОГО УСТРОЙСТВА (ВНЕШНЕГО ОБХВАТА)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 23"

    "ЗАХВАТ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 24"

    "ШЛАНГ"

    Кол-во: 3

    "Позиция 25"

    "РЫЧАЖНЫЙ КЛАПАН"

    Кол-во: 4

    "Позиция 26"

    "КЛАПАН УПРАВЛЕНИЯ РАСХОДОМ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 27"

    "РЕГУЛЯТОР ДАВЛЕНИЯ RANGE 700кПа"

    Кол-во: 1

    "Позиция 28"

    "РЕГУЛЯТОР ДАВЛЕНИЯ RANGE 1000кПа"

    Кол-во: 1

    "Позиция 29"

    "РЕГУЛЯТОР ДАВЛЕНИЯ 700 кПа"

    Кол-во: 1

    "Позиция 30"

    "МАНОМЕТР - ДИАПАЗОН = ОТ 0 ДО 100 кПа"

    Кол-во: 1

    "Позиция 31"

    "МАНОМЕТР - ДИАПАЗОН = ОТ 0 ДО 1000 кПа"

    Кол-во: 1

    "Позиция 32"

    "ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ДАВЛЕНИЯ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 33"

    "ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ДАВЛЕНИЯ -ДИАПАЗОН = ОТ 0 ДО 1600 кПа"

    Кол-во: 1

    "Позиция 34"

    "НАГРЕВАТЕЛЬ ПЕЧИ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 35"

    "Датчик температуры pt100"

    Кол-во: 1

    "Позиция 36"

    "РЕГУЛЯТОР ДАВЛЕНИЯ ВОЗДУХА"

    Кол-во: 1

    "Позиция 37"

    "ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ КЛАПАН 2000 кПа"

    Кол-во: 1

    "Позиция 38"

    "МАНОМЕТР - ДИАПАЗОН = ОТ 0 ДО 2500 кПа"

    Кол-во: 2

    "Позиция 39"

    "МАНОМЕТР - ДИАПАЗОН = 0-2500 кПа"

    Кол-во: 2

    "Позиция 40"

    "КАРТРИДЖ ИСПАРИТЕЛЯ (НАГРЕВАТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ) 220V/500W"

    Кол-во: 1

    "Позиция 41"

    "ИСТОЧНИК ВАКУУМА (ВОЗДУШНЫЙ ЭЖЕКТОР)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 42"

    "ПЛОСКОЕ УПЛОТНЕНИЕ"

    Кол-во: 2

    "Позиция 43"

    "ПЛОСКОЕ УПЛОТНЕНИЕ"

    Кол-во: 4

    "Позиция 44"

    "НАБОР ПРОКЛАДОК КАПИЛЛЯРНЫХ ТРУБОК ПРОБООТБОРНИКА ПРОБООТБОРНИКА"

    Кол-во: 2

    "Позиция 45"

    "ПОЗИЦИОННЫЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 46"

    "МАНОМЕТР - ДИАПАЗОН = ОТ -100 ДО 300 кПа"

    Кол-во: 3

    "Позиция 47"

    "ВАКУУМНЫЙ СОЕДИНИТЕЛЬ (БЫСТРОРАЗЪЕМНОЕ СОЕДИНЕНИЕ) 7,747x0,794"

    Кол-во: 2

    "Позиция 48"

    "ПРИВОД"

    Кол-во: 1

    "Позиция 49"

    "ДИСПЛЕЙ WXGA++ (1600x900) HD+, 40pin socket"

    Кол-во: 1

    "Позиция 50"

    "РЕГУЛЯТОР ДАВЛЕНИЯ 170 кПа"

    Кол-во: 1

    "Позиция 51"

    "ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ КЛАПАН 100 кПа"

    Кол-во: 1

    "Позиция 52"

    "ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ КЛАПАН 1200 кПа"

    Кол-во: 1

    "Позиция 53"

    "МАНОМЕТР - ДИАПАЗОН = ОТ 0 ДО 250 кПа"

    Кол-во: 1

    "Позиция 54"

    "МАНОМЕТР - ДИАПАЗОН = ОТ 0 ДО 250 кПа CAT 4 WIKA"

    Кол-во: 1

    "Позиция 55"

    "ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ДАВЛЕНИЯ 0-1600KPa"

    Кол-во: 1

    "Позиция 56"

    "ВАКУУМНАЯ СМАЗКА -45 до +200"

    Кол-во: 4

    "Позиция 57"

    "Датчик температуры pt100"

    Кол-во: 3

    "Позиция 58"

    "ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ КЛАПАН"

    Кол-во: 1

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