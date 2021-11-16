Оказание финансовых услуг по предоставлению кредитных ресурсов в форме возобновляемой кредитной линии для финансирования дефицита бюджета и (или) погашения муниципальных долговых обязательств муниципального образования Балахнинский муниципальный округ Нижегородской области 0132600005521000293

Основные сведения Описание секции 44-ФЗ Номер извещения 0132600005521000293 Уникальный номер закупки 0132600005521000293 Номер закупки Наименование закупки Оказание финансовых услуг по предоставлению кредитных ресурсов в форме возобновляемой кредитной линии для финансирования дефицита бюджета и (или) погашения муниципальных долговых обязательств муниципального образования Балахнинский муниципальный округ Нижегородской области 0132600005521000293 Валюта процедуры RUB Способ закупки Электронный аукцион Дата публикации

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Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор АДМИНИСТРАЦИЯ БАЛАХНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Все закупки и тендеры АДМИНИСТРАЦИЯ БАЛАХНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА Юридический адрес Почтовый адрес Контактный телефон Факс Адрес электронной почты Ф.И.О. контактного лица Место рассмотрения предложений Ключевые слова:

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