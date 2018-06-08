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    Главная / Торги / на право заключения договора на поставку подъемника 4-х стоечного г/п 8000 кг. для нужд ООО «Шереметьево Хэндлинг»

    на право заключения договора на поставку подъемника 4-х стоечного г/п 8000 кг. для нужд ООО «Шереметьево Хэндлинг»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь08.06.2018 09:3008.06.2018 09:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП817962Дата и время окончания срока приема заявок Заключение договора на поставку подъемника 4-х стоечного г/п 8000 кг. для нужд ООО «Шереметьево Хэндлинг»141400, Московская область, г. Химки, ул. Авиационная, владение 8. (здание «Аэроплаза»), каб. 706Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП817962

    Уникальный номер закупки

    140

    Номер закупки

    Наименование закупки

    на право заключения договора на поставку подъемника 4-х стоечного г/п 8000 кг. для нужд ООО «Шереметьево Хэндлинг»

    Валюта процедуры

    EUR

    Способ закупки

    Запрос котировок

    Способ реализации

    Дата публикации

    25.05.2018 11:39

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Изменения в извещении

    Документация

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ШЕРЕМЕТЬЕВО ХЭНДЛИНГ
    Все закупки и тендеры ШЕРЕМЕТЬЕВО ХЭНДЛИНГ

    Юридический адрес

    141425, Российская Федерация, Московская область, Химки, Авиационная, вл. 8, пом. 505

    Почтовый адрес

    141425, Российская Федерация, Московская область, Химки, Авиационная, вл. 8, пом. 505

    Контактный телефон

    +7 926 581-96-67

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    TenderShH@svo.aero

    Ф.И.О. контактного лица

    Козлов Михаил Владимирович,mv.kozlov@svo.aero

    Место рассмотрения предложений

    141400, Московская область, г. Химки, ул. Авиационная, владение 8. (здание «Аэроплаза»), каб. 706

    Закупки и тендеры Московская Область

    Закупки и тендеры Услуги по оптовой торговле прочими машинами и оборудованием

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Заключение договора на поставку подъемника 4-х стоечного г/п 8000 кг. для нужд ООО «Шереметьево Хэндлинг»

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    08.06.2018 09:30 GMT +308.06.2018 09:3008.06.2018 09:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП817962Дата и время окончания срока приема заявок Заключение договора на поставку подъемника 4-х стоечного г/п 8000 кг. для нужд ООО «Шереметьево Хэндлинг»141400, Московская область, г. Химки, ул. Авиационная, владение 8. (здание «Аэроплаза»), каб. 706

    Дата и время вскрытия заявок

    08.06.2018 09:3008.06.2018 09:3008.06.2018 09:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП817962Дата и время вскрытия заявок Заключение договора на поставку подъемника 4-х стоечного г/п 8000 кг. для нужд ООО «Шереметьево Хэндлинг»141400, Московская область, г. Химки, ул. Авиационная, владение 8. (здание «Аэроплаза»), каб. 706

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    22.06.201822.06.2018 13:0022.06.2018 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП817962Подведение итогов не позднее Заключение договора на поставку подъемника 4-х стоечного г/п 8000 кг. для нужд ООО «Шереметьево Хэндлинг»141400, Московская область, г. Химки, ул. Авиационная, владение 8. (здание «Аэроплаза»), каб. 706

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Заключение договора на поставку подъемника 4-х стоечного г/п 8000 кг. для нужд ООО «Шереметьево Хэндлинг»

    Начальная цена

    12 530,00

    Валюта

    EUR

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    в соответствии с Техническим заданием (РАЗДЕЛ 10. ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ)

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Российская Федерация, 141400, Московская обл., город Химки, Аэропорт Шереметьево, территория ПРК-1Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с условиями Процедурной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ШЕРЕМЕТЬЕВО ХЭНДЛИНГ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ШЕРЕМЕТЬЕВО ХЭНДЛИНГ
    Все закупки и тендеры ШЕРЕМЕТЬЕВО ХЭНДЛИНГ

    Адрес местонахождения

    141425, Российская Федерация, Московская область, Химки, Авиационная, вл. 8, пом. 505

    Классификатор ОКПД2

    30.99

    Средства транспортные и оборудование прочие, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    46.69

    Торговля оптовая прочими машинами и оборудованием

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "поставка подъемника 4-х стоечного г/п 8000 кг."

    Кол-во: 0

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