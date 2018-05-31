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Номер извещения
ГП817965
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Средства защиты для работы на высоте (стропа, привязи, карабины, устройства втягивающего типа)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционные торги
Способ реализации
Дата публикации
25.05.2018 11:57
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
107140, Российская Федерация, Москва, Нижняя Красносельская, дом 5, стр. 4
Почтовый адрес
107140, Российская Федерация, Москва, Нижняя Красносельская, дом 5, стр. 4
Контактный телефон
+7 978 856-46-85
Факс
--
Адрес электронной почты
kraminskaya_vs@tioinvest.com
Ф.И.О. контактного лица
Краминская Валерия Станиславовна
Место рассмотрения предложений
Москва
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Карабин «Стальной универсальный» с муфтой, Страховочная привязь «Высота 036», Страховочная привязь «Высота 041», Строп огнеупорный одинарный регулируемый «К12p», Строп ленточный одинарный регулируемый «А12p», Блокирующее инерционное устройство втягивающего типа «НВ-03».
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
07.06.201807.06.2018 10:0007.06.2018 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП817965Подведение итогов не позднее Карабин «Стальной универсальный» с муфтой, Страховочная привязь «Высота 036», Страховочная привязь «Высота 041», Строп огнеупорный одинарный регулируемый «К12p», Строп ленточный одинарный регулируемый «А12p», Блокирующее инерционное устройство втягивающего типа «НВ-03». Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Карабин «Стальной универсальный» с муфтой, Страховочная привязь «Высота 036», Страховочная привязь «Высота 041», Строп огнеупорный одинарный регулируемый «К12p», Строп ленточный одинарный регулируемый «А12p», Блокирующее инерционное устройство втягивающего типа «НВ-03».
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
37 шт.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
ул.Северная Промзона, г. Армянск, Республика Крым,РФ, 296012Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Титановые Инвестиции
Все закупки и тендеры Титановые Инвестиции
Адрес местонахождения
107140, Российская Федерация, Москва, Нижняя Красносельская, дом 5, стр. 4
32.99.11.150
Документация лота
Кол-во: 6
Кол-во: 10
Кол-во: 5
Кол-во: 5
Кол-во: 10
Кол-во: 1
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