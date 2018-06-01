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Номер извещения
ГП817955
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка брендированных моделей автофур-длинномеров одной из европейских марок (Mercedes, Volvo, Scania или т.п.)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
25.05.2018 11:03
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
400019, Российская Федерация, Волгоградская область, Волгоград, ул. Крепильная, д.128
Почтовый адрес
400019, Российская Федерация, Волгоградская область, Волгоград, ул. Крепильная, д.128
Контактный телефон
+7 8442 49-39-39 доб. 1115
Факс
--
Адрес электронной почты
tender@volma.ru
Ф.И.О. контактного лица
Фролов Виктор Васильевич
Место рассмотрения предложений
Волгоград
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка брендированных моделей автофур-длинномеров одной из европейских марок (Mercedes, Volvo, Scania или т.п.)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
01.06.2018 12:00 GMT +301.06.2018 12:0001.06.2018 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП817955Дата и время окончания срока приема заявок Поставка брендированных моделей автофур-длинномеров одной из европейских марок (Mercedes, Volvo, Scania или т.п.)Волгоград
Дата и время вскрытия заявок
01.06.2018 12:0001.06.2018 12:0001.06.2018 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП817955Дата и время вскрытия заявок Поставка брендированных моделей автофур-длинномеров одной из европейских марок (Mercedes, Volvo, Scania или т.п.)Волгоград
Подведение итогов не позднее
01.06.2018 17:0001.06.2018 17:0001.06.2018 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП817955Подведение итогов не позднее Поставка брендированных моделей автофур-длинномеров одной из европейских марок (Mercedes, Volvo, Scania или т.п.)Волгоград
Текущий статус
Процедура отменена
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка брендированных моделей автофур-длинномеров одной из европейских марок (Mercedes, Volvo, Scania или т.п.)
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
1000 экз
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
ООО «ВОЛМА-Маркетинг», адрес: г. Волгоград, ул. Крепильная, д.128.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
«Управляющая компания «ВОЛМА»»
Все закупки и тендеры «Управляющая компания «ВОЛМА»»
Адрес местонахождения
400019, Российская Федерация, Волгоградская область, Волгоград, ул. Крепильная, д.128
36.50.2
32.40.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1000
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