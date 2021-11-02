Выполнение работ по замене окон и дверей в детском поликлиническом отделении ГБУЗ АО "Наримановская РБ", расположенном по адресу: Астраханская область, Наримановский район, г. Нариманов, ул. Центральная, дом 17 0325300036921000358

Основные сведения Описание секции 44-ФЗ Номер извещения 0325300036921000358 Уникальный номер закупки 0325300036921000358 Номер закупки Наименование закупки Выполнение работ по замене окон и дверей в детском поликлиническом отделении ГБУЗ АО "Наримановская РБ", расположенном по адресу: Астраханская область, Наримановский район, г. Нариманов, ул. Центральная, дом 17 0325300036921000358 Валюта процедуры RUB Способ закупки Электронный аукцион Дата публикации

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Документация процедуры Нет прикрепленных документов

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ "НАРИМАНОВСКАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА"

Все закупки и тендеры ГБУЗ АО "НАРИМАНОВСКАЯ РБ" Юридический адрес Почтовый адрес Контактный телефон Факс Адрес электронной почты Ф.И.О. контактного лица Место рассмотрения предложений Ключевые слова:

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