Условия договора

Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

ОАО «Архангельский морской торговый порт» (для ОАО «ЯМАЛ СПГ») ОКПО 01125301 ИНН 2900000134 КПП 2901010001 К/с: 30101810100000000601 в ГРКЦ ГУ Банка России по Архангельской области. Р/с: 40702810004010100106, Филиал ПАО «Сбербанк России», Архангельское отделение №8637,БИК 041117601, адрес: 163026, г. Архангельск, пр. Ломоносова, 137. Почтовый адрес: ОАО «Архморторгпорт», 163000 г. Архангельск, проспект Троицкий, д.52. Тел: (8182) 67-13-89; 67-10-28 Реквизиты грузополучателя для поставки автотранспортом: 163026, г. Архангельск, ул. Космонавта Комарова, 14, ПРР «Экономия» ОАО «Архморторгпорт».Рассчитать логистику >