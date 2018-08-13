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Номер извещения
ГП817956
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка запасных частей по заявке 13332
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
25.05.2018 11:11
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
629700, Российская Федерация, Тюменская область, Ямальский, с. Яр-Сале, Худи-Сэроко, 25А
Почтовый адрес
117393, Российская Федерация, Москва, Академика Пилюгина, 22
Контактный телефон
+7 495 228-98-50 доб. 13481
Факс
+7 495 228-98-49
Адрес электронной почты
d.bachurin@yamalspg.ru
Ф.И.О. контактного лица
Бачурин Дмитрий Николаевич
Место рассмотрения предложений
Москва
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Поставка запасных частей по заявке 13332
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
13.08.2018 17:00 GMT +313.08.2018 17:0013.08.2018 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП817956Дата и время окончания срока приема заявок Поставка запасных частей по заявке 13332Москва
Дата и время вскрытия заявок
13.08.2018 17:0013.08.2018 17:0013.08.2018 17:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП817956Дата и время вскрытия заявок Поставка запасных частей по заявке 13332Москва
Подведение итогов не позднее
27.08.2018 18:0027.08.2018 18:0027.08.2018 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП817956Подведение итогов не позднее Поставка запасных частей по заявке 13332Москва
Текущий статус
Процедура отменена
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка запасных частей по заявке 13332
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
1961 единица
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
ОАО «Архангельский морской торговый порт» (для ОАО «ЯМАЛ СПГ») ОКПО 01125301 ИНН 2900000134 КПП 2901010001 К/с: 30101810100000000601 в ГРКЦ ГУ Банка России по Архангельской области. Р/с: 40702810004010100106, Филиал ПАО «Сбербанк России», Архангельское отделение №8637,БИК 041117601, адрес: 163026, г. Архангельск, пр. Ломоносова, 137. Почтовый адрес: ОАО «Архморторгпорт», 163000 г. Архангельск, проспект Троицкий, д.52. Тел: (8182) 67-13-89; 67-10-28 Реквизиты грузополучателя для поставки автотранспортом: 163026, г. Архангельск, ул. Космонавта Комарова, 14, ПРР «Экономия» ОАО «Архморторгпорт».Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Ямал СПГ
Все закупки и тендеры Ямал СПГ
Адрес местонахождения
629700, Российская Федерация, Тюменская область, Ямальский, с. Яр-Сале, Худи-Сэроко, 25А
117393, Российская Федерация, Москва, Академика Пилюгина, 22
Наименование заказчика
Ямал СПГ
Все закупки и тендеры Ямал СПГ
Адрес местонахождения
629700, Российская Федерация, Тюменская область, Ямальский, с. Яр-Сале, Худи-Сэроко, 25А
117393, Российская Федерация, Москва, Академика Пилюгина, 22
24.20.4
33.20.52
Документация лота
Кол-во: 1
Кол-во: 103
Кол-во: 3
Кол-во: 5
Кол-во: 5
Кол-во: 4
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 50
Кол-во: 50
Кол-во: 66
Кол-во: 60
Кол-во: 41
Кол-во: 88
Кол-во: 45
Кол-во: 58
Кол-во: 90
Кол-во: 50
Кол-во: 34
Кол-во: 20
Кол-во: 6
Кол-во: 6
Кол-во: 2
Кол-во: 10
Кол-во: 2
Кол-во: 4
Кол-во: 2
Кол-во: 200
Кол-во: 200
Кол-во: 22
Кол-во: 40
Кол-во: 44
Кол-во: 100
Кол-во: 26
Кол-во: 2
Кол-во: 4
Кол-во: 2
Кол-во: 14
Кол-во: 228
Кол-во: 10
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 256
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