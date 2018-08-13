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    Главная / Торги / Поставка запасных частей по заявке 13332

    Поставка запасных частей по заявке 13332

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь13.08.2018 17:0013.08.2018 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП817956Дата и время окончания срока приема заявок Поставка запасных частей по заявке 13332МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП817956

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка запасных частей по заявке 13332

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    25.05.2018 11:11

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Требования к доставке груза

    Форма договора с приложениями

    Заявка на участие

    формат ТКП

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Приглашение

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Открытое акционерное общество Ямал СПГ
    Все закупки и тендеры Ямал СПГ

    Юридический адрес

    629700, Российская Федерация, Тюменская область, Ямальский, с. Яр-Сале, Худи-Сэроко, 25А

    Почтовый адрес

    117393, Российская Федерация, Москва, Академика Пилюгина, 22

    Контактный телефон

    +7 495 228-98-50 доб. 13481

    Факс

    +7 495 228-98-49

    Адрес электронной почты

    d.bachurin@yamalspg.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Бачурин Дмитрий Николаевич

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Тюменская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка запасных частей по заявке 13332

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    13.08.2018 17:00 GMT +313.08.2018 17:0013.08.2018 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП817956Дата и время окончания срока приема заявок Поставка запасных частей по заявке 13332Москва

    Дата и время вскрытия заявок

    13.08.2018 17:0013.08.2018 17:0013.08.2018 17:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП817956Дата и время вскрытия заявок Поставка запасных частей по заявке 13332Москва

    Подведение итогов не позднее

    27.08.2018 18:0027.08.2018 18:0027.08.2018 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП817956Подведение итогов не позднее Поставка запасных частей по заявке 13332Москва

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    27.08.201827.08.2018 18:0027.08.2018 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП817956Подведение итогов не позднее Поставка запасных частей по заявке 13332Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка запасных частей по заявке 13332

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    1961 единица

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    ОАО «Архангельский морской торговый порт» (для ОАО «ЯМАЛ СПГ») ОКПО 01125301 ИНН 2900000134 КПП 2901010001 К/с: 30101810100000000601 в ГРКЦ ГУ Банка России по Архангельской области. Р/с: 40702810004010100106, Филиал ПАО «Сбербанк России», Архангельское отделение №8637,БИК 041117601, адрес: 163026, г. Архангельск, пр. Ломоносова, 137. Почтовый адрес: ОАО «Архморторгпорт», 163000 г. Архангельск, проспект Троицкий, д.52. Тел: (8182) 67-13-89; 67-10-28 Реквизиты грузополучателя для поставки автотранспортом: 163026, г. Архангельск, ул. Космонавта Комарова, 14, ПРР «Экономия» ОАО «Архморторгпорт».Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    100 % - в течение 60 (шестьдесят) календарных дней с даты поставки Товара в пункт назначения (Пункт 1), на основании оригиналов счета-фактуры, оформленного согласно ст. 169 Части второй НК РФ, товарной накладной и счета. Срок поставки 30.08.2018 года
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Открытое акционерное общество Ямал СПГ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Ямал СПГ
    Все закупки и тендеры Ямал СПГ

    Адрес местонахождения

    629700, Российская Федерация, Тюменская область, Ямальский, с. Яр-Сале, Худи-Сэроко, 25А

    117393, Российская Федерация, Москва, Академика Пилюгина, 22

    Наименование заказчика

    Ямал СПГ
    Все закупки и тендеры Ямал СПГ

    Адрес местонахождения

    629700, Российская Федерация, Тюменская область, Ямальский, с. Яр-Сале, Худи-Сэроко, 25А

    117393, Российская Федерация, Москва, Академика Пилюгина, 22

    Классификатор ОКПД2

    24.20.4

    Фитинги для труб стальные, кроме литых

    33.20.52

    Приборы для измерения или контроля расхода, уровня, давления или прочих переменных характеристик жидкостей и газов

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Требования к доставке груза

    25.05.2018

    Форма договора с приложениями

    25.05.2018

    Заявка на участие

    25.05.2018

    формат ТКП

    25.05.2018

    Приглашение

    25.05.2018

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Двигатель электрический асинхронный взрывозащищённый, 1,5 кВт; 380 В; 50 Гц; 1395 об/мин; класс взрывозащиты 1ExdIIBT4, крепление на опорную плиту."

    Кол-во: 1

    "Позиция 2"

    "M30x2 / Пробка"

    Кол-во: 103

    "Позиция 3"

    "Двухходовые шаровые краны из нержавеющей стали BV15, p / p, DN 32 G1 1/4 ", PN6,3 МПа, t = 220 ° C"

    Кол-во: 3

    "Позиция 4"

    "Двухходовые шаровые краны из нержавеющей стали BV15, p / p, DN 25 G1 ", PN6,3 МПа, t = 220 ° C"

    Кол-во: 5

    "Позиция 5"

    "Двухходовые шаровые краны из нержавеющей стали BV15, p / p, DN 15 G1 / 2 ", PN6,3 МПа, t = 220 ° C"

    Кол-во: 5

    "Позиция 6"

    "Заглушка поворотная 2-80-1,6-09Г2С 7 ATK 26-18-5-93"

    Кол-во: 4

    "Позиция 7"

    "Заглушка поворотная 2-25-4,0-09G2S 7 ATK 26-18-5-93"

    Кол-во: 2

    "Позиция 8"

    "Заглушка поворотная 2-100-1,6-09Г2С 7 ATK 26-18-5-93"

    Кол-во: 2

    "Позиция 9"

    "заглушка 1 "1/8 12 UNF CL2A"

    Кол-во: 50

    "Позиция 10"

    "Заглушка"

    Кол-во: 50

    "Позиция 11"

    "Заглушка 1 "3/8 12 UNF CL2A"

    Кол-во: 66

    "Позиция 12"

    "Заглушка 1 "1/8 12 UNF CL2A"

    Кол-во: 60

    "Позиция 13"

    "Заглушка 1 "1/8 12 UN CL2A"

    Кол-во: 41

    "Позиция 14"

    "Заглушка 1 "5/8 12 UN CL2A"

    Кол-во: 88

    "Позиция 15"

    "Заглушка 1 "5/8 12 UN CL2A"

    Кол-во: 45

    "Позиция 16"

    "Заглушка 1 "1/8 12 UN CL2A"

    Кол-во: 58

    "Позиция 17"

    "Заглушка 1 "5/8 12 UN CL2A"

    Кол-во: 90

    "Позиция 18"

    "Заглушка 1 "5/8 12 UN CL2A"

    Кол-во: 50

    "Позиция 19"

    "Заглушка 1 "3/8 12 UN CL2A"

    Кол-во: 34

    "Позиция 20"

    "Заглушка 1 "5/8 12 UN CL2A"

    Кол-во: 20

    "Позиция 21"

    "Манометр, диапазон 0-105 бар, 1 бар Градуировка, 1/2 "NPT Bottom FTG."

    Кол-во: 6

    "Позиция 22"

    "Манометр, диапазон 0-4 бар, 0,05 бар Градуировка, 1/2 "NPT Bottom FTG."

    Кол-во: 6

    "Позиция 23"

    "Манометр, диапазон 0-14 бар, 0,1 бар Градуировка, 1/2 "NPT Bottom FTG."

    Кол-во: 2

    "Позиция 24"

    "Конвеер"

    Кол-во: 10

    "Позиция 25"

    "Пробка силиконовая 13 x 3 x 50 (100 шт. / Сумка)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 26"

    "Трубная заглушка, 1/2 "MNPT, SQ. HD., 3000 #, ST. STL. Просвет 0,391" (+ 0,002 / -0,001 ") Отверстие через центр (направляющая для центрирования)"

    Кол-во: 4

    "Позиция 27"

    "Предохранительная магистраль, 16 "NPS, TYPE C"

    Кол-во: 2

    "Позиция 28"

    "Коническая трубная пробка, тип II APCI # 424058C-11 на основе стенки трубы thk. (ссылка 420594)"

    Кол-во: 200

    "Позиция 29"

    "Коническая трубная пробка, тип I APCI # 424058C-11 на основе стенки трубы thk. (ссылка 420594)"

    Кол-во: 200

    "Позиция 30"

    "Манометр от 0 до 1 МПа SS316 DN 100MM M20x1.5 сухой"

    Кол-во: 22

    "Позиция 31"

    "Пробка M30x2"

    Кол-во: 40

    "Позиция 32"

    "Гибкий шланг 6-миллиметровая трубка ss316 разъем ptfe длина сердечника трубки = 12 ""

    Кол-во: 44

    "Позиция 33"

    "Штекерное соединение"

    Кол-во: 100

    "Позиция 34"

    "Быстросъемное соединение"

    Кол-во: 26

    "Позиция 35"

    "Вентиляционный сливной клапан"

    Кол-во: 2

    "Позиция 36"

    "Набор игольчатых клапанов для фильтра INDUFIL IDS"

    Кол-во: 4

    "Позиция 37"

    "Пробка"

    Кол-во: 2

    "Позиция 38"

    "Пробка"

    Кол-во: 14

    "Позиция 39"

    "Пробка"

    Кол-во: 228

    "Позиция 40"

    "Рулевая тяга 3/4 UNC L160 SA 19 B8"

    Кол-во: 10

    "Позиция 41"

    "Трех годовой рем. Комплект"

    Кол-во: 2

    "Позиция 42"

    "Приводной ремень"

    Кол-во: 2

    "Позиция 43"

    "Заглушка 1 "5/8 12 UN CL2A"

    Кол-во: 256

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