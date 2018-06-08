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Номер извещения
31806532688
Уникальный номер закупки
119/2018-ЗК
Наименование закупки
На право заключения договора на поставку кулинарных изделий и готовых блюд для обеспечения объектов ТБО в Приморском крае (для перепродажи через собственную торговую сеть)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок
Способ реализации
Дата публикации
28.05.2018 11:38
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
680038, КРАЙ ХАБАРОВСКИЙ, Г ХАБАРОВСК, УЛ КОМСОМОЛЬСКАЯ, ДОМ 122,
Почтовый адрес
680000, г. Хабаровск, ул. Комсомольская, 122
Контактный телефон
+7 4212 56-78-50
Факс
+7 4212 56-40-14
Адрес электронной почты
utvvo.oz@yandex.ru
Ф.И.О. контактного лица
Бочко Екатерина Александровна
Место рассмотрения предложений
Хабаровск
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка кулинарных изделий и готовых блюд для обеспечения объектов ТБО в Приморском крае
Этапы закупочной процедуры
Дата окончания срока рассмотрения заявок
09.06.201809.06.2018 05:0009.06.2018 05:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 31806532688Дата окончания срока рассмотрения заявок Поставка кулинарных изделий и готовых блюд для обеспечения объектов ТБО в Приморском краеХабаровск
Подведение итогов не позднее
13.06.2018 05:0013.06.2018 05:0013.06.2018 05:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806532688Подведение итогов не позднее Поставка кулинарных изделий и готовых блюд для обеспечения объектов ТБО в Приморском краеХабаровск
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка кулинарных изделий и готовых блюд для обеспечения объектов ТБО в Приморском крае
Начальная цена
499 517,60
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с Техническим заданием
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Объекты ТБО в г. Владивостоке и в г. Уссурийске: «Гавань» (г. Владивосток, ул. Карьерная 52), «Бригантина» (г. Владивосток, ул. Вилкова 41), «Надежда» (г. Владивосток, пер. Камский 6), «Приморье» (г. Уссурийск, пер. Тихий, 4в), «Березка» (г. Уссурийск, ул. Ленинградская, 51в).Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ВОЕНТОРГ-ВОСТОК
Все закупки и тендеры АО ВОЕНТОРГ-ВОСТОК
Адрес местонахождения
680038, КРАЙ ХАБАРОВСКИЙ, Г ХАБАРОВСК, УЛ КОМСОМОЛЬСКАЯ, ДОМ 122,
680000, г. Хабаровск, ул. Комсомольская, 122
10.85.1
10.85
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 7900
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