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    Главная / Торги / Поставка шихтовых материалов.

    Поставка шихтовых материалов.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь01.06.2018 20:0001.06.2018 20:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП817951Дата и время окончания срока приема заявок Поставка шихтовых материалов.Златоуст, Парковый проезд,1Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП817951

    Уникальный номер закупки

    853

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка шихтовых материалов.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок

    Способ реализации

    Дата публикации

    25.05.2018 10:39

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    документация 853

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЗЛАТОУСТОВСКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД
    Все закупки и тендеры АО ЗЛАТМАШ

    Юридический адрес

    456227, ОБЛ ЧЕЛЯБИНСКАЯ, Г ЗЛАТОУСТ, ПРОЕЗД ПАРКОВЫЙ, 1,

    Почтовый адрес

    Челябинская область г. Златоуст Парковый проезд д. 1

    Контактный телефон

    +7 3513 63-99-01

    Факс

    +7 3513 66-22-70

    Адрес электронной почты

    mts3@zlatmash.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Безденежных Виктор Владимирович

    Место рассмотрения предложений

    Златоуст, Парковый проезд,1

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка шихтовых материалов.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    01.06.2018 20:00 GMT +301.06.2018 20:0001.06.2018 20:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП817951Дата и время окончания срока приема заявок Поставка шихтовых материалов.Златоуст, Парковый проезд,1

    Дата и время вскрытия заявок

    04.06.2018 06:0004.06.2018 06:0004.06.2018 06:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП817951Дата и время вскрытия заявок Поставка шихтовых материалов.Златоуст, Парковый проезд,1

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    04.06.201804.06.2018 14:0004.06.2018 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП817951Подведение итогов не позднее Поставка шихтовых материалов.Златоуст, Парковый проезд,1

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка шихтовых материалов.

    Начальная цена

    2 125 989,95

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    21 259,89 (сумма блокируется)

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г. Златоуст, Парковый проезд,1Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документации
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ЗЛАТМАШ
    Все закупки и тендеры АО ЗЛАТМАШ

    Адрес местонахождения

    456227, ОБЛ ЧЕЛЯБИНСКАЯ, Г ЗЛАТОУСТ, ПРОЕЗД ПАРКОВЫЙ, 1,

    Челябинская область г. Златоуст Парковый проезд д. 1

    Классификатор ОКПД2

    24.10

    Железо, чугун, сталь и ферросплавы

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Поставка шихтовых материалов."

    Кол-во: 3880

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