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Номер извещения
ГП817943
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Открытый аукцион с повышением начальной цены в электронной форме на право заключения договоров купли-продажи имущества: трубы НКТ б/у и лома чёрных металлов, находящихся по адресу: Томская область, г. Томск, ул. Причальная, 10. Собственник: ОАО «Томскгазпром»)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Аукцион на повышение
Способ реализации
Дата публикации
25.05.2018 10:21
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25
Почтовый адрес
117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25
Контактный телефон
+7 495 276-00-51 доб. 422
Факс
+7 495 276-00-51
Адрес электронной почты
a.kuznecova@etpgpb.ru
Ф.И.О. контактного лица
Кузнецова Александра Владимировна
Место рассмотрения предложений
Москва
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Лот 1: Труба НКТ 73х5,5 б/у в количестве 380 (Триста восемьдесят) тонн. Имущество продаётся на условиях поставки – самовывоз с места его нахождения (распределительный склад ТМЦ ОАО «Томскгазпром» по адресу: г. Томск, Причальная, 10)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
25.06.2018 18:00 GMT +325.06.2018 18:0025.06.2018 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП817943Дата и время окончания срока приема заявок Лот 1: Труба НКТ 73х5,5 б/у в количестве 380 (Триста восемьдесят) тонн. Имущество продаётся на условиях поставки – самовывоз с места его нахождения (распределительный склад ТМЦ ОАО «Томскгазпром» по адресу: г. Томск, Причальная, 10)Москва
Дата окончания срока рассмотрения заявок
26.06.2018 11:0026.06.2018 11:0026.06.2018 11:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП817943Дата окончания срока рассмотрения заявок Лот 1: Труба НКТ 73х5,5 б/у в количестве 380 (Триста восемьдесят) тонн. Имущество продаётся на условиях поставки – самовывоз с места его нахождения (распределительный склад ТМЦ ОАО «Томскгазпром» по адресу: г. Томск, Причальная, 10)Москва
Дата и время проведения
27.06.2018 11:0027.06.2018 11:0027.06.2018 11:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП817943Дата и время проведения Лот 1: Труба НКТ 73х5,5 б/у в количестве 380 (Триста восемьдесят) тонн. Имущество продаётся на условиях поставки – самовывоз с места его нахождения (распределительный склад ТМЦ ОАО «Томскгазпром» по адресу: г. Томск, Причальная, 10)Москва
Подведение итогов не позднее
03.07.2018 11:3003.07.2018 11:3003.07.2018 11:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП817943Подведение итогов не позднее Лот 1: Труба НКТ 73х5,5 б/у в количестве 380 (Триста восемьдесят) тонн. Имущество продаётся на условиях поставки – самовывоз с места его нахождения (распределительный склад ТМЦ ОАО «Томскгазпром» по адресу: г. Томск, Причальная, 10)Москва
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
03.07.201803.07.2018 11:3003.07.2018 11:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП817943Подведение итогов не позднее Лот 1: Труба НКТ 73х5,5 б/у в количестве 380 (Триста восемьдесят) тонн. Имущество продаётся на условиях поставки – самовывоз с места его нахождения (распределительный склад ТМЦ ОАО «Томскгазпром» по адресу: г. Томск, Причальная, 10)Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Лот 1: Труба НКТ 73х5,5 б/у в количестве 380 (Триста восемьдесят) тонн. Имущество продаётся на условиях поставки – самовывоз с места его нахождения (распределительный склад ТМЦ ОАО «Томскгазпром» по адресу: г. Томск, Причальная, 10)
Начальная цена
5 130 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
513 000,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с извещением
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с извещениемРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО "Газпром добыча Томск"
Все закупки и тендеры АО "Газпром добыча Томск"
Адрес местонахождения
634009, Российская Федерация, Томская область, Томск, Большая Подгорная, 73
24.20.12.120
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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