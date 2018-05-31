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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
ГП817949
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Приобретение аппаратно-программных комплектов "Матрешка Z"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Способ реализации
Дата публикации
25.05.2018 10:34
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
420066, РЕСП ТАТАРСТАН, Г КАЗАНЬ, УЛ КРАСНОСЕЛЬСКАЯ, 51,
Почтовый адрес
420066, г. Казань, ул. Красносельская, д.51
Контактный телефон
+7 843 519-42-49
Факс
--
Адрес электронной почты
evgenik1963@mail.ru
Ф.И.О. контактного лица
Кравченко Евгений Владимирович
Место рассмотрения предложений
Казань
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Приобретение аппаратно-программных комплекта "Матрешка Z"
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Процедура отменена
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Приобретение аппаратно-программных комплекта "Матрешка Z"
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с техническим заданием
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
РТ, г.Казань, ул.Красносельская,51Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ФГБОУ ВО КГЭУ,КГЭУ,КАЗАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
Все закупки и тендеры ФГБОУ ВО КГЭУ,КГЭУ,КАЗАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
Адрес местонахождения
420066, РЕСП ТАТАРСТАН, Г КАЗАНЬ, УЛ КРАСНОСЕЛЬСКАЯ, 51,
420066, г. Казань, ул. Красносельская, д.51
26.11.30
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 3
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