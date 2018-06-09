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Номер извещения
31806528018
Уникальный номер закупки
ОЗП-054-ТМЦ-18
Наименование закупки
ОЗП-054-ТМЦ-18 Поставка оборудования и выполнения пусконаладочных работ для реализации мероприятия: "Реконструкция КНС-43 п. Антипино с увеличением производительности"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
25.05.2018 14:16
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
625007, ОБЛ ТЮМЕНСКАЯ, Г ТЮМЕНЬ, УЛ 30 ЛЕТ ПОБЕДЫ, 31, -, -
Почтовый адрес
625007, г. Тюмень, ул.30 лет Победы, 31
Контактный телефон
+7 3452 54-09-40 доб. 1035
Факс
+7 3452 54-09-24 доб. 1219
Адрес электронной почты
g.ulyanovskaya@rosvodokanal.ru
Ф.И.О. контактного лица
Ульяновская Галина Сергеевна
Место рассмотрения предложений
г. Москва, Бережковская набережная, дом 38, стр. 1, этаж. 12
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Право заключения договора на поставку оборудования и выполнения пусконаладочных работ для реализации мероприятия: "Реконструкция КНС-43 п. Антипино с увеличением производительности"
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
09.06.2018 09:00 GMT +309.06.2018 09:0009.06.2018 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806528018Дата и время окончания срока приема заявок Право заключения договора на поставку оборудования и выполнения пусконаладочных работ для реализации мероприятия: "Реконструкция КНС-43 п. Антипино с увеличением производительности" г. Москва, Бережковская набережная, дом 38, стр. 1, этаж. 12
Дата и время вскрытия заявок
09.06.2018 09:0009.06.2018 09:0009.06.2018 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31806528018Дата и время вскрытия заявок Право заключения договора на поставку оборудования и выполнения пусконаладочных работ для реализации мероприятия: "Реконструкция КНС-43 п. Антипино с увеличением производительности" г. Москва, Бережковская набережная, дом 38, стр. 1, этаж. 12
Подведение итогов не позднее
31.07.2018 12:0031.07.2018 12:0031.07.2018 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806528018Подведение итогов не позднее Право заключения договора на поставку оборудования и выполнения пусконаладочных работ для реализации мероприятия: "Реконструкция КНС-43 п. Антипино с увеличением производительности" г. Москва, Бережковская набережная, дом 38, стр. 1, этаж. 12
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
31.07.201831.07.2018 12:0031.07.2018 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806528018Подведение итогов не позднее Право заключения договора на поставку оборудования и выполнения пусконаладочных работ для реализации мероприятия: "Реконструкция КНС-43 п. Антипино с увеличением производительности" г. Москва, Бережковская набережная, дом 38, стр. 1, этаж. 12
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Право заключения договора на поставку оборудования и выполнения пусконаладочных работ для реализации мероприятия: "Реконструкция КНС-43 п. Антипино с увеличением производительности"
Начальная цена
9 813 458,57
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Подробные требования к продукции изложены в Техническом задании (Приложение № 1 Закупочной документации), Перечне закупаемой продукции (Приложение № 1 к Техническому заданию), Опросных листах (Приложение №2 Закупочной документации) и Проекте договора (Приложение № 2 Закупочной документации).
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Место поставки: г. Тюмень, ул. 30 лет Победы, 31, центральный склад №1Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ТЮМЕНЬ ВОДОКАНАЛ
Все закупки и тендеры ТЮМЕНЬ ВОДОКАНАЛ
Адрес местонахождения
625007, ОБЛ ТЮМЕНСКАЯ, Г ТЮМЕНЬ, УЛ 30 ЛЕТ ПОБЕДЫ, 31, -, -
625007, г. Тюмень, ул.30 лет Победы, 31
28.13
36.00.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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