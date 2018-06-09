Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Условия поставки: Доставка продукции до склада Организатора, погрузочно-разгрузочные и пусконаладочные работы осуществляются за счет Поставщика. Стоимость товара фиксируется на весь период действия договора и не подлежит изменению до окончания срока действия договора. Продукция должна быть поставлена в таре и упаковке, обеспечивающей сохранность продукции в течение всего периода времени, включая транспортирование. Срок поставки: в течение 60 дней с момента заключения Договора. Срок выполнения пусконаладочных работ в течение 14 дней после направления Покупателем электронной заявки Поставщику о готовности объекта к выполнению работ Сроки и порядок оплаты: за поставленный Товар в 2 (два) этапа: 1-й этап в размере 90 % от суммы договора в течение 30 календарных дней после фактического получения Товара при условии предоставления счетов-фактур и товарных накладных не позднее, чем за 10(десять) дней до наступления последнего дня срока оплаты. Если счет-фактура получена Покупателем позднее, чем за 10 (десять) дней до наступления последнего дня срока оплаты, оплата за поставленный Товар осуществляется в течение 10 (десяти) дней с даты получения Покупателем оригинала счета-фактуры без применения к Покупателю штрафных санкций за несвоевременную оплату. 2-й этап – 10 % от суммы договора в течение 30 календарных дней с момента окончания пуско-наладочных работ