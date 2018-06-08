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    Главная / Торги / Закуп абразивного инструмента для нужд ПАО "Уралкуз"

    Закуп абразивного инструмента для нужд ПАО "Уралкуз"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь08.06.2018 14:3408.06.2018 14:34Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП817899Дата и время окончания срока приема заявок Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и оплатить ТМЦ (далее – «Товар»), ассортимент, количество, комплектность, стоимость, сроки поставки и способ доставки которого определяется спецификациями, являющимися приложением к настоящему договору. Спецификация оформляется на каждую поставку Товара. Спецификации к настоящему договору составляются в письменной форме, подписываются уполномоченными представителями сторон и заверяется фирменными печатями.ЧебаркульПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП817899

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Закуп абразивного инструмента для нужд ПАО "Уралкуз"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционные торги

    Способ реализации

    Дата публикации

    25.05.2018 08:52

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Изменения в извещении

    Документация

    Техзадание

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Публичное акционерное общество Уральская кузница
    Все закупки и тендеры ПАО Уралкуз

    Юридический адрес

    456440, Российская Федерация, Челябинская область, Чебаркуль, Дзержинского, 7

    Почтовый адрес

    456440, Российская Федерация, Челябинская область, Чебаркуль, Дзержинского, 7

    Контактный телефон

    +7 35168 9-23-73

    Факс

    +7 35168 9-27-77

    Адрес электронной почты

    aiyudin@uralkuz.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Июдин Алексей Михайлович

    Место рассмотрения предложений

    Чебаркуль

    Закупки и тендеры Челябинская Область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и оплатить ТМЦ (далее – «Товар»), ассортимент, количество, комплектность, стоимость, сроки поставки и способ доставки которого определяется спецификациями, являющимися приложением к настоящему договору. Спецификация оформляется на каждую поставку Товара. Спецификации к настоящему договору составляются в письменной форме, подписываются уполномоченными представителями сторон и заверяется фирменными печатями.

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    30.06.201830.06.2018 15:0030.06.2018 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП817899Подведение итогов не позднее Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и оплатить ТМЦ (далее – «Товар»), ассортимент, количество, комплектность, стоимость, сроки поставки и способ доставки которого определяется спецификациями, являющимися приложением к настоящему договору. Спецификация оформляется на каждую поставку Товара. Спецификации к настоящему договору составляются в письменной форме, подписываются уполномоченными представителями сторон и заверяется фирменными печатями.Чебаркуль

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и оплатить ТМЦ (далее – «Товар»), ассортимент, количество, комплектность, стоимость, сроки поставки и способ доставки которого определяется спецификациями, являющимися приложением к настоящему договору. Спецификация оформляется на каждую поставку Товара. Спецификации к настоящему договору составляются в письменной форме, подписываются уполномоченными представителями сторон и заверяется фирменными печатями.

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Заявка подается на весь закупаемый объем! Обязательная подача предложений на все позиции. Предложения будут рассматриваться только поданные в соответствии с требованиями торгов.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Базис поставки DDP- ПАО "Уралкуз", 456440, Челябинская область, г. Чебаркуль, ул. Дзержинского, д.7Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Условия оплаты: В течение 60 календарных дней с момента поставки Товара на склад Покупателя, доставка до склада Покупателя за счет Поставщика Условия поставки: Срок поставки - июль 2018г.
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Публичное акционерное общество Уральская кузница»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО Уралкуз
    Все закупки и тендеры ПАО Уралкуз

    Адрес местонахождения

    456440, Российская Федерация, Челябинская область, Чебаркуль, Дзержинского, 7

    Классификатор ОКПД2

    23.91

    Изделия абразивные

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Круг отрезной 230х2,5х22 А24 ( по металлу)"

    Кол-во: 10

    "Позиция 2"

    "Круг отрезной 230х3х22 А24 ( по металлу )"

    Кол-во: 25

    "Позиция 3"

    "Круг зачистной 1 180х8х22 А24 RBF 80м/c"

    Кол-во: 100

    "Позиция 4"

    "Круг отрезной 125х1,2х22 14А 40Н ГОСТ 21963-2002"

    Кол-во: 60

    "Позиция 5"

    "Круг отрезной 41 125х1,6х22 14А 40Н ГОСТ 21963-2002"

    Кол-во: 80

    "Позиция 6"

    "Шл/круг 1 150х20х32 WA F40 L 6 V 35м/с ГОСТ Р 52781-2007"

    Кол-во: 100

    "Позиция 7"

    "Шл/круг 1 125х20х32 WA F36 L 6 V 35м/с ГОСТ Р 52781-2007"

    Кол-во: 3

    "Позиция 8"

    "Круг заточный 12 150х16х32 WA F60 O 6 V 35м/с ГОСТ Р 52781"

    Кол-во: 15

    "Позиция 9"

    "Круг заточный 12 180х20х32 WA F60 K 7 V 35м/с ГОСТ Р 52781"

    Кол-во: 60

    "Позиция 10"

    "Круг обрезной 41 125х2,5х22,33 А ЗО SBF 80м/с"

    Кол-во: 20

    "Позиция 11"

    "Круг отрезной 41 180х6х22 14А F36 O BF 80 м/с"

    Кол-во: 500

    "Позиция 12"

    "Круг обрезной 41 180х3х22,23 А 30 SBF 80м/с"

    Кол-во: 25

    "Позиция 13"

    "Шл/круг 1 200х10х32 GC F46 L6V 35v/c ГОСТ 52781-2007"

    Кол-во: 40

    "Позиция 14"

    "Круг лепестковый КЛТ1 125х22,2 14А 63/Р24"

    Кол-во: 60

    "Позиция 15"

    "Шл/круг 1 500Х63Х203 14А F24 O B 40 м/с ГОСТ 52781"

    Кол-во: 6

    "Позиция 16"

    "Шл/круг 1 125х20х32 WA F36 O 7 V 35м/с ГОСТ Р 52781-2007"

    Кол-во: 100

    "Позиция 17"

    "Круг отрезной 41 125х2,5х22 30А SBF80 ГОСТ 21963-2002"

    Кол-во: 95

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    Дата аукциона:
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