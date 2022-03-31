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Номер извещения
ГП817900
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
реализация невостребованного оборудования ООО "НОВАТЭК-АЗК"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Дата публикации
25.05.2018 08:54
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
454048, ОБЛ ЧЕЛЯБИНСКАЯ, Г ЧЕЛЯБИНСК, УЛ КУРЧАТОВА, 6,
Почтовый адрес
454048, ОБЛ ЧЕЛЯБИНСКАЯ, Г ЧЕЛЯБИНСК, УЛ КУРЧАТОВА, 6
Контактный телефон
+7 351 245-51-12 доб. 23520
Факс
+7 351 245-51-12
Адрес электронной почты
tupikov.eb@novatek-azk.ru
Ф.И.О. контактного лица
Малёва Алена Евгеньевна
Место рассмотрения предложений
Челябинск
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Реализация невостребованного оборудования ООО "НОВАТЭК-АЗК"
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
31.03.2022 15:00 GMT +331.03.2022 15:0031.03.2022 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП817900Дата и время окончания срока приема заявок реализация невостребованного оборудования ООО "НОВАТЭК-АЗК"Челябинск
Подведение итогов не позднее
31.03.2022 15:3031.03.2022 15:3031.03.2022 15:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП817900Подведение итогов не позднее реализация невостребованного оборудования ООО "НОВАТЭК-АЗК"Челябинск
Текущий статус
Прием заявок на участие
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Реализация невостребованного оборудования ООО "НОВАТЭК-АЗК"
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
согласно перечня
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г. ЧелябинскРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
НОВАТЭК -АЗК
Все закупки и тендеры НОВАТЭК -АЗК
Адрес местонахождения
454048, ОБЛ ЧЕЛЯБИНСКАЯ, Г ЧЕЛЯБИНСК, УЛ КУРЧАТОВА, 6,
454048, ОБЛ ЧЕЛЯБИНСКАЯ, Г ЧЕЛЯБИНСК, УЛ КУРЧАТОВА, 6
25.29.12.190
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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