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    реализация невостребованного оборудования ООО "НОВАТЭК-АЗК"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь31.03.2022 15:0031.03.2022 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП817900Дата и время окончания срока приема заявок реализация невостребованного оборудования ООО "НОВАТЭК-АЗК"ЧелябинскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП817900

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    реализация невостребованного оборудования ООО "НОВАТЭК-АЗК"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    25.05.2018 08:54

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Перечень невостребованного имущества ООО"НОВАТЭК-АЗК"

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НОВАТЭК-АВТОЗАПРАВОЧНЫЕ КОМПЛЕКСЫ
    Все закупки и тендеры НОВАТЭК -АЗК

    Юридический адрес

    454048, ОБЛ ЧЕЛЯБИНСКАЯ, Г ЧЕЛЯБИНСК, УЛ КУРЧАТОВА, 6,

    Почтовый адрес

    454048, ОБЛ ЧЕЛЯБИНСКАЯ, Г ЧЕЛЯБИНСК, УЛ КУРЧАТОВА, 6

    Контактный телефон

    +7 351 245-51-12 доб. 23520

    Факс

    +7 351 245-51-12

    Адрес электронной почты

    tupikov.eb@novatek-azk.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Малёва Алена Евгеньевна

    Место рассмотрения предложений

    Челябинск

    Закупки и тендеры Челябинская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Реализация невостребованного оборудования ООО "НОВАТЭК-АЗК"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    31.03.2022 15:00 GMT +331.03.2022 15:0031.03.2022 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП817900Дата и время окончания срока приема заявок реализация невостребованного оборудования ООО "НОВАТЭК-АЗК"Челябинск

    Подведение итогов не позднее

    31.03.2022 15:3031.03.2022 15:3031.03.2022 15:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП817900Подведение итогов не позднее реализация невостребованного оборудования ООО "НОВАТЭК-АЗК"Челябинск

    Текущий статус

    Прием заявок на участие

    Дата подведения итогов

    31.03.202231.03.2022 15:3031.03.2022 15:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП817900Подведение итогов не позднее реализация невостребованного оборудования ООО "НОВАТЭК-АЗК"Челябинск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Реализация невостребованного оборудования ООО "НОВАТЭК-АЗК"

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    согласно перечня

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г. ЧелябинскРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    обсуждаются дополнительно
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    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    НОВАТЭК -АЗК
    Все закупки и тендеры НОВАТЭК -АЗК

    Адрес местонахождения

    454048, ОБЛ ЧЕЛЯБИНСКАЯ, Г ЧЕЛЯБИНСК, УЛ КУРЧАТОВА, 6,

    454048, ОБЛ ЧЕЛЯБИНСКАЯ, Г ЧЕЛЯБИНСК, УЛ КУРЧАТОВА, 6

    Классификатор ОКПД2

    25.29.12.190

    Емкости металлические для сжатых или сжиженных газов прочие, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "реализация невостребованного оборудования"

    Кол-во: 0

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    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    31.03.2022 15:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Челябинская область
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