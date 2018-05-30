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Номер извещения
31806525194
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка запасных частей и материалов для компрессорных установок
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок
Способ реализации
Дата публикации
25.05.2018 09:22
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, Площадь 1-й Пятилетки, 1
Почтовый адрес
620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, 12 ОПС, Ильича, 17
Контактный телефон
+7 343 327-17-90
Факс
+7 343 327-17-90
Адрес электронной почты
e.savinkina@uralmash.ru
Ф.И.О. контактного лица
Мошинская Ольга Николаевна
Место рассмотрения предложений
Екатеринбург
Закупки и тендеры Фильтры масляные, бензиновые и всасывающие воздушные для двигателей внутреннего сгорания
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка запасных частей и материалов для компрессорных установок
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
30.05.2018 11:00 GMT +330.05.2018 11:0030.05.2018 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806525194Дата и время окончания срока приема заявок Поставка запасных частей и материалов для компрессорных установокЕкатеринбург
Дата и время вскрытия заявок
30.05.2018 11:0030.05.2018 11:0030.05.2018 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31806525194Дата и время вскрытия заявок Поставка запасных частей и материалов для компрессорных установокЕкатеринбург
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка запасных частей и материалов для компрессорных установок
Начальная цена
1 615 595,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно техническому заданию
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Россия, 620012, г. Екатеринбург, Площадь 1-Й Пятилетки, промплощадка ПАО «Уралмашзавод», склад ООО «ЭСК».Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, Площадь 1-й Пятилетки, 1
620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, 12 ОПС, Ильича, 17
28.29.13.130
28.29.13
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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