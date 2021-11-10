Оказание услуг по предоставлению (передаче) неисключительных (пользовательских) прав на средства криптографической защиты информации и межсетевого экранирования в целях расширения защищенной сети министерства здравоохранения Новосибирской области (ViPNet-сеть № 3907) для нужд государственных медицинских организаций Новосибирской области в целях обеспечения функционирования государственной информационной системы Новосибирской области «Скорая медицинская помощь» в рамках реализации регионального проекта «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения Новосибирской области». 0851200000621007035

Основные сведения Описание секции 44-ФЗ Номер извещения 0851200000621007035 Уникальный номер закупки 0851200000621007035 Номер закупки Наименование закупки Оказание услуг по предоставлению (передаче) неисключительных (пользовательских) прав на средства криптографической защиты информации и межсетевого экранирования в целях расширения защищенной сети министерства здравоохранения Новосибирской области (ViPNet-сеть № 3907) для нужд государственных медицинских организаций Новосибирской области в целях обеспечения функционирования государственной информационной системы Новосибирской области «Скорая медицинская помощь» в рамках реализации регионального проекта «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения Новосибирской области». 0851200000621007035 Валюта процедуры RUB Способ закупки Электронный аукцион Дата публикации

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Документация процедуры Нет прикрепленных документов

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ "УПРАВЛЕНИЕ КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЫ"

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