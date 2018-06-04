Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Техподдержка8 800 100-66-22
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / ОЗП-026-ПИР-ИП-18 Разработка рабочей документации, выполнение инженерных изысканий, оформление земельного участка линейного объекта: «Оптимизация водопроводной сети: восстановление водопроводной сети; управление давлением, оптимизация работы системы транспорта воды (датчики давления, приборы учета с возможностью передачи данных). Реконструкция водопровода Д273мм по ул. Самолетная,2 протяженностью 620м»

    ОЗП-026-ПИР-ИП-18 Разработка рабочей документации, выполнение инженерных изысканий, оформление земельного участка линейного объекта: «Оптимизация водопроводной сети: восстановление водопроводной сети; управление давлением, оптимизация работы системы транспорта воды (датчики давления, приборы учета с возможностью передачи данных). Реконструкция водопровода Д273мм по ул. Самолетная,2 протяженностью 620м»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь04.06.2018 12:0004.06.2018 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806524653Дата и время окончания срока приема заявок Право заключения договора на разработку рабочей документации, выполнение инженерных изысканий, оформление земельного участка линейного объекта: «Оптимизация водопроводной сети: восстановление водопроводной сети; управление давлением, оптимизация работы системы транспорта воды (датчики давления, приборы учета с возможностью передачи данных). Реконструкция водопровода Д273мм по ул. Самолетная,2 протяженностью 620м»г. ТюменьПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31806524653

    Уникальный номер закупки

    ОЗП-026-ПИР-ИП-18

    Номер закупки

    Наименование закупки

    ОЗП-026-ПИР-ИП-18 Разработка рабочей документации, выполнение инженерных изысканий, оформление земельного участка линейного объекта: «Оптимизация водопроводной сети: восстановление водопроводной сети; управление давлением, оптимизация работы системы транспорта воды (датчики давления, приборы учета с возможностью передачи данных). Реконструкция водопровода Д273мм по ул. Самолетная,2 протяженностью 620м»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    25.05.2018 07:49

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    3. Приложение №2 к ЗД - ССР

    1. Информационная карта ОЗП-026-ПИР-ИП-18

    2. Приложение №1 к ЗД - Задание на проектирование

    4. Приложение №3 к ЗД - Проект Договора

    5. Приложения к Договору

    6. Приложение №4 к ЗД - Формы подачи предложений

    7. Приложение №5 к ЗД - Критерии оценки

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТЮМЕНЬ ВОДОКАНАЛ
    Все закупки и тендеры ТЮМЕНЬ ВОДОКАНАЛ

    Юридический адрес

    625007, ОБЛ ТЮМЕНСКАЯ, Г ТЮМЕНЬ, УЛ 30 ЛЕТ ПОБЕДЫ, 31, -, -

    Почтовый адрес

    625007, г. Тюмень, ул.30 лет Победы, 31

    Контактный телефон

    +7 3452 54-09-40 доб. 1035

    Факс

    +7 3452 54-09-24 доб. 1219

    Адрес электронной почты

    g.ulyanovskaya@rosvodokanal.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Ульяновская Галина Сергеевна

    Место рассмотрения предложений

    г. Тюмень

    Ключевые слова:

    транспорт

    Список лотов

    Лот 1

    Право заключения договора на разработку рабочей документации, выполнение инженерных изысканий, оформление земельного участка линейного объекта: «Оптимизация водопроводной сети: восстановление водопроводной сети; управление давлением, оптимизация работы системы транспорта воды (датчики давления, приборы учета с возможностью передачи данных). Реконструкция водопровода Д273мм по ул. Самолетная,2 протяженностью 620м»

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    04.06.2018 12:00 GMT +304.06.2018 12:0004.06.2018 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806524653Дата и время окончания срока приема заявок Право заключения договора на разработку рабочей документации, выполнение инженерных изысканий, оформление земельного участка линейного объекта: «Оптимизация водопроводной сети: восстановление водопроводной сети; управление давлением, оптимизация работы системы транспорта воды (датчики давления, приборы учета с возможностью передачи данных). Реконструкция водопровода Д273мм по ул. Самолетная,2 протяженностью 620м»г. Тюмень

    Дата и время вскрытия заявок

    04.06.2018 12:0004.06.2018 12:0004.06.2018 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31806524653Дата и время вскрытия заявок Право заключения договора на разработку рабочей документации, выполнение инженерных изысканий, оформление земельного участка линейного объекта: «Оптимизация водопроводной сети: восстановление водопроводной сети; управление давлением, оптимизация работы системы транспорта воды (датчики давления, приборы учета с возможностью передачи данных). Реконструкция водопровода Д273мм по ул. Самолетная,2 протяженностью 620м»г. Тюмень

    Подведение итогов не позднее

    05.07.2018 12:0005.07.2018 12:0005.07.2018 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806524653Подведение итогов не позднее Право заключения договора на разработку рабочей документации, выполнение инженерных изысканий, оформление земельного участка линейного объекта: «Оптимизация водопроводной сети: восстановление водопроводной сети; управление давлением, оптимизация работы системы транспорта воды (датчики давления, приборы учета с возможностью передачи данных). Реконструкция водопровода Д273мм по ул. Самолетная,2 протяженностью 620м»г. Тюмень

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    05.07.201805.07.2018 12:0005.07.2018 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806524653Подведение итогов не позднее Право заключения договора на разработку рабочей документации, выполнение инженерных изысканий, оформление земельного участка линейного объекта: «Оптимизация водопроводной сети: восстановление водопроводной сети; управление давлением, оптимизация работы системы транспорта воды (датчики давления, приборы учета с возможностью передачи данных). Реконструкция водопровода Д273мм по ул. Самолетная,2 протяженностью 620м»г. Тюмень

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Право заключения договора на разработку рабочей документации, выполнение инженерных изысканий, оформление земельного участка линейного объекта: «Оптимизация водопроводной сети: восстановление водопроводной сети; управление давлением, оптимизация работы системы транспорта воды (датчики давления, приборы учета с возможностью передачи данных). Реконструкция водопровода Д273мм по ул. Самолетная,2 протяженностью 620м»

    Начальная цена

    346 738,68

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Подробные требования изложены в Задании на проектирование (Приложение № 1 Закупочной документации), и Проекте договора (Приложение № 3 к Закупочной документации).

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Место исполнения договора: Российская Федерация, Тюменская область, город ТюменьРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно условиям Проекта договора (Приложение № 3 Закупочной документации): 1. Форма оплаты: безналичный расчет – перечисление денежных средств на расчетный счет Проектировщика. 2. Сроки и порядок оплаты: Оплата работ по договору осуществляется поэтапно в течение 30 календарных дней после предоставления следующих документов 2.1. Заказчик оплачивает стоимость Работ по 1 этапу, выполнение инженерных изысканий, в размере 50% от стоимости инженерных изысканий на основании следующих документов:  счет на оплату,  счет-фактура,  акт сдачи-приемки выполненных работ с приложением исполнительной сметы, подписанный Сторонами,  5 экземпляров результата инженерных изысканий (трассировки линейных сооружений/результатов съемки подземных коммуникаций и сооружений/инженерно-топографических планов);  положительное заключение внутренней экспертизы (согласно процедуре управления проектированием объектов капитального строительства, реконструкции и капитального ремонта ГК «РОСВОДОКАНАЛ»); 2.2. Заказчик оплачивает стоимость Работ по 2 этапу, выполнение проектных работ, в размере 50% от стоимости проектных работ на основании следующих документов:  5 экземпляров проектной документации;  счет на оплату,  счет-фактура,  акт сдачи-приемки выполненных работ с приложением исполнительной сметы, подписанный Сторонами,  положительное заключение внутренней экспертизы (согласно процедуре управления проектированием объектов капитального строительства, реконструкции и капитального ремонта ГК «РОСВОДОКАНАЛ»); 2.3. Окончательная оплата выполненных работ, с учетом ранее произведенных платежей, за выполнение работ по оформлению земельного(ых) участка(ов) в т.ч. регистрация договора аренды в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Тюменской области, прохождение экспертизы проектно-сметной документации, в т.ч. 50% от стоимости проектных работ и 50% от стоимости работ по выполнению инженерных изысканий на основании следующих документов:  результаты оформления земельного(ых) участка(ов) для получения разрешения на строительство/реконструкцию и государственной регистрации права (заключение и регистрация договора аренды или соглашение о сервитуте и т.п.), зарегистрированный договор аренды (субаренды) в зависимости от разрешенного использования земельного участка, в количестве, указанном в задании на проектирование (Приложение №1).  счет на оплату,  счет-фактура,  акт сдачи-приемки выполненных работ с приложением исполнительной сметы, подписанный Сторонами 3. Цена договора, указанная в п.2.1 настоящего договора может изменяться после сдачи – приемки работ по результатам проверки Администрацией г. Тюмени и другими контролирующими органами в связи: -с выявлением арифметических ошибок; - с выявлением отклонений, связанных с неправильным применением расценок и индексов; - с неправильным начислением лимитированных затрат; - с завышением объемов работ; - с выявлением прочих отклонений. Срок действия данного условия – 5 лет с момента подписания актов выполненных работ и оплаты выполненных работ Заказчиком. В этом случае Стороны заключают дополнительное соглашение с одновременным подписанием корректировочных актов. Срок выполнение работ: Не более 110 календарных дней с даты заключения договора. Начало и окончание строительства: Согласно ПОС
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТЮМЕНЬ ВОДОКАНАЛ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ТЮМЕНЬ ВОДОКАНАЛ
    Все закупки и тендеры ТЮМЕНЬ ВОДОКАНАЛ

    Адрес местонахождения

    625007, ОБЛ ТЮМЕНСКАЯ, Г ТЮМЕНЬ, УЛ 30 ЛЕТ ПОБЕДЫ, 31, -, -

    625007, г. Тюмень, ул.30 лет Победы, 31

    Классификатор ОКПД2

    71.12.3

    Услуги в области геологических, геофизических и взаимосвязанных изыскательных работ и консультативные услуги

    Классификатор ОКВЭД2

    71.12.45

    Инженерные изыскания в строительстве

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Инженерные изыскания в строительстве"

    Кол-во: 1

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    Газпромнефть Энергосистемы
    Открытый двухэтапный конкурентный отбор в электронной форме № 32211081664
    Диагностика и компонентный ремонт устройств промышленной электроники 0,4 6-10кВ и терминалов РЗА (п. 69 ПЗ)
    Диагностика и компонентный ремонт устройств промышленной электроники 0,4 6-10кВ и терминалов...
    593749
    Закупки корпоративных заказчиков
    Открытый двухэтапный конкурентный отбор в электронной форме
    ПАО "Газпром нефть"
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 14:00(GMT+03:00)
    428 476 982
    Лоты:
    1
    Регион:
    Ямало-Ненецкий автономный округ
    «ГСП-Механизация»
    Попозиционная № АП014272
    Поставка запасных частей и расходных материалов для автомобилей MITSUBISHI L200 2,5 (Обустройство сеноман-аптских залежей Харасавэйского ГКМ) для нужд ООО «ГСП-Механизация»
    Поставка запасных частей и расходных материалов для автомобилей MITSUBISHI L200 2,5...
    593790
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    08.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    «ГСП-Механизация»
    Попозиционная № АП014271
    Поставка запасных частей и расходных материалов Установка буровая гидрофицированная Беркут УБГ-С-5322 (МГ Сила Сибири Лупинги Этап 6.9.1) для нужд ООО «ГСП-Механизация»
    Поставка запасных частей и расходных материалов Установка буровая гидрофицированная Беркут...
    593789
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    08.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    «ГСП-Механизация»
    Попозиционная № АП014270
    Оказание услуг по диагностике, техническому обслуживанию и выполнению работ по ремонту Кран автомобильный (100-199т) Liebherr Крана автомобильного Liebherr LTM 1100-5.2 (100т.) (Этап 6.9.1. Лупинги МГ «Сила Сибири») для нужд ООО «ГСП-Механизация»
    Оказание услуг по диагностике, техническому обслуживанию и выполнению работ по ремонту Кран...
    593788
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    03.02.2022 17:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    «ГСП-Механизация»
    Попозиционная № АП014269
    Поставка металлопроката для стенда (КР ЛЧМГ МГ Уренгой-Надым I, Реконструкция системы сбора месторождений Надым-Пур-Тазовского региона для подачи этансодержащего газа в район ГКС-1 "Новоуренгойская") для нужд ООО ГСП-Механизация"
    Поставка металлопроката для стенда (КР ЛЧМГ МГ Уренгой-Надым I, Реконструкция системы сбора...
    593787
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 12:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    АО ГАЗПРОМНЕФТЬ-АЭРО
    Конкурентный отбор № АП010127
    Поставка прицепа тракторного топливозаправочного ПТЗ 5800 (или эквивалента) для нужд ООО "Газпромнефть-Аэро Шереметьево"
    Поставка прицепа тракторного топливозаправочного ПТЗ 5800 (или эквивалента) для нужд ООО...
    572346
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор
    ПАО "Газпром нефть"
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    02.02.2022 21:00(GMT+03:00)
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    Нижегородтеплогаз
    Конкурентный отбор № 32211081565
    Поставка моторного топлива с использованием топливных карт.
    Поставка моторного топлива с использованием топливных карт.
    593742
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 09:00(GMT+03:00)
    5 922 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Нижегородская область
    МАУ СШОР № 8
    Аукцион на понижение № 32211081549
    Аукцион в электронной форме на право заключения договора на поставку ГСМ (Дизельное топливо, бензин АИ-92) для нужд Муниципального автономного учреждения «СШОР № 8»
    Аукцион в электронной форме на право заключения договора на поставку ГСМ (Дизельное топливо,...
    593741
    Закупки корпоративных заказчиков
    Аукцион на понижение
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    14.02.2022 07:00(GMT+03:00)
    980 080
    Лоты:
    1
    Регион:
    Челябинская область
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить