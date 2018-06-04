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Номер извещения
31806524653
Уникальный номер закупки
ОЗП-026-ПИР-ИП-18
Наименование закупки
ОЗП-026-ПИР-ИП-18 Разработка рабочей документации, выполнение инженерных изысканий, оформление земельного участка линейного объекта: «Оптимизация водопроводной сети: восстановление водопроводной сети; управление давлением, оптимизация работы системы транспорта воды (датчики давления, приборы учета с возможностью передачи данных). Реконструкция водопровода Д273мм по ул. Самолетная,2 протяженностью 620м»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
25.05.2018 07:49
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
625007, ОБЛ ТЮМЕНСКАЯ, Г ТЮМЕНЬ, УЛ 30 ЛЕТ ПОБЕДЫ, 31, -, -
Почтовый адрес
625007, г. Тюмень, ул.30 лет Победы, 31
Контактный телефон
+7 3452 54-09-40 доб. 1035
Факс
+7 3452 54-09-24 доб. 1219
Адрес электронной почты
g.ulyanovskaya@rosvodokanal.ru
Ф.И.О. контактного лица
Ульяновская Галина Сергеевна
Место рассмотрения предложений
г. Тюмень
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Право заключения договора на разработку рабочей документации, выполнение инженерных изысканий, оформление земельного участка линейного объекта: «Оптимизация водопроводной сети: восстановление водопроводной сети; управление давлением, оптимизация работы системы транспорта воды (датчики давления, приборы учета с возможностью передачи данных). Реконструкция водопровода Д273мм по ул. Самолетная,2 протяженностью 620м»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
04.06.2018 12:00 GMT +304.06.2018 12:0004.06.2018 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806524653Дата и время окончания срока приема заявок Право заключения договора на разработку рабочей документации, выполнение инженерных изысканий, оформление земельного участка линейного объекта: «Оптимизация водопроводной сети: восстановление водопроводной сети; управление давлением, оптимизация работы системы транспорта воды (датчики давления, приборы учета с возможностью передачи данных). Реконструкция водопровода Д273мм по ул. Самолетная,2 протяженностью 620м»г. Тюмень
Дата и время вскрытия заявок
04.06.2018 12:0004.06.2018 12:0004.06.2018 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31806524653Дата и время вскрытия заявок Право заключения договора на разработку рабочей документации, выполнение инженерных изысканий, оформление земельного участка линейного объекта: «Оптимизация водопроводной сети: восстановление водопроводной сети; управление давлением, оптимизация работы системы транспорта воды (датчики давления, приборы учета с возможностью передачи данных). Реконструкция водопровода Д273мм по ул. Самолетная,2 протяженностью 620м»г. Тюмень
Подведение итогов не позднее
05.07.2018 12:0005.07.2018 12:0005.07.2018 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806524653Подведение итогов не позднее Право заключения договора на разработку рабочей документации, выполнение инженерных изысканий, оформление земельного участка линейного объекта: «Оптимизация водопроводной сети: восстановление водопроводной сети; управление давлением, оптимизация работы системы транспорта воды (датчики давления, приборы учета с возможностью передачи данных). Реконструкция водопровода Д273мм по ул. Самолетная,2 протяженностью 620м»г. Тюмень
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
05.07.201805.07.2018 12:0005.07.2018 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806524653Подведение итогов не позднее Право заключения договора на разработку рабочей документации, выполнение инженерных изысканий, оформление земельного участка линейного объекта: «Оптимизация водопроводной сети: восстановление водопроводной сети; управление давлением, оптимизация работы системы транспорта воды (датчики давления, приборы учета с возможностью передачи данных). Реконструкция водопровода Д273мм по ул. Самолетная,2 протяженностью 620м»г. Тюмень
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Право заключения договора на разработку рабочей документации, выполнение инженерных изысканий, оформление земельного участка линейного объекта: «Оптимизация водопроводной сети: восстановление водопроводной сети; управление давлением, оптимизация работы системы транспорта воды (датчики давления, приборы учета с возможностью передачи данных). Реконструкция водопровода Д273мм по ул. Самолетная,2 протяженностью 620м»
Начальная цена
346 738,68
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Подробные требования изложены в Задании на проектирование (Приложение № 1 Закупочной документации), и Проекте договора (Приложение № 3 к Закупочной документации).
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Место исполнения договора: Российская Федерация, Тюменская область, город ТюменьРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ТЮМЕНЬ ВОДОКАНАЛ
Все закупки и тендеры ТЮМЕНЬ ВОДОКАНАЛ
Адрес местонахождения
625007, ОБЛ ТЮМЕНСКАЯ, Г ТЮМЕНЬ, УЛ 30 ЛЕТ ПОБЕДЫ, 31, -, -
625007, г. Тюмень, ул.30 лет Победы, 31
71.12.3
71.12.45
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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