Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Согласно условиям Проекта договора (Приложение № 3 Закупочной документации): 1. Форма оплаты: безналичный расчет – перечисление денежных средств на расчетный счет Проектировщика. 2. Сроки и порядок оплаты: Оплата работ по договору осуществляется поэтапно в течение 30 календарных дней после предоставления следующих документов 2.1. Заказчик оплачивает стоимость Работ по 1 этапу, выполнение инженерных изысканий, в размере 50% от стоимости инженерных изысканий на основании следующих документов:  счет на оплату,  счет-фактура,  акт сдачи-приемки выполненных работ с приложением исполнительной сметы, подписанный Сторонами,  5 экземпляров результата инженерных изысканий (трассировки линейных сооружений/результатов съемки подземных коммуникаций и сооружений/инженерно-топографических планов);  положительное заключение внутренней экспертизы (согласно процедуре управления проектированием объектов капитального строительства, реконструкции и капитального ремонта ГК «РОСВОДОКАНАЛ»); 2.2. Заказчик оплачивает стоимость Работ по 2 этапу, выполнение проектных работ, в размере 50% от стоимости проектных работ на основании следующих документов:  5 экземпляров проектной документации;  счет на оплату,  счет-фактура,  акт сдачи-приемки выполненных работ с приложением исполнительной сметы, подписанный Сторонами,  положительное заключение внутренней экспертизы (согласно процедуре управления проектированием объектов капитального строительства, реконструкции и капитального ремонта ГК «РОСВОДОКАНАЛ»); 2.3. Окончательная оплата выполненных работ, с учетом ранее произведенных платежей, за выполнение работ по оформлению земельного(ых) участка(ов) в т.ч. регистрация договора аренды в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Тюменской области, прохождение экспертизы проектно-сметной документации, в т.ч. 50% от стоимости проектных работ и 50% от стоимости работ по выполнению инженерных изысканий на основании следующих документов:  результаты оформления земельного(ых) участка(ов) для получения разрешения на строительство/реконструкцию и государственной регистрации права (заключение и регистрация договора аренды или соглашение о сервитуте и т.п.), зарегистрированный договор аренды (субаренды) в зависимости от разрешенного использования земельного участка, в количестве, указанном в задании на проектирование (Приложение №1).  счет на оплату,  счет-фактура,  акт сдачи-приемки выполненных работ с приложением исполнительной сметы, подписанный Сторонами 3. Цена договора, указанная в п.2.1 настоящего договора может изменяться после сдачи – приемки работ по результатам проверки Администрацией г. Тюмени и другими контролирующими органами в связи: -с выявлением арифметических ошибок; - с выявлением отклонений, связанных с неправильным применением расценок и индексов; - с неправильным начислением лимитированных затрат; - с завышением объемов работ; - с выявлением прочих отклонений. Срок действия данного условия – 5 лет с момента подписания актов выполненных работ и оплаты выполненных работ Заказчиком. В этом случае Стороны заключают дополнительное соглашение с одновременным подписанием корректировочных актов. Срок выполнение работ: Не более 110 календарных дней с даты заключения договора. Начало и окончание строительства: Согласно ПОС