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    Главная / Торги / Проведение работ по монтажу, пуско-наладке и запуску в эксплуатацию карьерного экскаватора ЭКГ-18 №23 на ОАО «УК «Кузбассразрезуголь», Кемеровская область, филиал «Талдинский угольный разрез»

    Проведение работ по монтажу, пуско-наладке и запуску в эксплуатацию карьерного экскаватора ЭКГ-18 №23 на ОАО «УК «Кузбассразрезуголь», Кемеровская область, филиал «Талдинский угольный разрез»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь13.06.2018 07:0013.06.2018 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП817893Дата и время окончания срока приема заявок Проведение работ по монтажу, пуско-наладке и запуску в эксплуатацию карьерного экскаватора ЭКГ-18 №23 на ОАО «УК «Кузбассразрезуголь», Кемеровская область, филиал «Талдинский угольный разрез» ЕкатеринбургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП817893

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Проведение работ по монтажу, пуско-наладке и запуску в эксплуатацию карьерного экскаватора ЭКГ-18 №23 на ОАО «УК «Кузбассразрезуголь», Кемеровская область, филиал «Талдинский угольный разрез»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    25.05.2018 07:16

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Технические требования

    Изменения в извещении

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Публичное акционерное общество Уральский завод тяжелого машиностроения
    Все закупки и тендеры ПАО Уралмашзавод

    Юридический адрес

    620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1

    Почтовый адрес

    620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1

    Контактный телефон

    +7 343 327-54-90

    Факс

    +7 343 336-69-79

    Адрес электронной почты

    O.Spiridonova@uralmash.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Спиридонова Ольга Алексеевна

    Место рассмотрения предложений

    Екатеринбург

    Закупки и тендеры Свердловская Область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Проведение работ по монтажу, пуско-наладке и запуску в эксплуатацию карьерного экскаватора ЭКГ-18 №23 на ОАО «УК «Кузбассразрезуголь», Кемеровская область, филиал «Талдинский угольный разрез»

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    13.06.2018 07:00 GMT +313.06.2018 07:0013.06.2018 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП817893Дата и время окончания срока приема заявок Проведение работ по монтажу, пуско-наладке и запуску в эксплуатацию карьерного экскаватора ЭКГ-18 №23 на ОАО «УК «Кузбассразрезуголь», Кемеровская область, филиал «Талдинский угольный разрез» Екатеринбург

    Дата и время вскрытия заявок

    13.06.2018 07:0013.06.2018 07:0013.06.2018 07:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП817893Дата и время вскрытия заявок Проведение работ по монтажу, пуско-наладке и запуску в эксплуатацию карьерного экскаватора ЭКГ-18 №23 на ОАО «УК «Кузбассразрезуголь», Кемеровская область, филиал «Талдинский угольный разрез» Екатеринбург

    Подведение итогов не позднее

    31.07.2018 07:0031.07.2018 07:0031.07.2018 07:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП817893Подведение итогов не позднее Проведение работ по монтажу, пуско-наладке и запуску в эксплуатацию карьерного экскаватора ЭКГ-18 №23 на ОАО «УК «Кузбассразрезуголь», Кемеровская область, филиал «Талдинский угольный разрез» Екатеринбург

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    31.07.201831.07.2018 07:0031.07.2018 07:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП817893Подведение итогов не позднее Проведение работ по монтажу, пуско-наладке и запуску в эксплуатацию карьерного экскаватора ЭКГ-18 №23 на ОАО «УК «Кузбассразрезуголь», Кемеровская область, филиал «Талдинский угольный разрез» Екатеринбург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Проведение работ по монтажу, пуско-наладке и запуску в эксплуатацию карьерного экскаватора ЭКГ-18 №23 на ОАО «УК «Кузбассразрезуголь», Кемеровская область, филиал «Талдинский угольный разрез»

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    1

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    654054, Кемеровская обл., Новокузнецкий р-он, с. Красулино, «Талдинский угольный разрезРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Оплата 100% в течение 10 рабочих дней после подписания акта выполненных работ

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО Уралмашзавод
    Все закупки и тендеры ПАО Уралмашзавод

    Адрес местонахождения

    620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1

    Классификатор ОКПД2

    09

    Услуги в области добычи полезных ископаемых

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "проведение работ по монтажу, пуско-наладке и запуску в эксплуатацию"

    Кол-во: 0

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