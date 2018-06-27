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    Главная / Торги / Открытый аукцион проводимый в электронной форме на электронной торговой площадке ООО ЭТП ГПБ, на право заключения договора купли-продажи спецтехники и автотранспорта (ИС17161) Лот 25

    Открытый аукцион проводимый в электронной форме на электронной торговой площадке ООО ЭТП ГПБ, на право заключения договора купли-продажи спецтехники и автотранспорта (ИС17161) Лот 25

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь27.06.2018 16:0027.06.2018 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП817888Дата и время окончания срока приема заявок 0062123 Грузовой бортовой УАЗ-39094 К 156 НО 57 Орловская область, Должанский район, п.Долгое Орловское ЛПУМГМоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП817888

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Открытый аукцион проводимый в электронной форме на электронной торговой площадке ООО ЭТП ГПБ, на право заключения договора купли-продажи спецтехники и автотранспорта (ИС17161) Лот 25

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Аукцион на повышение

    Способ реализации

    Дата публикации

    24.05.2018 20:28

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГОРОДСКОЕ БЮРО ЭКСПЕРТИЗЫ СОБСТВЕННОСТИ
    Все закупки и тендеры АО ГБЭС

    Юридический адрес

    115230, Г МОСКВА, Ш ВАРШАВСКОЕ, ДОМ 36, СТРОЕНИЕ 8, ЭТАЖ 5 ОФИС 500

    Почтовый адрес

    115230, Российская Федерация, Москва, Варшавское шоссе, дом 36 cтр. 8, офис 500

    Контактный телефон

    +7 495 781-59-29

    Факс

    +7 495 781-59-29

    Адрес электронной почты

    ag@gbes.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Романова Алена Викторовна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Ключевые слова:

    транспорт

    Список лотов

    Лот 1

    0062123 Грузовой бортовой УАЗ-39094 К 156 НО 57 Орловская область, Должанский район, п.Долгое Орловское ЛПУМГ

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    27.06.2018 16:00 GMT +327.06.2018 16:0027.06.2018 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП817888Дата и время окончания срока приема заявок 0062123 Грузовой бортовой УАЗ-39094 К 156 НО 57 Орловская область, Должанский район, п.Долгое Орловское ЛПУМГМосква

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    27.06.2018 18:0027.06.2018 18:0027.06.2018 18:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП817888Дата окончания срока рассмотрения заявок 0062123 Грузовой бортовой УАЗ-39094 К 156 НО 57 Орловская область, Должанский район, п.Долгое Орловское ЛПУМГМосква

    Дата и время проведения

    28.06.2018 12:0028.06.2018 12:0028.06.2018 12:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП817888Дата и время проведения 0062123 Грузовой бортовой УАЗ-39094 К 156 НО 57 Орловская область, Должанский район, п.Долгое Орловское ЛПУМГМосква

    Подведение итогов не позднее

    29.06.2018 18:0029.06.2018 18:0029.06.2018 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП817888Подведение итогов не позднее 0062123 Грузовой бортовой УАЗ-39094 К 156 НО 57 Орловская область, Должанский район, п.Долгое Орловское ЛПУМГМосква

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    29.06.201829.06.2018 18:0029.06.2018 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП817888Подведение итогов не позднее 0062123 Грузовой бортовой УАЗ-39094 К 156 НО 57 Орловская область, Должанский район, п.Долгое Орловское ЛПУМГМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    0062123 Грузовой бортовой УАЗ-39094 К 156 НО 57 Орловская область, Должанский район, п.Долгое Орловское ЛПУМГ

    Начальная цена

    95 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    4 750,00 (сумма блокируется)

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с Договором и Извещением

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с Договором и ИзвещениемРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с Договором и Извещением
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ГБЭС
    Все закупки и тендеры АО ГБЭС

    Адрес местонахождения

    115230, Г МОСКВА, Ш ВАРШАВСКОЕ, ДОМ 36, СТРОЕНИЕ 8, ЭТАЖ 5 ОФИС 500

    115230, Российская Федерация, Москва, Варшавское шоссе, дом 36 cтр. 8, офис 500

    Классификатор ОКПД2

    29

    Средства автотранспортные, прицепы и полуприцепы

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "0062123 Грузовой бортовой УАЗ-39094 К 156 НО 57 Орловская область, Должанский район, п.Долгое Орловское ЛПУМГ"

    Кол-во: 1

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