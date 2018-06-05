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Номер извещения
ГП817911
Уникальный номер закупки
ЗЦ-1804/179/МТ
Наименование закупки
Поставка насосных станций с разработкой конструкторской документации, выполнением шеф-монтажных и пусконаладочных работ
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
25.05.2018 09:23
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
125047, Российская Федерация, Москва, Замоскворецкий, Павелецкая площадь, д. 2, стр. 3
Почтовый адрес
115054, Российская Федерация, Москва, ЦАО, Павелецкая площадь, дом 2 строение 3
Контактный телефон
+7 495 739-01-60 доб. 1619
Факс
+7 495 739-01-60
Адрес электронной почты
IKurguz@nestro.ru
Ф.И.О. контактного лица
Кургуз Игорь Станиславович
Место рассмотрения предложений
125047, г. Москва, 1-я Тверская-Ямская ул., д. 21
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Поставка насосных станций с разработкой конструкторской документации, выполнением шеф-монтажных и пусконаладочных работ
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
05.06.2018 17:00 GMT +305.06.2018 17:0005.06.2018 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП817911Дата и время окончания срока приема заявок Поставка насосных станций с разработкой конструкторской документации, выполнением шеф-монтажных и пусконаладочных работ125047, г. Москва, 1-я Тверская-Ямская ул., д. 21
Дата и время вскрытия заявок
05.06.2018 17:0005.06.2018 17:0005.06.2018 17:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП817911Дата и время вскрытия заявок Поставка насосных станций с разработкой конструкторской документации, выполнением шеф-монтажных и пусконаладочных работ125047, г. Москва, 1-я Тверская-Ямская ул., д. 21
Подведение итогов не позднее
27.07.2018 18:0027.07.2018 18:0027.07.2018 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП817911Подведение итогов не позднее Поставка насосных станций с разработкой конструкторской документации, выполнением шеф-монтажных и пусконаладочных работ125047, г. Москва, 1-я Тверская-Ямская ул., д. 21
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
27.07.201827.07.2018 18:0027.07.2018 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП817911Подведение итогов не позднее Поставка насосных станций с разработкой конструкторской документации, выполнением шеф-монтажных и пусконаладочных работ125047, г. Москва, 1-я Тверская-Ямская ул., д. 21
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка насосных станций с разработкой конструкторской документации, выполнением шеф-монтажных и пусконаладочных работ
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
2 шт.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Место поставки: г. Усинск (ул. Магистральная, 19); Место выполнения шеф-монтажных и пуско-наладочных работ: Харьягинское месторождение;Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
125047, Российская Федерация, Москва, Замоскворецкий, Павелецкая площадь, д. 2, стр. 3
115054, Российская Федерация, Москва, ЦАО, Павелецкая площадь, дом 2 строение 3
28.13.14.110
28.13.12.000
28.13.13.000
46.69.9
Документация лота
Кол-во: 2
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