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Номер извещения
31806524043
Уникальный номер закупки
91.ЭЗП-2018
Наименование закупки
Аренда имущества для устройства внешнего периметра безопасности, контрольно-пропускных пунктов, зоны безопасности для осуществления осмотра граждан и направления потоков движения зрителей на прилегающей территории проведения Фестиваля болельщиков в городе Нижнем Новгороде
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
24.05.2018 19:47
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
603086, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Бетанкура, д.1А строение 7
Почтовый адрес
603086, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Бетанкура, д.1А строение 7
Контактный телефон
+7 831 282-10-14
Факс
Адрес электронной почты
spla85@mail.ru
Ф.И.О. контактного лица
Шуртакова Лидия Не
Место рассмотрения предложений
Нижний Новгород
Закупки и тендеры Услуги по аренде и лизингу прочих машин, оборудования и материальных средств, не включенных в другие группировки
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Аренда имущества для устройства внешнего периметра безопасности, контрольно-пропускных пунктов, зоны безопасности для осуществления осмотра граждан и направления потоков движения зрителей на прилегающей территории проведения Фестиваля болельщиков в городе Нижнем Новгороде
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
30.05.2018 10:30 GMT +330.05.2018 10:3030.05.2018 10:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806524043Дата и время окончания срока приема заявок Аренда имущества для устройства внешнего периметра безопасности, контрольно-пропускных пунктов, зоны безопасности для осуществления осмотра граждан и направления потоков движения зрителей на прилегающей территории проведения Фестиваля болельщиков в городе Нижнем НовгородеНижний Новгород
Дата и время вскрытия заявок
30.05.2018 10:3030.05.2018 10:3030.05.2018 10:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31806524043Дата и время вскрытия заявок Аренда имущества для устройства внешнего периметра безопасности, контрольно-пропускных пунктов, зоны безопасности для осуществления осмотра граждан и направления потоков движения зрителей на прилегающей территории проведения Фестиваля болельщиков в городе Нижнем НовгородеНижний Новгород
Подведение итогов не позднее
31.05.2018 11:3031.05.2018 11:3031.05.2018 11:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806524043Подведение итогов не позднее Аренда имущества для устройства внешнего периметра безопасности, контрольно-пропускных пунктов, зоны безопасности для осуществления осмотра граждан и направления потоков движения зрителей на прилегающей территории проведения Фестиваля болельщиков в городе Нижнем НовгородеНижний Новгород
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
31.05.201831.05.2018 11:3031.05.2018 11:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806524043Подведение итогов не позднее Аренда имущества для устройства внешнего периметра безопасности, контрольно-пропускных пунктов, зоны безопасности для осуществления осмотра граждан и направления потоков движения зрителей на прилегающей территории проведения Фестиваля болельщиков в городе Нижнем НовгородеНижний Новгород
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Аренда имущества для устройства внешнего периметра безопасности, контрольно-пропускных пунктов, зоны безопасности для осуществления осмотра граждан и направления потоков движения зрителей на прилегающей территории проведения Фестиваля болельщиков в городе Нижнем Новгороде
Начальная цена
4 964 300,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
49 643,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
в рамках ТЗ
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
ул. Зеленский съезд, ул. Большая Покровская, ул. Алексеевская, ул. Варварская, ул. Ульянова, ул. Минина в пиковые дни работы Фестиваля ( 14, 18, 19, 21, 24, 25 и 27 июня 2018 года; 1,6, 10,11,14 и 15 июля 2018 года)Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ГАУ НО ДИРЕКЦИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ СПОРТИВНЫХ И ЗРЕЛИЩНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
Все закупки и тендеры ГАУ НО ДИРЕКЦИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ СПОРТИВНЫХ И ЗРЕЛИЩНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
Адрес местонахождения
603086, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Бетанкура, д.1А строение 7
77.39.1
77.39
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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