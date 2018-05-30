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    Главная / Торги / Аренда имущества для устройства внешнего периметра безопасности, контрольно-пропускных пунктов, зоны безопасности для осуществления осмотра граждан и направления потоков движения зрителей на прилегающей территории проведения Фестиваля болельщиков в городе Нижнем Новгороде

    Аренда имущества для устройства внешнего периметра безопасности, контрольно-пропускных пунктов, зоны безопасности для осуществления осмотра граждан и направления потоков движения зрителей на прилегающей территории проведения Фестиваля болельщиков в городе Нижнем Новгороде

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь30.05.2018 10:3030.05.2018 10:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806524043Дата и время окончания срока приема заявок Аренда имущества для устройства внешнего периметра безопасности, контрольно-пропускных пунктов, зоны безопасности для осуществления осмотра граждан и направления потоков движения зрителей на прилегающей территории проведения Фестиваля болельщиков в городе Нижнем НовгородеНижний НовгородПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31806524043

    Уникальный номер закупки

    91.ЭЗП-2018

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Аренда имущества для устройства внешнего периметра безопасности, контрольно-пропускных пунктов, зоны безопасности для осуществления осмотра граждан и направления потоков движения зрителей на прилегающей территории проведения Фестиваля болельщиков в городе Нижнем Новгороде

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    24.05.2018 19:47

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация

    ТЗ

    Проект договора

    НМЦД

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ ДИРЕКЦИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ СПОРТИВНЫХ И ЗРЕЛИЩНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
    Все закупки и тендеры ГАУ НО ДИРЕКЦИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ СПОРТИВНЫХ И ЗРЕЛИЩНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

    Юридический адрес

    603086, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Бетанкура, д.1А строение 7

    Почтовый адрес

    603086, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Бетанкура, д.1А строение 7

    Контактный телефон

    +7 831 282-10-14

    Факс

    Адрес электронной почты

    spla85@mail.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Шуртакова Лидия Не

    Место рассмотрения предложений

    Нижний Новгород

    Закупки и тендеры Нижегородская Область

    Закупки и тендеры Услуги по аренде и лизингу прочих машин, оборудования и материальных средств, не включенных в другие группировки

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Аренда имущества для устройства внешнего периметра безопасности, контрольно-пропускных пунктов, зоны безопасности для осуществления осмотра граждан и направления потоков движения зрителей на прилегающей территории проведения Фестиваля болельщиков в городе Нижнем Новгороде

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    30.05.2018 10:30 GMT +330.05.2018 10:3030.05.2018 10:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806524043Дата и время окончания срока приема заявок Аренда имущества для устройства внешнего периметра безопасности, контрольно-пропускных пунктов, зоны безопасности для осуществления осмотра граждан и направления потоков движения зрителей на прилегающей территории проведения Фестиваля болельщиков в городе Нижнем НовгородеНижний Новгород

    Дата и время вскрытия заявок

    30.05.2018 10:3030.05.2018 10:3030.05.2018 10:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31806524043Дата и время вскрытия заявок Аренда имущества для устройства внешнего периметра безопасности, контрольно-пропускных пунктов, зоны безопасности для осуществления осмотра граждан и направления потоков движения зрителей на прилегающей территории проведения Фестиваля болельщиков в городе Нижнем НовгородеНижний Новгород

    Подведение итогов не позднее

    31.05.2018 11:3031.05.2018 11:3031.05.2018 11:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806524043Подведение итогов не позднее Аренда имущества для устройства внешнего периметра безопасности, контрольно-пропускных пунктов, зоны безопасности для осуществления осмотра граждан и направления потоков движения зрителей на прилегающей территории проведения Фестиваля болельщиков в городе Нижнем НовгородеНижний Новгород

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    31.05.201831.05.2018 11:3031.05.2018 11:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806524043Подведение итогов не позднее Аренда имущества для устройства внешнего периметра безопасности, контрольно-пропускных пунктов, зоны безопасности для осуществления осмотра граждан и направления потоков движения зрителей на прилегающей территории проведения Фестиваля болельщиков в городе Нижнем НовгородеНижний Новгород

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Аренда имущества для устройства внешнего периметра безопасности, контрольно-пропускных пунктов, зоны безопасности для осуществления осмотра граждан и направления потоков движения зрителей на прилегающей территории проведения Фестиваля болельщиков в городе Нижнем Новгороде

    Начальная цена

    4 964 300,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    49 643,00 (сумма блокируется)

    Условия

    Внесите обеспечение для участия в процедуре

    49 643,00

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    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    в рамках ТЗ

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    ул. Зеленский съезд, ул. Большая Покровская, ул. Алексеевская, ул. Варварская, ул. Ульянова, ул. Минина в пиковые дни работы Фестиваля ( 14, 18, 19, 21, 24, 25 и 27 июня 2018 года; 1,6, 10,11,14 и 15 июля 2018 года)Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Аванс не предусмотрен.

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГАУ НО ДИРЕКЦИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ СПОРТИВНЫХ И ЗРЕЛИЩНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
    Все закупки и тендеры ГАУ НО ДИРЕКЦИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ СПОРТИВНЫХ И ЗРЕЛИЩНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

    Адрес местонахождения

    603086, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Бетанкура, д.1А строение 7

    Классификатор ОКПД2

    77.39.1

    Услуги по аренде и лизингу прочих машин, оборудования и материальных средств, не включенных в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    77.39

    Аренда и лизинг прочих видов транспорта, оборудования и материальных средств, не включенных в другие группировки

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Аренда и лизинг прочих видов транспорта, оборудования и материальных средств, не включенных в другие группировки"

    Кол-во: 1

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