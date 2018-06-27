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Номер извещения
ГП817868
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Открытый аукцион проводимый в электронной форме на электронной торговой площадке ООО ЭТП ГПБ, на право заключения договора купли-продажи спецтехники и автотранспорта (ИС17161) Лот 6
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Аукцион на повышение
Способ реализации
Дата публикации
24.05.2018 19:01
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
115230, Г МОСКВА, Ш ВАРШАВСКОЕ, ДОМ 36, СТРОЕНИЕ 8, ЭТАЖ 5 ОФИС 500
Почтовый адрес
115230, Российская Федерация, Москва, Варшавское шоссе, дом 36 cтр. 8, офис 500
Контактный телефон
+7 495 781-59-29
Факс
+7 495 781-59-29
Адрес электронной почты
ag@gbes.ru
Ф.И.О. контактного лица
Романова Алена Викторовна
Место рассмотрения предложений
Москва
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
0005732 А/м грузовой УАЗ-3909 Н 252 КК 32 РФ, Брянская область, Брянский район, село Глинищево, улица П.М.Яшенина, д.№1 Брянское ЛПУМГ
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
27.06.2018 16:00 GMT +327.06.2018 16:0027.06.2018 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП817868Дата и время окончания срока приема заявок 0005732 А/м грузовой УАЗ-3909 Н 252 КК 32 РФ, Брянская область, Брянский район, село Глинищево, улица П.М.Яшенина, д.№1 Брянское ЛПУМГМосква
Дата окончания срока рассмотрения заявок
27.06.2018 18:0027.06.2018 18:0027.06.2018 18:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП817868Дата окончания срока рассмотрения заявок 0005732 А/м грузовой УАЗ-3909 Н 252 КК 32 РФ, Брянская область, Брянский район, село Глинищево, улица П.М.Яшенина, д.№1 Брянское ЛПУМГМосква
Дата и время проведения
28.06.2018 12:0028.06.2018 12:0028.06.2018 12:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП817868Дата и время проведения 0005732 А/м грузовой УАЗ-3909 Н 252 КК 32 РФ, Брянская область, Брянский район, село Глинищево, улица П.М.Яшенина, д.№1 Брянское ЛПУМГМосква
Подведение итогов не позднее
29.06.2018 18:0029.06.2018 18:0029.06.2018 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП817868Подведение итогов не позднее 0005732 А/м грузовой УАЗ-3909 Н 252 КК 32 РФ, Брянская область, Брянский район, село Глинищево, улица П.М.Яшенина, д.№1 Брянское ЛПУМГМосква
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
0005732 А/м грузовой УАЗ-3909 Н 252 КК 32 РФ, Брянская область, Брянский район, село Глинищево, улица П.М.Яшенина, д.№1 Брянское ЛПУМГ
Начальная цена
96 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
4 800,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с Договором и Извещением
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с Договором и ИзвещениемРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
115230, Г МОСКВА, Ш ВАРШАВСКОЕ, ДОМ 36, СТРОЕНИЕ 8, ЭТАЖ 5 ОФИС 500
115230, Российская Федерация, Москва, Варшавское шоссе, дом 36 cтр. 8, офис 500
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Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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