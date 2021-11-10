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    Главная / Торги / Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту медицинского оборудования, содержащего генерирующие источники ионизирующего излучения 0851200000621007013

    Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту медицинского оборудования, содержащего генерирующие источники ионизирующего излучения 0851200000621007013

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь10.11.2021 04:0010.11.2021 04:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 0851200000621007013Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту медицинского оборудования, содержащего генерирующие источники ионизирующего излученияПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    44-ФЗ

    Номер извещения

    0851200000621007013

    Уникальный номер закупки

    0851200000621007013

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту медицинского оборудования, содержащего генерирующие источники ионизирующего излучения 0851200000621007013

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Электронный аукцион

    Дата публикации

    25.10.2021 12:11

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ "УПРАВЛЕНИЕ КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЫ"
    Все закупки и тендеры ГКУ НСО "УКСИС"

    Юридический адрес

    Почтовый адрес

    Контактный телефон

    Факс

    Адрес электронной почты

    Ф.И.О. контактного лица

    Место рассмотрения предложений

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту медицинского оборудования, содержащего генерирующие источники ионизирующего излучения

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Ожидание публикации договора в ЕИС

    Дата подведения итогов

    Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 0851200000621007013Подведение итогов не позднее Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту медицинского оборудования, содержащего генерирующие источники ионизирующего излучения

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту медицинского оборудования, содержащего генерирующие источники ионизирующего излучения

    Начальная цена

    288 600,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

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