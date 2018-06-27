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Номер извещения
ГП817862
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Открытый аукцион проводимый в электронной форме на электронной торговой площадке ООО ЭТП ГПБ, на право заключения договора купли-продажи спецтехники и автотранспорта (ИС17160) Лот 5
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Аукцион на повышение
Способ реализации
Дата публикации
24.05.2018 18:33
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
115230, Г МОСКВА, Ш ВАРШАВСКОЕ, ДОМ 36, СТРОЕНИЕ 8, ЭТАЖ 5 ОФИС 500
Почтовый адрес
115230, Российская Федерация, Москва, Варшавское шоссе, дом 36 cтр. 8, офис 500
Контактный телефон
+7 495 781-59-29
Факс
+7 495 781-59-29
Адрес электронной почты
ag@gbes.ru
Ф.И.О. контактного лица
Романова Алена Викторовна
Место рассмотрения предложений
Москва
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
0061403 Грузовой седельный тягач МАЗ-7429 г.н. М661ВВ с полуприцепом МЗКТ-5247Г г.н. НН0409 30.11.1996 г. Орел, ул. Ростовская, д. 24
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
27.06.2018 16:00 GMT +327.06.2018 16:0027.06.2018 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП817862Дата и время окончания срока приема заявок 0061403 Грузовой седельный тягач МАЗ-7429 г.н. М661ВВ с полуприцепом МЗКТ-5247Г г.н. НН0409 30.11.1996 г. Орел, ул. Ростовская, д. 24Москва
Дата окончания срока рассмотрения заявок
27.06.2018 18:0027.06.2018 18:0027.06.2018 18:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП817862Дата окончания срока рассмотрения заявок 0061403 Грузовой седельный тягач МАЗ-7429 г.н. М661ВВ с полуприцепом МЗКТ-5247Г г.н. НН0409 30.11.1996 г. Орел, ул. Ростовская, д. 24Москва
Дата и время проведения
28.06.2018 12:0028.06.2018 12:0028.06.2018 12:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП817862Дата и время проведения 0061403 Грузовой седельный тягач МАЗ-7429 г.н. М661ВВ с полуприцепом МЗКТ-5247Г г.н. НН0409 30.11.1996 г. Орел, ул. Ростовская, д. 24Москва
Подведение итогов не позднее
29.06.2018 18:0029.06.2018 18:0029.06.2018 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП817862Подведение итогов не позднее 0061403 Грузовой седельный тягач МАЗ-7429 г.н. М661ВВ с полуприцепом МЗКТ-5247Г г.н. НН0409 30.11.1996 г. Орел, ул. Ростовская, д. 24Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
0061403 Грузовой седельный тягач МАЗ-7429 г.н. М661ВВ с полуприцепом МЗКТ-5247Г г.н. НН0409 30.11.1996 г. Орел, ул. Ростовская, д. 24
Начальная цена
693 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
70 000,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с Договором и Извещением
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с Договором и ИзвещениемРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
115230, Г МОСКВА, Ш ВАРШАВСКОЕ, ДОМ 36, СТРОЕНИЕ 8, ЭТАЖ 5 ОФИС 500
115230, Российская Федерация, Москва, Варшавское шоссе, дом 36 cтр. 8, офис 500
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Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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