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Номер извещения
ГП817860
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Открытый аукцион проводимый в электронной форме на электронной торговой площадке ООО ЭТП ГПБ, на право заключения договора купли-продажи спецтехники и автотранспорта (ИС17160) Лот 4
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Аукцион на повышение
Способ реализации
Дата публикации
24.05.2018 18:24
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
115230, Г МОСКВА, Ш ВАРШАВСКОЕ, ДОМ 36, СТРОЕНИЕ 8, ЭТАЖ 5 ОФИС 500
Почтовый адрес
115230, Российская Федерация, Москва, Варшавское шоссе, дом 36 cтр. 8, офис 500
Контактный телефон
+7 495 781-59-29
Факс
+7 495 781-59-29
Адрес электронной почты
ag@gbes.ru
Ф.И.О. контактного лица
Романова Алена Викторовна
Место рассмотрения предложений
Москва
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
0058932 Автомобиль грузовой седельный тягач МАЗ-7429 № Н420ТХ 48, полуприцеп-платформа -МАЗ 5427Г № АК1614 48 01.01.1995 Липецкая область, Краснинский район, с. Верхнедрезгалово Донское ЛПУМГ
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
27.06.2018 16:00 GMT +327.06.2018 16:0027.06.2018 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП817860Дата и время окончания срока приема заявок 0058932 Автомобиль грузовой седельный тягач МАЗ-7429 № Н420ТХ 48, полуприцеп-платформа -МАЗ 5427Г № АК1614 48 01.01.1995 Липецкая область, Краснинский район, с. Верхнедрезгалово Донское ЛПУМГМосква
Дата окончания срока рассмотрения заявок
27.06.2018 18:0027.06.2018 18:0027.06.2018 18:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП817860Дата окончания срока рассмотрения заявок 0058932 Автомобиль грузовой седельный тягач МАЗ-7429 № Н420ТХ 48, полуприцеп-платформа -МАЗ 5427Г № АК1614 48 01.01.1995 Липецкая область, Краснинский район, с. Верхнедрезгалово Донское ЛПУМГМосква
Дата и время проведения
28.06.2018 12:0028.06.2018 12:0028.06.2018 12:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП817860Дата и время проведения 0058932 Автомобиль грузовой седельный тягач МАЗ-7429 № Н420ТХ 48, полуприцеп-платформа -МАЗ 5427Г № АК1614 48 01.01.1995 Липецкая область, Краснинский район, с. Верхнедрезгалово Донское ЛПУМГМосква
Подведение итогов не позднее
29.06.2018 18:0029.06.2018 18:0029.06.2018 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП817860Подведение итогов не позднее 0058932 Автомобиль грузовой седельный тягач МАЗ-7429 № Н420ТХ 48, полуприцеп-платформа -МАЗ 5427Г № АК1614 48 01.01.1995 Липецкая область, Краснинский район, с. Верхнедрезгалово Донское ЛПУМГМосква
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
29.06.201829.06.2018 18:0029.06.2018 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП817860Подведение итогов не позднее 0058932 Автомобиль грузовой седельный тягач МАЗ-7429 № Н420ТХ 48, полуприцеп-платформа -МАЗ 5427Г № АК1614 48 01.01.1995 Липецкая область, Краснинский район, с. Верхнедрезгалово Донское ЛПУМГМосква
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
0058932 Автомобиль грузовой седельный тягач МАЗ-7429 № Н420ТХ 48, полуприцеп-платформа -МАЗ 5427Г № АК1614 48 01.01.1995 Липецкая область, Краснинский район, с. Верхнедрезгалово Донское ЛПУМГ
Начальная цена
750 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
80 000,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с Договором и Извещением
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с Договором и ИзвещениемРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
115230, Г МОСКВА, Ш ВАРШАВСКОЕ, ДОМ 36, СТРОЕНИЕ 8, ЭТАЖ 5 ОФИС 500
115230, Российская Федерация, Москва, Варшавское шоссе, дом 36 cтр. 8, офис 500
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Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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