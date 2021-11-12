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Номер извещения
0851200000621007018
Уникальный номер закупки
0851200000621007018
Наименование закупки
Устройство системы централизованного снабжения медицинскими газами (кислородом) и палатная сигнализация в помещениях первичного сосудистого отделения ГБУЗ НСО «Ордынская ЦРБ» по адресу: Новосибирская область, р.п. Ордынское, пр-т Революции,32. Капитальный ремонт 0851200000621007018
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Электронный аукцион на проведение работ, предусматривающих проектную документацию
Дата публикации
25.10.2021 12:26
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
Почтовый адрес
Контактный телефон
Факс
Адрес электронной почты
Ф.И.О. контактного лица
Место рассмотрения предложений
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Устройство системы централизованного снабжения медицинскими газами (кислородом) и палатная сигнализация в помещениях первичного сосудистого отделения ГБУЗ НСО «Ордынская ЦРБ» по адресу: Новосибирская область, р.п. Ордынское, пр-т Революции,32. Капитальный ремонт
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Ожидание публикации договора в ЕИС
Дата подведения итогов
Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 0851200000621007018Подведение итогов не позднее Устройство системы централизованного снабжения медицинскими газами (кислородом) и палатная сигнализация в помещениях первичного сосудистого отделения ГБУЗ НСО «Ордынская ЦРБ» по адресу: Новосибирская область, р.п. Ордынское, пр-т Революции,32. Капитальный ремонт
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Устройство системы централизованного снабжения медицинскими газами (кислородом) и палатная сигнализация в помещениях первичного сосудистого отделения ГБУЗ НСО «Ордынская ЦРБ» по адресу: Новосибирская область, р.п. Ордынское, пр-т Революции,32. Капитальный ремонт
Начальная цена
2 509 428,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Отсутствуют
Документация лота
Нет прикрепленных документов