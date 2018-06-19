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Номер извещения
ГП817847
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка запасных частей и комплектующих ABB
Валюта процедуры
EUR
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
24.05.2018 17:19
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
629700, Российская Федерация, Тюменская область, Ямальский, с. Яр-Сале, Худи-Сэроко, 25А
Почтовый адрес
117393, Российская Федерация, Москва, Академика Пилюгина, 22
Контактный телефон
+7 495 228-98-50 доб. 13775
Факс
+7 495 228-98-49
Адрес электронной почты
timofey.zasyadnikov@yamalspg.ru
Ф.И.О. контактного лица
Засядников Тимофей Владимирович
Место рассмотрения предложений
Москва
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка запасных частей и комплектующих ABB. Предложение направлять окончательное с наименьшей ценой и кратчайшими сроками поставки.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
19.06.2018 16:00 GMT +319.06.2018 16:0019.06.2018 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП817847Дата и время окончания срока приема заявок Поставка запасных частей и комплектующих ABB. Предложение направлять окончательное с наименьшей ценой и кратчайшими сроками поставки.Москва
Дата и время вскрытия заявок
19.06.2018 16:0019.06.2018 16:0019.06.2018 16:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП817847Дата и время вскрытия заявок Поставка запасных частей и комплектующих ABB. Предложение направлять окончательное с наименьшей ценой и кратчайшими сроками поставки.Москва
Подведение итогов не позднее
21.08.2018 11:0021.08.2018 11:0021.08.2018 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП817847Подведение итогов не позднее Поставка запасных частей и комплектующих ABB. Предложение направлять окончательное с наименьшей ценой и кратчайшими сроками поставки.Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка запасных частей и комплектующих ABB. Предложение направлять окончательное с наименьшей ценой и кратчайшими сроками поставки.
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
EUR
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Колличество и перечень согласно приложенной заявки, Аналоги и/или замена допускаются ТОЛЬКО если запрашиваемая позиция снята с производства и/или не сертифицирована для РФ и ТОЛЬКО при полном соответствии технических параметров, Покупатель имеет право в одностороннем порядке уменьшить объём поставляемого товара (цена единицы товара не должна зависеть от объёма заказа, расценка должна быть единичной)
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г. Архангельск, АМТП, морская упаковка, невозвратная тара, стоимость упаковки и доставки должна быть включено в стоимость товараРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Ямал СПГ
Все закупки и тендеры Ямал СПГ
Адрес местонахождения
629700, Российская Федерация, Тюменская область, Ямальский, с. Яр-Сале, Худи-Сэроко, 25А
117393, Российская Федерация, Москва, Академика Пилюгина, 22
27.12.22.000
Кол-во: 1
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