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    Главная / Торги / Поставка запасных частей и комплектующих ABB

    Поставка запасных частей и комплектующих ABB

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь19.06.2018 16:0019.06.2018 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП817847Дата и время окончания срока приема заявок Поставка запасных частей и комплектующих ABB. Предложение направлять окончательное с наименьшей ценой и кратчайшими сроками поставки.МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП817847

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка запасных частей и комплектующих ABB

    Валюта процедуры

    EUR

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    24.05.2018 17:19

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Изменения в извещении

    Заявка 10072 (формат оферты)

    Изменения в извещении

    Шаблон договора Ямал СПГ

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Открытое акционерное общество Ямал СПГ
    Все закупки и тендеры Ямал СПГ

    Юридический адрес

    629700, Российская Федерация, Тюменская область, Ямальский, с. Яр-Сале, Худи-Сэроко, 25А

    Почтовый адрес

    117393, Российская Федерация, Москва, Академика Пилюгина, 22

    Контактный телефон

    +7 495 228-98-50 доб. 13775

    Факс

    +7 495 228-98-49

    Адрес электронной почты

    timofey.zasyadnikov@yamalspg.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Засядников Тимофей Владимирович

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка запасных частей и комплектующих ABB. Предложение направлять окончательное с наименьшей ценой и кратчайшими сроками поставки.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    19.06.2018 16:00 GMT +319.06.2018 16:0019.06.2018 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП817847Дата и время окончания срока приема заявок Поставка запасных частей и комплектующих ABB. Предложение направлять окончательное с наименьшей ценой и кратчайшими сроками поставки.Москва

    Дата и время вскрытия заявок

    19.06.2018 16:0019.06.2018 16:0019.06.2018 16:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП817847Дата и время вскрытия заявок Поставка запасных частей и комплектующих ABB. Предложение направлять окончательное с наименьшей ценой и кратчайшими сроками поставки.Москва

    Подведение итогов не позднее

    21.08.2018 11:0021.08.2018 11:0021.08.2018 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП817847Подведение итогов не позднее Поставка запасных частей и комплектующих ABB. Предложение направлять окончательное с наименьшей ценой и кратчайшими сроками поставки.Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    21.08.201821.08.2018 11:0021.08.2018 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП817847Подведение итогов не позднее Поставка запасных частей и комплектующих ABB. Предложение направлять окончательное с наименьшей ценой и кратчайшими сроками поставки.Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка запасных частей и комплектующих ABB. Предложение направлять окончательное с наименьшей ценой и кратчайшими сроками поставки.

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    EUR

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Колличество и перечень согласно приложенной заявки, Аналоги и/или замена допускаются ТОЛЬКО если запрашиваемая позиция снята с производства и/или не сертифицирована для РФ и ТОЛЬКО при полном соответствии технических параметров, Покупатель имеет право в одностороннем порядке уменьшить объём поставляемого товара (цена единицы товара не должна зависеть от объёма заказа, расценка должна быть единичной)

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г. Архангельск, АМТП, морская упаковка, невозвратная тара, стоимость упаковки и доставки должна быть включено в стоимость товараРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Отсрочка платежа 30 календарных дней с даты поставки, указать срок поставки, указать срок гарантии
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Открытое акционерное общество Ямал СПГ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Ямал СПГ
    Все закупки и тендеры Ямал СПГ

    Адрес местонахождения

    629700, Российская Федерация, Тюменская область, Ямальский, с. Яр-Сале, Худи-Сэроко, 25А

    117393, Российская Федерация, Москва, Академика Пилюгина, 22

    Классификатор ОКПД2

    27.12.22.000

    Выключатели автоматические на напряжение не более 1 кВ

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Заявка 10072 (формат оферты)

    24.05.2018

    Шаблон договора Ямал СПГ

    28.05.2018

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Поставка запасных частей и комплектующих ABB по заявке 10072 (цена за лот)"

    Кол-во: 1

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