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Номер извещения
ГП829157
Уникальный номер закупки
ОСКиОЗД/18-00319
Наименование закупки
Закупка конвейерной ленты в в адрес ПАО «ЧМК» с июля по ноябрь 2018г. Возможен прием продукции аналогичной по техническим характеристикам и назначению.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционные торги
Способ реализации
Дата публикации
28.05.2018 16:05
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
125167, Российская Федерация, Москва, Красноармейская, 1
Почтовый адрес
125167, Российская Федерация, Москва, Красноармейская, 1
Контактный телефон
+7 495 221-88-88 доб. 62696
Факс
+7 495 221-88-00
Адрес электронной почты
irina.pochalkina@mechel.com
Ф.И.О. контактного лица
Почалкина Ирина Владимировна
Место рассмотрения предложений
Москва
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
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Закупка конвейерной ленты в адрес ПАО «ЧМК» с июля по ноябрь 2018г. Возможен прием продукции аналогичной по техническим характеристикам и назначению.
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Закупка конвейерной ленты в адрес ПАО «ЧМК» с июля по ноябрь 2018г. Возможен прием продукции аналогичной по техническим характеристикам и назначению.
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Закупка конвейерной ленты в адрес ПАО «ЧМК» с июля по ноябрь 2018г. Возможен прием продукции аналогичной по техническим характеристикам и назначению.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно Закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО МЕЧЕЛ
Все закупки и тендеры ПАО МЕЧЕЛ
Адрес местонахождения
125167, Российская Федерация, Москва, Красноармейская, 1
22.19
22.19.4
Документация лота
Кол-во: 207
Кол-во: 1284
Кол-во: 695
Кол-во: 1272
Кол-во: 51
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