Закупка конвейерной ленты в адрес ПАО «ЧМК» с июля по ноябрь 2018г. Возможен прием продукции аналогичной по техническим характеристикам и назначению.

Закупка конвейерной ленты в адрес ПАО «ЧМК» с июля по ноябрь 2018г. Возможен прием продукции аналогичной по техническим характеристикам и назначению.

Цена договора и требования к обеспечению

* Если это является обязательным условием

Закупка конвейерной ленты в адрес ПАО «ЧМК» с июля по ноябрь 2018г. Возможен прием продукции аналогичной по техническим характеристикам и назначению.

ПАО МЕЧЕЛ Все закупки и тендеры ПАО МЕЧЕЛ

Перечень товаров, работ, услуг

"Позиция 1" "Конвейерная лента 2Т3-800-5-ЕР-200-8-2-Т3С-РБ [ГОСТ 20-85, ТУ Производителя, DIN] 152 кв. м - сентябрь 2018 г., 55 кв. м - ноябрь 2018 г." Кол-во: 207

"Позиция 2" "Конвейерная лента 2Т3-1400-5-ЕР-200-8-2-Т3С-РБ [ГОСТ 20-85, ТУ Производителя, DIN] 58 + 370 кв. м - июль 2018 г. 58 + 370 кв. м - сентябрь 2018 г. 58 + 370 кв. м - ноябрь 2018 г." Кол-во: 1284

"Позиция 3" "Конвейерная лента 2Т3-1200-5-ЕР-200-8-2-Т3С-РБ [ГОСТ 20-85, ТУ Производителя, DIN] 164 кв. м - июль 2018 г., 164 кв. м - сентябрь 2018 г., 164 + 164 + 39 кв. м. - ноябрь 2018 г." Кол-во: 695

"Позиция 4" "Конвейерная лента 2М-1200-5-ЕР-200-6-2-М-РБ [ГОСТ 20-85, ТУ Производителя, DIN] 3*340 кв.м - октябрь2018 г., 84+168 кв.м - июль2018г." Кол-во: 1272