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    Главная / Торги / Открытый запрос предложений на право заключения договора на устройство временного паркинга «Р-5» в северной части района D-4 на территории инновационного центра

    Открытый запрос предложений на право заключения договора на устройство временного паркинга «Р-5» в северной части района D-4 на территории инновационного центра

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь04.06.2018 15:0004.06.2018 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП817846Дата и время окончания срока приема заявок Устройство временного паркинга «Р-5» в северной части района D-4 на территории инновационного центра «Сколково».МоскваПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП817846

    Уникальный номер закупки

    18-50204/583

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Открытый запрос предложений на право заключения договора на устройство временного паркинга «Р-5» в северной части района D-4 на территории инновационного центра

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    24.05.2018 17:17

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение

    Документация

    Техническое задание

    Проект Договора

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ФОНД РАЗВИТИЯ ЦЕНТРА РАЗРАБОТКИ И КОММЕРЦИАЛИЗАЦИИ НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
    Все закупки и тендеры ФОНД "СКОЛКОВО"

    Юридический адрес

    121205, - МОСКВА, - Сколково инновационного центра, - ЛУГОВАЯ, Д. 4,

    Почтовый адрес

    143026, Г МОСКВА, ТЕР СКОЛКОВО ИННОВАЦИОННОГО ЦЕНТРА, УЛ ЛУГОВАЯ, 4

    Контактный телефон

    +7 495 956-00-33 доб. 2148

    Факс

    +7 495 739-53-06

    Адрес электронной почты

    rkalimullin@sk.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Калимуллин Ринат Жавдатович

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Устройство временного паркинга «Р-5» в северной части района D-4 на территории инновационного центра «Сколково».

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    04.06.2018 15:00 GMT +304.06.2018 15:0004.06.2018 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП817846Дата и время окончания срока приема заявок Устройство временного паркинга «Р-5» в северной части района D-4 на территории инновационного центра «Сколково».Москва

    Дата и время вскрытия заявок

    04.06.2018 15:0004.06.2018 15:0004.06.2018 15:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП817846Дата и время вскрытия заявок Устройство временного паркинга «Р-5» в северной части района D-4 на территории инновационного центра «Сколково».Москва

    Подведение итогов не позднее

    15.06.2018 18:0015.06.2018 18:0015.06.2018 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП817846Подведение итогов не позднее Устройство временного паркинга «Р-5» в северной части района D-4 на территории инновационного центра «Сколково».Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    15.06.201815.06.2018 18:0015.06.2018 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП817846Подведение итогов не позднее Устройство временного паркинга «Р-5» в северной части района D-4 на территории инновационного центра «Сколково».Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Устройство временного паркинга «Р-5» в северной части района D-4 на территории инновационного центра «Сколково».

    Начальная цена

    41 307 074,10

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    в соответствии с Техническим Заданием

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    территория инновационного центра «Сколково»Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с условиями Дговора
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ФОНД РАЗВИТИЯ ЦЕНТРА РАЗРАБОТКИ И КОММЕРЦИАЛИЗАЦИИ НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ФОНД "СКОЛКОВО"
    Все закупки и тендеры ФОНД "СКОЛКОВО"

    Адрес местонахождения

    121205, - МОСКВА, - Сколково инновационного центра, - ЛУГОВАЯ, Д. 4,

    143026, Г МОСКВА, ТЕР СКОЛКОВО ИННОВАЦИОННОГО ЦЕНТРА, УЛ ЛУГОВАЯ, 4

    Классификатор ОКПД2

    42

    Сооружения и строительные работы в области гражданского строительства

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Устройство временного паркинга «Р-5» в северной части района D-4 на территории инновационного центра «Сколково»"

    Кол-во: 1

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