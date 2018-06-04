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Номер извещения
ГП817846
Уникальный номер закупки
18-50204/583
Наименование закупки
Открытый запрос предложений на право заключения договора на устройство временного паркинга «Р-5» в северной части района D-4 на территории инновационного центра
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
24.05.2018 17:17
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
121205, - МОСКВА, - Сколково инновационного центра, - ЛУГОВАЯ, Д. 4,
Почтовый адрес
143026, Г МОСКВА, ТЕР СКОЛКОВО ИННОВАЦИОННОГО ЦЕНТРА, УЛ ЛУГОВАЯ, 4
Контактный телефон
+7 495 956-00-33 доб. 2148
Факс
+7 495 739-53-06
Адрес электронной почты
rkalimullin@sk.ru
Ф.И.О. контактного лица
Калимуллин Ринат Жавдатович
Место рассмотрения предложений
Москва
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Устройство временного паркинга «Р-5» в северной части района D-4 на территории инновационного центра «Сколково».
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
04.06.2018 15:00 GMT +304.06.2018 15:0004.06.2018 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП817846Дата и время окончания срока приема заявок Устройство временного паркинга «Р-5» в северной части района D-4 на территории инновационного центра «Сколково».Москва
Дата и время вскрытия заявок
04.06.2018 15:0004.06.2018 15:0004.06.2018 15:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП817846Дата и время вскрытия заявок Устройство временного паркинга «Р-5» в северной части района D-4 на территории инновационного центра «Сколково».Москва
Подведение итогов не позднее
15.06.2018 18:0015.06.2018 18:0015.06.2018 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП817846Подведение итогов не позднее Устройство временного паркинга «Р-5» в северной части района D-4 на территории инновационного центра «Сколково».Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Устройство временного паркинга «Р-5» в северной части района D-4 на территории инновационного центра «Сколково».
Начальная цена
41 307 074,10
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
в соответствии с Техническим Заданием
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
территория инновационного центра «Сколково»Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ФОНД "СКОЛКОВО"
Все закупки и тендеры ФОНД "СКОЛКОВО"
Адрес местонахождения
121205, - МОСКВА, - Сколково инновационного центра, - ЛУГОВАЯ, Д. 4,
143026, Г МОСКВА, ТЕР СКОЛКОВО ИННОВАЦИОННОГО ЦЕНТРА, УЛ ЛУГОВАЯ, 4
42
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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