Поставка запасных частей и комплектующих General Electric

Условия договора

Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

Колличество и перечень согласно приложенной заявки, Аналоги и/или замена допускаются ТОЛЬКО если запрашиваемая позиция снята с производства и/или не сертифицирована для РФ и ТОЛЬКО при полном соответствии технических параметров, Покупатель имеет право в одностороннем порядке уменьшить объём поставляемого товара (цена единицы товара не должна зависеть от объёма заказа, расценка должна быть единичной)