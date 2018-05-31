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    Главная / Торги / Запрос предложений на перевозку оборудования_Балашиха - ЛО, Кингисепский район (со свидетельством о допущении ТС к перевозке опасных грузов)

    Запрос предложений на перевозку оборудования_Балашиха - ЛО, Кингисепский район (со свидетельством о допущении ТС к перевозке опасных грузов)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь31.05.2018 11:0031.05.2018 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП817849Дата и время окончания срока приема заявок Запрос предложений на перевозку оборудования_Балашиха - ЛО, Кингисепский район (со свидетельством о допущении ТС к перевозке опасных грузов)БалашихаПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП817849

    Уникальный номер закупки

    75

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Запрос предложений на перевозку оборудования_Балашиха - ЛО, Кингисепский район (со свидетельством о допущении ТС к перевозке опасных грузов)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    24.05.2018 17:29

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ТЗ Запрос предложений на перевозку оборудования_Балашиха - ЛО Кингисепский район

    Паспорта и листы безопасности

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КРИОГЕННОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ
    Все закупки и тендеры ПАО КРИОГЕНМАШ

    Юридический адрес

    143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67,

    Почтовый адрес

    143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67

    Контактный телефон

    +7 495 505-93-33 доб. 2436

    Факс

    +7 495 521-57-22

    Адрес электронной почты

    diana.kovtun@omzglobal.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Ковтун Диана Андреевна

    Место рассмотрения предложений

    Балашиха

    Закупки и тендеры Московская Область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Запрос предложений на перевозку оборудования_Балашиха - ЛО, Кингисепский район (со свидетельством о допущении ТС к перевозке опасных грузов)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    31.05.2018 11:00 GMT +331.05.2018 11:0031.05.2018 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП817849Дата и время окончания срока приема заявок Запрос предложений на перевозку оборудования_Балашиха - ЛО, Кингисепский район (со свидетельством о допущении ТС к перевозке опасных грузов)Балашиха

    Дата и время вскрытия заявок

    31.05.2018 11:0031.05.2018 11:0031.05.2018 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП817849Дата и время вскрытия заявок Запрос предложений на перевозку оборудования_Балашиха - ЛО, Кингисепский район (со свидетельством о допущении ТС к перевозке опасных грузов)Балашиха

    Подведение итогов не позднее

    07.06.2018 16:0007.06.2018 16:0007.06.2018 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП817849Подведение итогов не позднее Запрос предложений на перевозку оборудования_Балашиха - ЛО, Кингисепский район (со свидетельством о допущении ТС к перевозке опасных грузов)Балашиха

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    07.06.201807.06.2018 16:0007.06.2018 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП817849Подведение итогов не позднее Запрос предложений на перевозку оборудования_Балашиха - ЛО, Кингисепский район (со свидетельством о допущении ТС к перевозке опасных грузов)Балашиха

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Запрос предложений на перевозку оборудования_Балашиха - ЛО, Кингисепский район (со свидетельством о допущении ТС к перевозке опасных грузов)

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Два рейса, согласно ТЗ

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Ленинградская область, Кингисепский район. согласно ТЗРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Отсрочка платежа не менее 30 дней, страхование проводит грузоотправитель.
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО КРИОГЕНМАШ
    Все закупки и тендеры ПАО КРИОГЕНМАШ

    Адрес местонахождения

    143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67,

    143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67

    Классификатор ОКПД2

    49.41.1

    Услуги по грузовым перевозкам автомобильным транспортом

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "грузоперевозка "

    Кол-во: 2

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