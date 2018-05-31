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Номер извещения
ГП817849
Уникальный номер закупки
75
Наименование закупки
Запрос предложений на перевозку оборудования_Балашиха - ЛО, Кингисепский район (со свидетельством о допущении ТС к перевозке опасных грузов)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
24.05.2018 17:29
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67,
Почтовый адрес
143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67
Контактный телефон
+7 495 505-93-33 доб. 2436
Факс
+7 495 521-57-22
Адрес электронной почты
diana.kovtun@omzglobal.com
Ф.И.О. контактного лица
Ковтун Диана Андреевна
Место рассмотрения предложений
Балашиха
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Запрос предложений на перевозку оборудования_Балашиха - ЛО, Кингисепский район (со свидетельством о допущении ТС к перевозке опасных грузов)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
31.05.2018 11:00 GMT +331.05.2018 11:0031.05.2018 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП817849Дата и время окончания срока приема заявок Запрос предложений на перевозку оборудования_Балашиха - ЛО, Кингисепский район (со свидетельством о допущении ТС к перевозке опасных грузов)Балашиха
Дата и время вскрытия заявок
31.05.2018 11:0031.05.2018 11:0031.05.2018 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП817849Дата и время вскрытия заявок Запрос предложений на перевозку оборудования_Балашиха - ЛО, Кингисепский район (со свидетельством о допущении ТС к перевозке опасных грузов)Балашиха
Подведение итогов не позднее
07.06.2018 16:0007.06.2018 16:0007.06.2018 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП817849Подведение итогов не позднее Запрос предложений на перевозку оборудования_Балашиха - ЛО, Кингисепский район (со свидетельством о допущении ТС к перевозке опасных грузов)Балашиха
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Запрос предложений на перевозку оборудования_Балашиха - ЛО, Кингисепский район (со свидетельством о допущении ТС к перевозке опасных грузов)
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Два рейса, согласно ТЗ
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Ленинградская область, Кингисепский район. согласно ТЗРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО КРИОГЕНМАШ
Все закупки и тендеры ПАО КРИОГЕНМАШ
Адрес местонахождения
143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67,
143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67
49.41.1
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 2
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