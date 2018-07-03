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    Главная / Торги / Металлоконструкции мачт прожекторных, металлоконструкции молниеотводов.

    Металлоконструкции мачт прожекторных, металлоконструкции молниеотводов.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь03.07.2018 16:0003.07.2018 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП817922Дата и время окончания срока приема заявок Закупка Металлоконструкции серийныхМоскваПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП817922

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Металлоконструкции мачт прожекторных, металлоконструкции молниеотводов.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционные торги

    Способ реализации

    Дата публикации

    25.05.2018 09:50

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    __Образец Спецификации к типовому договору на 2017г. - 01.12.2016

    ДЗЦ

    форма ТКП

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗАРТСТРОЙ
    Все закупки и тендеры ГАС

    Юридический адрес

    191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Воронежская, 5 литА

    Почтовый адрес

    191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, а/я 245, .

    Контактный телефон

    +7 495 741-48-17

    Факс

    +7 495 540-74-50

    Адрес электронной почты

    g.gninenko@gazartstroy.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Гниненко Глеб Сергеевич

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Ключевые слова:

    металлоконструкции, металл

    Список лотов

    Лот 1

    Закупка Металлоконструкции серийных

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    04.07.201804.07.2018 16:0004.07.2018 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП817922Подведение итогов не позднее Закупка Металлоконструкции серийныхМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка Металлоконструкции серийных

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно перечню номенклатуры

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Автотранспортом - Иркутская обл. г. Усть-Кут, ул. Геологическая д.2 Железнодорожным транспортом -ст. Лена ВСЖД, код станции 927105Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    100% в течение 30 календарных дней с даты поставки каждой партии товара грузополучателю. Под партией Товара понимается товар, отгружаемый по одному товарно-сопроводительному документу
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГАС
    Все закупки и тендеры ГАС

    Адрес местонахождения

    191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Воронежская, 5 литА

    191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, а/я 245, .

    Классификатор ОКПД2

    25

    Изделия металлические готовые, кроме машин и оборудования

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Металлоконструкции прожектроной мачты ПМС 21м29 с молниеотводом по серии РЛ-Т1-ПМС21м29-06 МС ЗАО "РОСЛЭП" г.Новосибирск, 2013г., согласно РД 4551РД7.00.Р.01.ВЗ.1.14а.ОФ.000, л.1, 2. в комплекте с метизами. Выполнить сигнальную окраску в соответствии с требованиями РЭГА РФ-94, покрытие Армокот F100 (150мкм), по грунтовке Армокот 01 (50мкм) Окраска заводская в соответствии с РД. Подготовку поверхности под окраску и нанесение покрытий выполнить в соответствии с технический инструкцийей производителя ЗАО "Морозовский химический завод". Поверхности не должны иметь заусенцев, острых кромок (радиусом менее 2 мм), сварных брызг, подрезов от сварки, следов резки, остатков флюса. Очистка поверхности от окислов производится до второй степени по ГОСТ 9.402-2004."

    Кол-во: 2

    "Позиция 2"

    "Металлоконструкции молниеотвода МО-20Р серия РЛ/373-244 РД 4551РД7.00.Р.01.КУ.12.000.АС л.1,2, в комплекте с метизами. Окраска заводская в соответствии с РД. Цветовое решение в соответствии с Руководством по использованию единого фирменного стиля ПАО"ГАЗПРОМ""

    Кол-во: 1

    "Позиция 3"

    "Металлоконструкции молниеотвода МО-15.1Р серия РЛ/99-373 шифр 4551РД7.00.Р.01.СН.000.000.АС1.000, л.1,2,22 . Окраска заводская в соответствии с РД. Цветовое решение в соответствии с Руководством по использованию единого фирменного стиля ПАО"ГАЗПРОМ""

    Кол-во: 0

    "Позиция 4"

    "Металлоконструкции молниеотвода МО-15.1 Р в комплекте с ростверком РМ1, метизами 4551РД7.00.Р.01.СН.000.000.АС.000 изм.1, л.1, 2, 18. М/к окрасить в полном объеме в заводских условиях; ЛКП и толщину слоев принять согласно РД. Цветовое решение в соответствии в типовой книгой фирменногостиля ПАО "Газпром"."

    Кол-во: 0

    "Позиция 5"

    "Металлоконструкции молниеотвода МО-15.1Р серия РЛ/99-373 РД 4551РД7.00.Р.01.КУ.12.000.АС л.1,2, в комплекте с метизами. Окраска заводская в соответствии с РД. Цветовое решение в соответствии с Руководством по использованию единого фирменного стиля ПАО"ГАЗПРОМ""

    Кол-во: 0

    "Позиция 6"

    "Металлоконструкции молниеотвода 4551РД7.00.Р.01.Кг.24.000.АС.000 изм.3, л.1, 15. М/к окрасить в полном объеме в заводских условиях; ЛКП и толщину слоев принять согласно РД. Цветовое решение в соответствии в типовой книгой фирменногостиля ПАО "Газпром"."

    Кол-во: 1

    "Позиция 7"

    "Металлоконструкции мачты прожекторной ПМС 28м36 с молниеотводом 4551РД7.00.Р.01.КОС.000.8б.ОФ.000 (л.1, Н) в полном объёме в комплекте с метизами, металлоконструкции должны быть окрашены на заводе: Грунтовка "Армокот 01" (толщина слоя 50мкм), эмаль "Армокот F100" окраска 1 слой (150 мкм), цветовое решение по книге фирменного стиля ПАО "Газпром""

    Кол-во: 6

    "Позиция 8"

    "Металлоконструкции мачты прожекторной ПМС 28м36 с молниеотводом 4551РД7.00.Р.01.КОС.000.8а.ОФ.000 (л.1, Н) в полном объёме в комплекте с метизами, металлоконструкции должны быть окрашены на заводе: Грунтовка "Армокот 01" (толщина слоя 50мкм), эмаль "Армокот F100" окраска 1 слой (150 мкм), цветовое решение по книге фирменного стиля ПАО "Газпром""

    Кол-во: 6

    "Позиция 9"

    "Металлоконструкции прожектроной мачты ПМС 21м29 с молниеотводом по серии РЛ-Т1-ПМС21м29-06 МС ЗАО "РОСЛЭП" г.Новосибирск, 2013г., согласно РД 4551РД7.00.Р.01.ВЗ.1.14а.ОФ.000, л.1, 2. в комплекте с метизами. Выполнить сигнальную окраску в соответствии с требованиями РЭГА РФ-94, покрытие Армокот F100 (150мкм), по грунтовке Армокот 01 (50мкм) Окраска заводская в соответствии с РД. Подготовку поверхности под окраску и нанесение покрытий выполнить в соответствии с технический инструкцийей производителя ЗАО "Морозовский химический завод". Поверхности не должны иметь заусенцев, острых кромок (радиусом менее 2 мм), сварных брызг, подрезов от сварки, следов резки, остатков флюса. Очистка поверхности от окислов производится до второй степени по ГОСТ 9.402-2004."

    Кол-во: 2.884

    "Позиция 10"

    "Металлоконструкции молниеотвода МО-15.1 Р в комплекте с ростверком РМ1, метизами 4551РД7.00.Р.01.СН.000.000.АС.000 изм.1, л.1, 2, 18. М/к окрасить в полном объеме в заводских условиях; ЛКП и толщину слоев принять согласно РД. Цветовое решение в соответствии в типовой книгой фирменногостиля ПАО "Газпром"."

    Кол-во: 0.69

    "Позиция 11"

    "Металлоконструкции молниеотвода МО-15.1Р серия РЛ/99-373 шифр 4551РД7.00.Р.01.СН.000.000.АС1.000, л.1,2,22 . Окраска заводская в соответствии с РД. Цветовое решение в соответствии с Руководством по использованию единого фирменного стиля ПАО"ГАЗПРОМ""

    Кол-во: 0.56

    "Позиция 12"

    "Металлоконструкции молниеотвода 4551РД7.00.Р.01.Кг.24.000.АС.000 изм.3, л.1, 15. М/к окрасить в полном объеме в заводских условиях; ЛКП и толщину слоев принять согласно РД. Цветовое решение в соответствии в типовой книгой фирменногостиля ПАО "Газпром"."

    Кол-во: 1.825

    "Позиция 13"

    "Металлоконструкции молниеотвода МО-20Р серия РЛ/373-244 РД 4551РД7.00.Р.01.КУ.12.000.АС л.1,2, в комплекте с метизами. Окраска заводская в соответствии с РД. Цветовое решение в соответствии с Руководством по использованию единого фирменного стиля ПАО"ГАЗПРОМ""

    Кол-во: 1.825

    "Позиция 14"

    "Металлоконструкции молниеотвода МО-15.1Р серия РЛ/99-373 РД 4551РД7.00.Р.01.КУ.12.000.АС л.1,2, в комплекте с метизами. Окраска заводская в соответствии с РД. Цветовое решение в соответствии с Руководством по использованию единого фирменного стиля ПАО"ГАЗПРОМ""

    Кол-во: 0.269

    "Позиция 15"

    "Металлоконструкции мачты прожекторной ПМС 28м36 с молниеотводом 4551РД7.00.Р.01.КОС.000.8а.ОФ.000 (л.1, Н) в полном объёме в комплекте с метизами, металлоконструкции должны быть окрашены на заводе: Грунтовка "Армокот 01" (толщина слоя 50мкм), эмаль "Армокот F100" окраска 1 слой (150 мкм), цветовое решение по книге фирменного стиля ПАО "Газпром""

    Кол-во: 6.978

    "Позиция 16"

    "Металлоконструкции мачты прожекторной ПМС 28м36 с молниеотводом 4551РД7.00.Р.01.КОС.000.8б.ОФ.000 (л.1, Н) в полном объёме в комплекте с метизами, металлоконструкции должны быть окрашены на заводе: Грунтовка "Армокот 01" (толщина слоя 50мкм), эмаль "Армокот F100" окраска 1 слой (150 мкм), цветовое решение по книге фирменного стиля ПАО "Газпром""

    Кол-во: 6.978

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    Дата аукциона:
    01.03.2022 г., 11:00
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