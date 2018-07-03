Металлоконструкции мачт прожекторных, металлоконструкции молниеотводов.

100% в течение 30 календарных дней с даты поставки каждой партии товара грузополучателю. Под партией Товара понимается товар, отгружаемый по одному товарно-сопроводительному документу

Перечень товаров, работ, услуг

"Позиция 1" "Металлоконструкции прожектроной мачты ПМС 21м29 с молниеотводом по серии РЛ-Т1-ПМС21м29-06 МС ЗАО "РОСЛЭП" г.Новосибирск, 2013г., согласно РД 4551РД7.00.Р.01.ВЗ.1.14а.ОФ.000, л.1, 2. в комплекте с метизами. Выполнить сигнальную окраску в соответствии с требованиями РЭГА РФ-94, покрытие Армокот F100 (150мкм), по грунтовке Армокот 01 (50мкм) Окраска заводская в соответствии с РД. Подготовку поверхности под окраску и нанесение покрытий выполнить в соответствии с технический инструкцийей производителя ЗАО "Морозовский химический завод". Поверхности не должны иметь заусенцев, острых кромок (радиусом менее 2 мм), сварных брызг, подрезов от сварки, следов резки, остатков флюса. Очистка поверхности от окислов производится до второй степени по ГОСТ 9.402-2004." Кол-во: 2

"Позиция 2" "Металлоконструкции молниеотвода МО-20Р серия РЛ/373-244 РД 4551РД7.00.Р.01.КУ.12.000.АС л.1,2, в комплекте с метизами. Окраска заводская в соответствии с РД. Цветовое решение в соответствии с Руководством по использованию единого фирменного стиля ПАО"ГАЗПРОМ"" Кол-во: 1

"Позиция 3" "Металлоконструкции молниеотвода МО-15.1Р серия РЛ/99-373 шифр 4551РД7.00.Р.01.СН.000.000.АС1.000, л.1,2,22 . Окраска заводская в соответствии с РД. Цветовое решение в соответствии с Руководством по использованию единого фирменного стиля ПАО"ГАЗПРОМ"" Кол-во: 0

"Позиция 4" "Металлоконструкции молниеотвода МО-15.1 Р в комплекте с ростверком РМ1, метизами 4551РД7.00.Р.01.СН.000.000.АС.000 изм.1, л.1, 2, 18. М/к окрасить в полном объеме в заводских условиях; ЛКП и толщину слоев принять согласно РД. Цветовое решение в соответствии в типовой книгой фирменногостиля ПАО "Газпром"." Кол-во: 0

"Позиция 5" "Металлоконструкции молниеотвода МО-15.1Р серия РЛ/99-373 РД 4551РД7.00.Р.01.КУ.12.000.АС л.1,2, в комплекте с метизами. Окраска заводская в соответствии с РД. Цветовое решение в соответствии с Руководством по использованию единого фирменного стиля ПАО"ГАЗПРОМ"" Кол-во: 0

"Позиция 6" "Металлоконструкции молниеотвода 4551РД7.00.Р.01.Кг.24.000.АС.000 изм.3, л.1, 15. М/к окрасить в полном объеме в заводских условиях; ЛКП и толщину слоев принять согласно РД. Цветовое решение в соответствии в типовой книгой фирменногостиля ПАО "Газпром"." Кол-во: 1

"Позиция 7" "Металлоконструкции мачты прожекторной ПМС 28м36 с молниеотводом 4551РД7.00.Р.01.КОС.000.8б.ОФ.000 (л.1, Н) в полном объёме в комплекте с метизами, металлоконструкции должны быть окрашены на заводе: Грунтовка "Армокот 01" (толщина слоя 50мкм), эмаль "Армокот F100" окраска 1 слой (150 мкм), цветовое решение по книге фирменного стиля ПАО "Газпром"" Кол-во: 6

"Позиция 8" "Металлоконструкции мачты прожекторной ПМС 28м36 с молниеотводом 4551РД7.00.Р.01.КОС.000.8а.ОФ.000 (л.1, Н) в полном объёме в комплекте с метизами, металлоконструкции должны быть окрашены на заводе: Грунтовка "Армокот 01" (толщина слоя 50мкм), эмаль "Армокот F100" окраска 1 слой (150 мкм), цветовое решение по книге фирменного стиля ПАО "Газпром"" Кол-во: 6

"Позиция 9" "Металлоконструкции прожектроной мачты ПМС 21м29 с молниеотводом по серии РЛ-Т1-ПМС21м29-06 МС ЗАО "РОСЛЭП" г.Новосибирск, 2013г., согласно РД 4551РД7.00.Р.01.ВЗ.1.14а.ОФ.000, л.1, 2. в комплекте с метизами. Выполнить сигнальную окраску в соответствии с требованиями РЭГА РФ-94, покрытие Армокот F100 (150мкм), по грунтовке Армокот 01 (50мкм) Окраска заводская в соответствии с РД. Подготовку поверхности под окраску и нанесение покрытий выполнить в соответствии с технический инструкцийей производителя ЗАО "Морозовский химический завод". Поверхности не должны иметь заусенцев, острых кромок (радиусом менее 2 мм), сварных брызг, подрезов от сварки, следов резки, остатков флюса. Очистка поверхности от окислов производится до второй степени по ГОСТ 9.402-2004." Кол-во: 2.884

"Позиция 10" "Металлоконструкции молниеотвода МО-15.1 Р в комплекте с ростверком РМ1, метизами 4551РД7.00.Р.01.СН.000.000.АС.000 изм.1, л.1, 2, 18. М/к окрасить в полном объеме в заводских условиях; ЛКП и толщину слоев принять согласно РД. Цветовое решение в соответствии в типовой книгой фирменногостиля ПАО "Газпром"." Кол-во: 0.69

"Позиция 11" "Металлоконструкции молниеотвода МО-15.1Р серия РЛ/99-373 шифр 4551РД7.00.Р.01.СН.000.000.АС1.000, л.1,2,22 . Окраска заводская в соответствии с РД. Цветовое решение в соответствии с Руководством по использованию единого фирменного стиля ПАО"ГАЗПРОМ"" Кол-во: 0.56

"Позиция 12" "Металлоконструкции молниеотвода 4551РД7.00.Р.01.Кг.24.000.АС.000 изм.3, л.1, 15. М/к окрасить в полном объеме в заводских условиях; ЛКП и толщину слоев принять согласно РД. Цветовое решение в соответствии в типовой книгой фирменногостиля ПАО "Газпром"." Кол-во: 1.825

"Позиция 13" "Металлоконструкции молниеотвода МО-20Р серия РЛ/373-244 РД 4551РД7.00.Р.01.КУ.12.000.АС л.1,2, в комплекте с метизами. Окраска заводская в соответствии с РД. Цветовое решение в соответствии с Руководством по использованию единого фирменного стиля ПАО"ГАЗПРОМ"" Кол-во: 1.825

"Позиция 14" "Металлоконструкции молниеотвода МО-15.1Р серия РЛ/99-373 РД 4551РД7.00.Р.01.КУ.12.000.АС л.1,2, в комплекте с метизами. Окраска заводская в соответствии с РД. Цветовое решение в соответствии с Руководством по использованию единого фирменного стиля ПАО"ГАЗПРОМ"" Кол-во: 0.269

"Позиция 15" "Металлоконструкции мачты прожекторной ПМС 28м36 с молниеотводом 4551РД7.00.Р.01.КОС.000.8а.ОФ.000 (л.1, Н) в полном объёме в комплекте с метизами, металлоконструкции должны быть окрашены на заводе: Грунтовка "Армокот 01" (толщина слоя 50мкм), эмаль "Армокот F100" окраска 1 слой (150 мкм), цветовое решение по книге фирменного стиля ПАО "Газпром"" Кол-во: 6.978