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Номер извещения
ГП817838
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
ЗАПРОС ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА на поставку рабочей футеровки сталеразливочных ковшей емкостью 70 и 150 тонн (июль - декабрь 2018)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок
Способ реализации
Дата публикации
24.05.2018 16:56
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н
Почтовый адрес
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Территория Ижорский завод, б/н
Контактный телефон
+7 812 322-84-38 доб. 7172
Факс
+7 812 322-80-07
Адрес электронной почты
Maksim.Petunov@omzglobal.com
Ф.И.О. контактного лица
Петунов Максим Олегович
Место рассмотрения предложений
Санкт-Петербург
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ЗАПРОС ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА на поставку рабочей футеровки сталеразливочных ковшей емкостью 70 и 150 тонн (июль - декабрь 2018)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
13.07.2018 10:00 GMT +313.07.2018 10:0013.07.2018 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП817838Дата и время окончания срока приема заявок ЗАПРОС ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА на поставку рабочей футеровки сталеразливочных ковшей емкостью 70 и 150 тонн (июль - декабрь 2018)Санкт-Петербург
Дата и время вскрытия заявок
13.07.2018 10:0013.07.2018 10:0013.07.2018 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП817838Дата и время вскрытия заявок ЗАПРОС ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА на поставку рабочей футеровки сталеразливочных ковшей емкостью 70 и 150 тонн (июль - декабрь 2018)Санкт-Петербург
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
30.07.201830.07.2018 17:0030.07.2018 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП817838Подведение итогов не позднее ЗАПРОС ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА на поставку рабочей футеровки сталеразливочных ковшей емкостью 70 и 150 тонн (июль - декабрь 2018)Санкт-Петербург
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
ЗАПРОС ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА на поставку рабочей футеровки сталеразливочных ковшей емкостью 70 и 150 тонн (июль - декабрь 2018)
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
602 тонна огнеупоров для рабочей футеровки сталеразливочных ковшей емкостью 70 и 150 тонн
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В случае поставки автомобильным транспортом, адрес поставки: 196650, г. Санкт-Петербург, Колпино, Ижорские заводы, дом б/н., ООО «ОМЗ-Спецсталь» В случае поставки железнодорожным транспортом, адрес поставки ст. Колпино Октябрьской железной дороги, код станции 031600, ОКПО 33902054 код грузополучателя 9488Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ОМЗ-Спецсталь
Все закупки и тендеры ОМЗ-Спецсталь
Адрес местонахождения
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Территория Ижорский завод, б/н
23.2
23.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 4
Кол-во: 21
Кол-во: 160
Кол-во: 300
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