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    Главная / Торги / ЗАПРОС ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА на поставку рабочей футеровки сталеразливочных ковшей емкостью 70 и 150 тонн (июль - декабрь 2018)

    ЗАПРОС ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА на поставку рабочей футеровки сталеразливочных ковшей емкостью 70 и 150 тонн (июль - декабрь 2018)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь13.07.2018 10:0013.07.2018 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП817838Дата и время окончания срока приема заявок ЗАПРОС ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА на поставку рабочей футеровки сталеразливочных ковшей емкостью 70 и 150 тонн (июль - декабрь 2018)Санкт-ПетербургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП817838

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    ЗАПРОС ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА на поставку рабочей футеровки сталеразливочных ковшей емкостью 70 и 150 тонн (июль - декабрь 2018)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок

    Способ реализации

    Дата публикации

    24.05.2018 16:56

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Изменения в извещении

    ИЗВЕЩЕНИЕ № 18-05 на рабочую футеровку СК УВРВ 70 и 150 тонн

    Исходящий № 2019200-0558-2018 (оферта)

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью ОМЗ-Спецсталь
    Все закупки и тендеры ОМЗ-Спецсталь

    Юридический адрес

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Почтовый адрес

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Территория Ижорский завод, б/н

    Контактный телефон

    +7 812 322-84-38 доб. 7172

    Факс

    +7 812 322-80-07

    Адрес электронной почты

    Maksim.Petunov@omzglobal.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Петунов Максим Олегович

    Место рассмотрения предложений

    Санкт-Петербург

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург Город

    Закупки и тендеры Изделия огнеупорные

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    ЗАПРОС ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА на поставку рабочей футеровки сталеразливочных ковшей емкостью 70 и 150 тонн (июль - декабрь 2018)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    13.07.2018 10:00 GMT +313.07.2018 10:0013.07.2018 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП817838Дата и время окончания срока приема заявок ЗАПРОС ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА на поставку рабочей футеровки сталеразливочных ковшей емкостью 70 и 150 тонн (июль - декабрь 2018)Санкт-Петербург

    Дата и время вскрытия заявок

    13.07.2018 10:0013.07.2018 10:0013.07.2018 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП817838Дата и время вскрытия заявок ЗАПРОС ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА на поставку рабочей футеровки сталеразливочных ковшей емкостью 70 и 150 тонн (июль - декабрь 2018)Санкт-Петербург

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    30.07.201830.07.2018 17:0030.07.2018 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП817838Подведение итогов не позднее ЗАПРОС ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА на поставку рабочей футеровки сталеразливочных ковшей емкостью 70 и 150 тонн (июль - декабрь 2018)Санкт-Петербург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    ЗАПРОС ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА на поставку рабочей футеровки сталеразливочных ковшей емкостью 70 и 150 тонн (июль - декабрь 2018)

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    602 тонна огнеупоров для рабочей футеровки сталеразливочных ковшей емкостью 70 и 150 тонн

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В случае поставки автомобильным транспортом, адрес поставки: 196650, г. Санкт-Петербург, Колпино, Ижорские заводы, дом б/н., ООО «ОМЗ-Спецсталь» В случае поставки железнодорожным транспортом, адрес поставки ст. Колпино Октябрьской железной дороги, код станции 031600, ОКПО 33902054 код грузополучателя 9488Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    1. Цена предлагаемой продукции должна быть указана с учетом затрат на транспортировку, страхование, уплату налогов, таможенных пошлин, сборов и других обязатель¬ных платежей. Стоимость материала должна быть указана отдельной строкой. 2. Партия должна сопровождаться описью поставленной продукции. 3. На упаковке должно быть обязательно замаркировано: марка материала, номер партии, масса нетто, масса брутто, номер места (в соответствии с сертификатом). 4. Копии сертификата качества должны быть заверены. Сертификаты на иностранном языке должны иметь перевод. 5. Сроки поставки: июль – декабрь 2018 года. 6. Условия оплаты: 90 календарных дней от даты поставки. 7. Условия поставки: Поставщик может осуществить доставку Товара на склад Покупателя заблаговременно, в данном случае Товар принимается Покупателем на ответственное с оформлением накладной по форме МХ-1. Передача Товара (части Товара) Поставщиком производится на складе Покупателя с оформлением накладной по форме МХ-3 и товарной накладной (форма № ТОРГ-12). При оформлении накладной по форме МХ-1: Покупатель обязан принять все меры, в том числе соответствующие свойствам переданного на хранение товара, необходимые для обеспечения его сохранности. Покупатель несёт ответственность за утрату, недостачу или повреждение товара с момента подписания накладной по форме МХ-1. Обязательство Поставщика по поставке Товара считается выполненным, а право собственности на Товар и риски случайной гибели или случайного повреждения в отношении него переходят к Покупателю в момент подписания Акта по форме МХ-3 и подписью в получении товара на товарной накладной (форма №Торг-12) (Дата поставки) . Поставка товара сопровождается Актами по форме МХ-1,МХ-3, товарной накладной (форма №Торг-12) и/или транспортной железнодорожной накладной. 8. Технические условия: Разработку огнеупорных материалов и схемы монтажа для выполнения футеровки ковшей УВРВ предоставлять согласно «ТЗ на разработку схемы и выбор материала для футеровки ковшей УВРВ от 06.02.2017». При каждой наборке рабочей футеровки сталеразливочных ковшей, требуется присутствие технического специалиста Поставщика с целью проведения авторского надзора и технического контроля по сборке рабочей футеровки. В случае Вашего согласия принять участие в поставках указанной продукции, просим представить котировочную заявку (котировку цен) на Электронную Торговую Площадку Газпромбанка (ЭТП ГПБ) https://etp.gpb.ru, будет открыта соответствующая процедура. О Вашем решении просим сообщить, в срок не позднее 14.12.2017 Дополнительно с целью проверки Вашей организации на предмет сотрудничества просим предоставить по электронной почте (Maksim.petunov@omzglobal.com, Olga.Gavrilova@omzglobal.com) следующий перечень документов: 1. устав организации; 2. свидетельства о государственной регистрации юридического лица, в том числе свидетельство о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц записи о юридическом лице, зарегистрированном до 01 июля 2002 года (предоставляется только в случае государственной регистрации Контрагента до 01 июля 2002 года); 3. свидетельство о постановке юридического лица на учет в налоговом органе по месту вхождения на территории Российском Федерации; 4. документ (протокол, приказ, доверенность), на основании которых лица, указанные в этих документах уполномочены подписывать договор и сопутствующую документацию коммерческого характера; 5. решение об избрании (назначении) руководителя организации; 6. справки из налогового органа о состоянии расчётов по налогам и сборам; 7. свидетельство о праве собственности, договор аренды и др. (документ подтверждающий местонахождение контрагента.); 8. сведения о среднесписочной численности работников с отметкой налогового органа; 9. бухгалтерскую отчетность (формы 1-5 баланса) с отметкой налогового органа на последнюю отчётную дату.
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ОМЗ-Спецсталь
    Все закупки и тендеры ОМЗ-Спецсталь

    Адрес местонахождения

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Территория Ижорский завод, б/н

    Классификатор ОКПД2

    23.2

    Изделия огнеупорные

    Классификатор ОКВЭД2

    23.2

    Производство огнеупорных изделий

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Пластичная массы для отбортовки сталеразливочного ковша"

    Кол-во: 4

    "Позиция 2"

    "Периклазоуглеродистые изделия для футеровки надшлакового пояса (обортовка /обечайки) сталеразливочного ковша"

    Кол-во: 21

    "Позиция 3"

    "Периклазоуглеродистые изделия для футеровки шлакового пояса сталеразливочного ковша"

    Кол-во: 160

    "Позиция 4"

    "Периклазоуглеродистые изделия для футеровки стен в зоне металла и надшлакового пояса сталеразливочного ковша"

    Кол-во: 300

    "Позиция 5"

    "Периклазоуглеродистые изделия для футеровки днища сталеразливочного ковша"

    Кол-во: 116

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