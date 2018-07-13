Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

1. Цена предлагаемой продукции должна быть указана с учетом затрат на транспортировку, страхование, уплату налогов, таможенных пошлин, сборов и других обязатель¬ных платежей. Стоимость материала должна быть указана отдельной строкой. 2. Партия должна сопровождаться описью поставленной продукции. 3. На упаковке должно быть обязательно замаркировано: марка материала, номер партии, масса нетто, масса брутто, номер места (в соответствии с сертификатом). 4. Копии сертификата качества должны быть заверены. Сертификаты на иностранном языке должны иметь перевод. 5. Сроки поставки: июль – декабрь 2018 года. 6. Условия оплаты: 90 календарных дней от даты поставки. 7. Условия поставки: Поставщик может осуществить доставку Товара на склад Покупателя заблаговременно, в данном случае Товар принимается Покупателем на ответственное с оформлением накладной по форме МХ-1. Передача Товара (части Товара) Поставщиком производится на складе Покупателя с оформлением накладной по форме МХ-3 и товарной накладной (форма № ТОРГ-12). При оформлении накладной по форме МХ-1: Покупатель обязан принять все меры, в том числе соответствующие свойствам переданного на хранение товара, необходимые для обеспечения его сохранности. Покупатель несёт ответственность за утрату, недостачу или повреждение товара с момента подписания накладной по форме МХ-1. Обязательство Поставщика по поставке Товара считается выполненным, а право собственности на Товар и риски случайной гибели или случайного повреждения в отношении него переходят к Покупателю в момент подписания Акта по форме МХ-3 и подписью в получении товара на товарной накладной (форма №Торг-12) (Дата поставки) . Поставка товара сопровождается Актами по форме МХ-1,МХ-3, товарной накладной (форма №Торг-12) и/или транспортной железнодорожной накладной. 8. Технические условия: Разработку огнеупорных материалов и схемы монтажа для выполнения футеровки ковшей УВРВ предоставлять согласно «ТЗ на разработку схемы и выбор материала для футеровки ковшей УВРВ от 06.02.2017». При каждой наборке рабочей футеровки сталеразливочных ковшей, требуется присутствие технического специалиста Поставщика с целью проведения авторского надзора и технического контроля по сборке рабочей футеровки. В случае Вашего согласия принять участие в поставках указанной продукции, просим представить котировочную заявку (котировку цен) на Электронную Торговую Площадку Газпромбанка (ЭТП ГПБ) https://etp.gpb.ru, будет открыта соответствующая процедура. О Вашем решении просим сообщить, в срок не позднее 14.12.2017 Дополнительно с целью проверки Вашей организации на предмет сотрудничества просим предоставить по электронной почте (Maksim.petunov@omzglobal.com, Olga.Gavrilova@omzglobal.com) следующий перечень документов: 1. устав организации; 2. свидетельства о государственной регистрации юридического лица, в том числе свидетельство о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц записи о юридическом лице, зарегистрированном до 01 июля 2002 года (предоставляется только в случае государственной регистрации Контрагента до 01 июля 2002 года); 3. свидетельство о постановке юридического лица на учет в налоговом органе по месту вхождения на территории Российском Федерации; 4. документ (протокол, приказ, доверенность), на основании которых лица, указанные в этих документах уполномочены подписывать договор и сопутствующую документацию коммерческого характера; 5. решение об избрании (назначении) руководителя организации; 6. справки из налогового органа о состоянии расчётов по налогам и сборам; 7. свидетельство о праве собственности, договор аренды и др. (документ подтверждающий местонахождение контрагента.); 8. сведения о среднесписочной численности работников с отметкой налогового органа; 9. бухгалтерскую отчетность (формы 1-5 баланса) с отметкой налогового органа на последнюю отчётную дату.