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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
31806523335
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка пресса.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурс
Способ реализации
Дата публикации
24.05.2018 17:04
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
125130, Российская Федерация, Москва, Клары Цеткин, 33
Почтовый адрес
125130, Российская Федерация, Москва, Клары Цеткин, 33
Контактный телефон
+7 495 602-04-31
Факс
+7 495 602-04-31
Адрес электронной почты
mmzavangard18@mail.ru
Ф.И.О. контактного лица
Кучерова Екатерина Андреевна
Место рассмотрения предложений
Москва
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка пресса
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
14.06.2018 09:00 GMT +314.06.2018 09:0014.06.2018 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806523335Дата и время окончания срока приема заявок Поставка прессаМосква
Дата и время вскрытия заявок
14.06.2018 09:00GMT +314.06.2018 09:0014.06.2018 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31806523335Дата и время вскрытия заявок Поставка прессаМосква
Дата окончания срока рассмотрения заявок
26.06.201826.06.2018 16:0026.06.2018 16:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 31806523335Дата окончания срока рассмотрения заявок Поставка прессаМосква
Подведение итогов не позднее
27.06.2018 17:0027.06.2018 17:0027.06.2018 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806523335Подведение итогов не позднее Поставка прессаМосква
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка пресса
Начальная цена
13 930 499,99
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
3 шт.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
125130, г. Москва, ул. Клары Цеткин, д. 33.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ММЗ АВАНГАРД
Все закупки и тендеры АО ММЗ АВАНГАРД
Адрес местонахождения
125130, Российская Федерация, Москва, Клары Цеткин, 33
28.41.33
28.41
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 3
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