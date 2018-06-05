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    Главная / Торги / Комплекс услуг по монтажу/демонтажу, производству, трансляции/размещению и обслуживанию рекламно-информационных материалов (РИМ) авиакомпании «Россия» в аэропорту Пулково (г. Санкт-Петербург) согласно выбранной программе размещения

    Комплекс услуг по монтажу/демонтажу, производству, трансляции/размещению и обслуживанию рекламно-информационных материалов (РИМ) авиакомпании «Россия» в аэропорту Пулково (г. Санкт-Петербург) согласно выбранной программе размещения

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь05.06.2018 10:0005.06.2018 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806523299Дата и время окончания срока приема заявок Комплекс работ по монтажу/демонтажу, трансляции/размещению и обслуживанию рекламного ролика на диджитал-носителях (Bon Voyage) в залах ожидания ВВЛ и МВЛ зонах аэропорта Пулково. Номера конструкций - DSS 4, DSS 5, DSS 6, DDS 1, DDS 2, DDS 12, DDS 13, DSS 9, DDS 4, DDS 11Санкт-ПетербургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31806523299

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Комплекс услуг по монтажу/демонтажу, производству, трансляции/размещению и обслуживанию рекламно-информационных материалов (РИМ) авиакомпании «Россия» в аэропорту Пулково (г. Санкт-Петербург) согласно выбранной программе размещения

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    24.05.2018 17:01

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение

    Документация

    Изменения в извещении

    Извещение об изменении

    Изменения в извещении

    Извещение об изменении (2)

    Приложение

    Изменения в извещении

    Извещение об изменении (3)

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное Общество «Авиакомпания «Россия»
    Все закупки и тендеры АО «Авиакомпания «Россия»

    Юридический адрес

    196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Пилотов, 18/4

    Почтовый адрес

    196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Пилотов, 18/4

    Контактный телефон

    +7 812 633-39-49

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    tender@rossiya-airlines.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Тирская Елена Николаевна

    Место рассмотрения предложений

    Санкт-Петербург

    Закупки и тендеры Услуги рекламные

    Ключевые слова:

    кран

    Список лотов

    Лот 1

    Комплекс работ по монтажу/демонтажу, трансляции/размещению и обслуживанию рекламного ролика на 2-х диджитал экранах (DsW1 - DsW2) в зале регистрации на 3 этаже аэропорта Пулково.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    05.06.2018 10:00 GMT +305.06.2018 10:0005.06.2018 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806523299Дата и время окончания срока приема заявок Комплекс работ по монтажу/демонтажу, трансляции/размещению и обслуживанию рекламного ролика на 2-х диджитал экранах (DsW1 - DsW2) в зале регистрации на 3 этаже аэропорта Пулково.Санкт-Петербург

    Дата и время вскрытия заявок

    05.06.2018 10:0005.06.2018 10:0005.06.2018 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31806523299Дата и время вскрытия заявок Комплекс работ по монтажу/демонтажу, трансляции/размещению и обслуживанию рекламного ролика на 2-х диджитал экранах (DsW1 - DsW2) в зале регистрации на 3 этаже аэропорта Пулково.Санкт-Петербург

    Подведение итогов не позднее

    09.06.2018 20:0009.06.2018 20:0009.06.2018 20:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806523299Подведение итогов не позднее Комплекс работ по монтажу/демонтажу, трансляции/размещению и обслуживанию рекламного ролика на 2-х диджитал экранах (DsW1 - DsW2) в зале регистрации на 3 этаже аэропорта Пулково.Санкт-Петербург

    Текущий статус

    Заключение договора

    Дата подведения итогов

    09.06.201809.06.2018 20:0009.06.2018 20:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806523299Подведение итогов не позднее Комплекс работ по монтажу/демонтажу, трансляции/размещению и обслуживанию рекламного ролика на 2-х диджитал экранах (DsW1 - DsW2) в зале регистрации на 3 этаже аэропорта Пулково.Санкт-Петербург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Комплекс работ по монтажу/демонтажу, трансляции/размещению и обслуживанию рекламного ролика на 2-х диджитал экранах (DsW1 - DsW2) в зале регистрации на 3 этаже аэропорта Пулково.

    Начальная цена

    10 391 779,74

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    2 штуки

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    - Россия, международный аэропорт Пулково, г. Санкт-ПетербургРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Оплата за период размещения с июня по август 2018 года будет произведена не позднее 15 сентября 2018 года. С сентября 2018 года - равными долями в период всего срока размещения в течение 10 дней с момента утверждения и подписания Акта выполненных работ.
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Акционерное Общество «Авиакомпания «Россия»»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО «Авиакомпания «Россия»
    Все закупки и тендеры АО «Авиакомпания «Россия»

    Адрес местонахождения

    196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Пилотов, 18/4

    Классификатор ОКПД2

    73.1

    Услуги рекламные

    Классификатор ОКВЭД2

    73.1

    Деятельность рекламная

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Деятельность рекламная"

    Кол-во: 2

    Лот 2

    Комплекс работ по монтажу/демонтажу, трансляции/размещению и обслуживанию рекламного ролика на диджитал-носителях (Bon Voyage) в залах ожидания ВВЛ и МВЛ зонах аэропорта Пулково. Номера конструкций - DSS 4, DSS 5, DSS 6, DDS 1, DDS 2, DDS 12, DDS 13, DSS 9, DDS 4, DDS 11

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    05.06.2018 10:00 GMT +305.06.2018 10:0005.06.2018 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806523299Дата и время окончания срока приема заявок Комплекс работ по монтажу/демонтажу, трансляции/размещению и обслуживанию рекламного ролика на диджитал-носителях (Bon Voyage) в залах ожидания ВВЛ и МВЛ зонах аэропорта Пулково. Номера конструкций - DSS 4, DSS 5, DSS 6, DDS 1, DDS 2, DDS 12, DDS 13, DSS 9, DDS 4, DDS 11Санкт-Петербург

    Дата и время вскрытия заявок

    05.06.2018 10:0005.06.2018 10:0005.06.2018 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31806523299Дата и время вскрытия заявок Комплекс работ по монтажу/демонтажу, трансляции/размещению и обслуживанию рекламного ролика на диджитал-носителях (Bon Voyage) в залах ожидания ВВЛ и МВЛ зонах аэропорта Пулково. Номера конструкций - DSS 4, DSS 5, DSS 6, DDS 1, DDS 2, DDS 12, DDS 13, DSS 9, DDS 4, DDS 11Санкт-Петербург

    Подведение итогов не позднее

    09.06.2018 20:0009.06.2018 20:0009.06.2018 20:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806523299Подведение итогов не позднее Комплекс работ по монтажу/демонтажу, трансляции/размещению и обслуживанию рекламного ролика на диджитал-носителях (Bon Voyage) в залах ожидания ВВЛ и МВЛ зонах аэропорта Пулково. Номера конструкций - DSS 4, DSS 5, DSS 6, DDS 1, DDS 2, DDS 12, DDS 13, DSS 9, DDS 4, DDS 11Санкт-Петербург

    Текущий статус

    Заключение договора

    Дата подведения итогов

    09.06.201809.06.2018 20:0009.06.2018 20:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806523299Подведение итогов не позднее Комплекс работ по монтажу/демонтажу, трансляции/размещению и обслуживанию рекламного ролика на диджитал-носителях (Bon Voyage) в залах ожидания ВВЛ и МВЛ зонах аэропорта Пулково. Номера конструкций - DSS 4, DSS 5, DSS 6, DDS 1, DDS 2, DDS 12, DDS 13, DSS 9, DDS 4, DDS 11Санкт-Петербург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Комплекс работ по монтажу/демонтажу, трансляции/размещению и обслуживанию рекламного ролика на диджитал-носителях (Bon Voyage) в залах ожидания ВВЛ и МВЛ зонах аэропорта Пулково. Номера конструкций - DSS 4, DSS 5, DSS 6, DDS 1, DDS 2, DDS 12, DDS 13, DSS 9, DDS 4, DDS 11

    Начальная цена

    12 047 559,28

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    10 штука

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    - Россия, международный аэропорт Пулково, г. Санкт-ПетербургРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Оплата за период размещения с июня по август 2018 года будет произведена не позднее 15 сентября 2018 года. С сентября 2018 года - равными долями в период всего срока размещения в течение 10 дней с момента утверждения и подписания Акта выполненных работ.
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Акционерное Общество «Авиакомпания «Россия»»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО «Авиакомпания «Россия»
    Все закупки и тендеры АО «Авиакомпания «Россия»

    Адрес местонахождения

    196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Пилотов, 18/4

    Классификатор ОКПД2

    73.1

    Услуги рекламные

    Классификатор ОКВЭД2

    73.1

    Деятельность рекламная

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Деятельность рекламная"

    Кол-во: 10

    Лот 3

    Комплекс работ по монтажу/демонтажу, производству, трансляции/ размещению и обслуживанию брендированных круглых колонн в зале прибытия аэропорта Пулково. Номера колонн - LBP1-2, LBP4 - LBP9.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    05.06.2018 10:00 GMT +305.06.2018 10:0005.06.2018 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806523299Дата и время окончания срока приема заявок Комплекс работ по монтажу/демонтажу, производству, трансляции/ размещению и обслуживанию брендированных круглых колонн в зале прибытия аэропорта Пулково. Номера колонн - LBP1-2, LBP4 - LBP9.Санкт-Петербург

    Дата и время вскрытия заявок

    05.06.2018 10:0005.06.2018 10:0005.06.2018 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31806523299Дата и время вскрытия заявок Комплекс работ по монтажу/демонтажу, производству, трансляции/ размещению и обслуживанию брендированных круглых колонн в зале прибытия аэропорта Пулково. Номера колонн - LBP1-2, LBP4 - LBP9.Санкт-Петербург

    Подведение итогов не позднее

    09.06.2018 20:0009.06.2018 20:0009.06.2018 20:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806523299Подведение итогов не позднее Комплекс работ по монтажу/демонтажу, производству, трансляции/ размещению и обслуживанию брендированных круглых колонн в зале прибытия аэропорта Пулково. Номера колонн - LBP1-2, LBP4 - LBP9.Санкт-Петербург

    Текущий статус

    Заключение договора

    Дата подведения итогов

    09.06.201809.06.2018 20:0009.06.2018 20:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806523299Подведение итогов не позднее Комплекс работ по монтажу/демонтажу, производству, трансляции/ размещению и обслуживанию брендированных круглых колонн в зале прибытия аэропорта Пулково. Номера колонн - LBP1-2, LBP4 - LBP9.Санкт-Петербург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Комплекс работ по монтажу/демонтажу, производству, трансляции/ размещению и обслуживанию брендированных круглых колонн в зале прибытия аэропорта Пулково. Номера колонн - LBP1-2, LBP4 - LBP9.

    Начальная цена

    8 525 559,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    8 штук

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    - Россия, международный аэропорт Пулково, г. Санкт-ПетербургРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Оплата за период размещения с июня по август 2018 года будет произведена не позднее 15 сентября 2018 года. С сентября 2018 года - равными долями в период всего срока размещения в течение 10 дней с момента утверждения и подписания Акта выполненных работ.
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Акционерное Общество «Авиакомпания «Россия»»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО «Авиакомпания «Россия»
    Все закупки и тендеры АО «Авиакомпания «Россия»

    Адрес местонахождения

    196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Пилотов, 18/4

    Классификатор ОКПД2

    73.1

    Услуги рекламные

    Классификатор ОКВЭД2

    73.1

    Деятельность рекламная

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Деятельность рекламная"

    Кол-во: 8

    Лот 4

    Комплекс работ по монтажу/демонтажу, производству, трансляции/размещению и обслуживанию рекламы на крупноформатных двухсторонних конструкциях без подсветки, расположенные на территории парковочного комплекса. Номера конструкций: NS 7-8, NS 10-12, NS 15-18

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    05.06.2018 10:00 GMT +305.06.2018 10:0005.06.2018 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806523299Дата и время окончания срока приема заявок Комплекс работ по монтажу/демонтажу, производству, трансляции/размещению и обслуживанию рекламы на крупноформатных двухсторонних конструкциях без подсветки, расположенные на территории парковочного комплекса. Номера конструкций: NS 7-8, NS 10-12, NS 15-18Санкт-Петербург

    Дата и время вскрытия заявок

    05.06.2018 10:0005.06.2018 10:0005.06.2018 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31806523299Дата и время вскрытия заявок Комплекс работ по монтажу/демонтажу, производству, трансляции/размещению и обслуживанию рекламы на крупноформатных двухсторонних конструкциях без подсветки, расположенные на территории парковочного комплекса. Номера конструкций: NS 7-8, NS 10-12, NS 15-18Санкт-Петербург

    Подведение итогов не позднее

    09.06.2018 20:0009.06.2018 20:0009.06.2018 20:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806523299Подведение итогов не позднее Комплекс работ по монтажу/демонтажу, производству, трансляции/размещению и обслуживанию рекламы на крупноформатных двухсторонних конструкциях без подсветки, расположенные на территории парковочного комплекса. Номера конструкций: NS 7-8, NS 10-12, NS 15-18Санкт-Петербург

    Текущий статус

    Заключение договора

    Дата подведения итогов

    09.06.201809.06.2018 20:0009.06.2018 20:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806523299Подведение итогов не позднее Комплекс работ по монтажу/демонтажу, производству, трансляции/размещению и обслуживанию рекламы на крупноформатных двухсторонних конструкциях без подсветки, расположенные на территории парковочного комплекса. Номера конструкций: NS 7-8, NS 10-12, NS 15-18Санкт-Петербург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Комплекс работ по монтажу/демонтажу, производству, трансляции/размещению и обслуживанию рекламы на крупноформатных двухсторонних конструкциях без подсветки, расположенные на территории парковочного комплекса. Номера конструкций: NS 7-8, NS 10-12, NS 15-18

    Начальная цена

    3 910 036,20

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    18 шт

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    - Россия, международный аэропорт Пулково, г. Санкт-ПетербургРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Оплата за период размещения с июня по август 2018 года будет произведена не позднее 15 сентября 2018 года. С сентября 2018 года - равными долями в период всего срока размещения в течение 10 дней с момента утверждения и подписания Акта выполненных работ.
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Акционерное Общество «Авиакомпания «Россия»»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО «Авиакомпания «Россия»
    Все закупки и тендеры АО «Авиакомпания «Россия»

    Адрес местонахождения

    196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Пилотов, 18/4

    Классификатор ОКПД2

    73.1

    Услуги рекламные

    Классификатор ОКВЭД2

    73.1

    Деятельность рекламная

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Деятельность рекламная"

    Кол-во: 18

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    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    08.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    «ГСП-Механизация»
    Попозиционная № АП014271
    Поставка запасных частей и расходных материалов Установка буровая гидрофицированная Беркут УБГ-С-5322 (МГ Сила Сибири Лупинги Этап 6.9.1) для нужд ООО «ГСП-Механизация»
    Поставка запасных частей и расходных материалов Установка буровая гидрофицированная Беркут...
    593789
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    08.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
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    «ГСП-Механизация»
    Попозиционная № АП014270
    Оказание услуг по диагностике, техническому обслуживанию и выполнению работ по ремонту Кран автомобильный (100-199т) Liebherr Крана автомобильного Liebherr LTM 1100-5.2 (100т.) (Этап 6.9.1. Лупинги МГ «Сила Сибири») для нужд ООО «ГСП-Механизация»
    Оказание услуг по диагностике, техническому обслуживанию и выполнению работ по ремонту Кран...
    593788
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    03.02.2022 17:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    «ГСП-Механизация»
    Попозиционная № АП014269
    Поставка металлопроката для стенда (КР ЛЧМГ МГ Уренгой-Надым I, Реконструкция системы сбора месторождений Надым-Пур-Тазовского региона для подачи этансодержащего газа в район ГКС-1 "Новоуренгойская") для нужд ООО ГСП-Механизация"
    Поставка металлопроката для стенда (КР ЛЧМГ МГ Уренгой-Надым I, Реконструкция системы сбора...
    593787
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    04.02.2022 12:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    АО ГАЗПРОМНЕФТЬ-АЭРО
    Конкурентный отбор № АП010127
    Поставка прицепа тракторного топливозаправочного ПТЗ 5800 (или эквивалента) для нужд ООО "Газпромнефть-Аэро Шереметьево"
    Поставка прицепа тракторного топливозаправочного ПТЗ 5800 (или эквивалента) для нужд ООО...
    572346
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор
    ПАО "Газпром нефть"
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    02.02.2022 21:00(GMT+03:00)
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    Нижегородтеплогаз
    Конкурентный отбор № 32211081565
    Поставка моторного топлива с использованием топливных карт.
    Поставка моторного топлива с использованием топливных карт.
    593742
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    07.02.2022 09:00(GMT+03:00)
    5 922 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Нижегородская область
    МАУ СШОР № 8
    Аукцион на понижение № 32211081549
    Аукцион в электронной форме на право заключения договора на поставку ГСМ (Дизельное топливо, бензин АИ-92) для нужд Муниципального автономного учреждения «СШОР № 8»
    Аукцион в электронной форме на право заключения договора на поставку ГСМ (Дизельное топливо,...
    593741
    Закупки корпоративных заказчиков
    Аукцион на понижение
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    14.02.2022 07:00(GMT+03:00)
    980 080
    Лоты:
    1
    Регион:
    Челябинская область
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