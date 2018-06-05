Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Оплата за период размещения с июня по август 2018 года будет произведена не позднее 15 сентября 2018 года. С сентября 2018 года - равными долями в период всего срока размещения в течение 10 дней с момента утверждения и подписания Акта выполненных работ.