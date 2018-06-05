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Номер извещения
31806523299
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Комплекс услуг по монтажу/демонтажу, производству, трансляции/размещению и обслуживанию рекламно-информационных материалов (РИМ) авиакомпании «Россия» в аэропорту Пулково (г. Санкт-Петербург) согласно выбранной программе размещения
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
24.05.2018 17:01
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Пилотов, 18/4
Почтовый адрес
196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Пилотов, 18/4
Контактный телефон
+7 812 633-39-49
Факс
{}
Адрес электронной почты
tender@rossiya-airlines.com
Ф.И.О. контактного лица
Тирская Елена Николаевна
Место рассмотрения предложений
Санкт-Петербург
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Комплекс работ по монтажу/демонтажу, трансляции/размещению и обслуживанию рекламного ролика на 2-х диджитал экранах (DsW1 - DsW2) в зале регистрации на 3 этаже аэропорта Пулково.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
05.06.2018 10:00 GMT +305.06.2018 10:0005.06.2018 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806523299Дата и время окончания срока приема заявок Комплекс работ по монтажу/демонтажу, трансляции/размещению и обслуживанию рекламного ролика на 2-х диджитал экранах (DsW1 - DsW2) в зале регистрации на 3 этаже аэропорта Пулково.Санкт-Петербург
Дата и время вскрытия заявок
05.06.2018 10:0005.06.2018 10:0005.06.2018 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31806523299Дата и время вскрытия заявок Комплекс работ по монтажу/демонтажу, трансляции/размещению и обслуживанию рекламного ролика на 2-х диджитал экранах (DsW1 - DsW2) в зале регистрации на 3 этаже аэропорта Пулково.Санкт-Петербург
Подведение итогов не позднее
09.06.2018 20:0009.06.2018 20:0009.06.2018 20:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806523299Подведение итогов не позднее Комплекс работ по монтажу/демонтажу, трансляции/размещению и обслуживанию рекламного ролика на 2-х диджитал экранах (DsW1 - DsW2) в зале регистрации на 3 этаже аэропорта Пулково.Санкт-Петербург
Текущий статус
Заключение договора
Дата подведения итогов
09.06.201809.06.2018 20:0009.06.2018 20:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806523299Подведение итогов не позднее Комплекс работ по монтажу/демонтажу, трансляции/размещению и обслуживанию рекламного ролика на 2-х диджитал экранах (DsW1 - DsW2) в зале регистрации на 3 этаже аэропорта Пулково.Санкт-Петербург
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Комплекс работ по монтажу/демонтажу, трансляции/размещению и обслуживанию рекламного ролика на 2-х диджитал экранах (DsW1 - DsW2) в зале регистрации на 3 этаже аэропорта Пулково.
Начальная цена
10 391 779,74
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
2 штуки
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
- Россия, международный аэропорт Пулково, г. Санкт-ПетербургРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Пилотов, 18/4
73.1
73.1
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 2
Комплекс работ по монтажу/демонтажу, трансляции/размещению и обслуживанию рекламного ролика на диджитал-носителях (Bon Voyage) в залах ожидания ВВЛ и МВЛ зонах аэропорта Пулково. Номера конструкций - DSS 4, DSS 5, DSS 6, DDS 1, DDS 2, DDS 12, DDS 13, DSS 9, DDS 4, DDS 11
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
05.06.2018 10:00 GMT +305.06.2018 10:0005.06.2018 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806523299Дата и время окончания срока приема заявок Комплекс работ по монтажу/демонтажу, трансляции/размещению и обслуживанию рекламного ролика на диджитал-носителях (Bon Voyage) в залах ожидания ВВЛ и МВЛ зонах аэропорта Пулково. Номера конструкций - DSS 4, DSS 5, DSS 6, DDS 1, DDS 2, DDS 12, DDS 13, DSS 9, DDS 4, DDS 11Санкт-Петербург
Дата и время вскрытия заявок
05.06.2018 10:0005.06.2018 10:0005.06.2018 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31806523299Дата и время вскрытия заявок Комплекс работ по монтажу/демонтажу, трансляции/размещению и обслуживанию рекламного ролика на диджитал-носителях (Bon Voyage) в залах ожидания ВВЛ и МВЛ зонах аэропорта Пулково. Номера конструкций - DSS 4, DSS 5, DSS 6, DDS 1, DDS 2, DDS 12, DDS 13, DSS 9, DDS 4, DDS 11Санкт-Петербург
Подведение итогов не позднее
09.06.2018 20:0009.06.2018 20:0009.06.2018 20:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806523299Подведение итогов не позднее Комплекс работ по монтажу/демонтажу, трансляции/размещению и обслуживанию рекламного ролика на диджитал-носителях (Bon Voyage) в залах ожидания ВВЛ и МВЛ зонах аэропорта Пулково. Номера конструкций - DSS 4, DSS 5, DSS 6, DDS 1, DDS 2, DDS 12, DDS 13, DSS 9, DDS 4, DDS 11Санкт-Петербург
Текущий статус
Заключение договора
Дата подведения итогов
09.06.201809.06.2018 20:0009.06.2018 20:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806523299Подведение итогов не позднее Комплекс работ по монтажу/демонтажу, трансляции/размещению и обслуживанию рекламного ролика на диджитал-носителях (Bon Voyage) в залах ожидания ВВЛ и МВЛ зонах аэропорта Пулково. Номера конструкций - DSS 4, DSS 5, DSS 6, DDS 1, DDS 2, DDS 12, DDS 13, DSS 9, DDS 4, DDS 11Санкт-Петербург
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Комплекс работ по монтажу/демонтажу, трансляции/размещению и обслуживанию рекламного ролика на диджитал-носителях (Bon Voyage) в залах ожидания ВВЛ и МВЛ зонах аэропорта Пулково. Номера конструкций - DSS 4, DSS 5, DSS 6, DDS 1, DDS 2, DDS 12, DDS 13, DSS 9, DDS 4, DDS 11
Начальная цена
12 047 559,28
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
10 штука
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
- Россия, международный аэропорт Пулково, г. Санкт-ПетербургРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Пилотов, 18/4
73.1
73.1
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 10
Комплекс работ по монтажу/демонтажу, производству, трансляции/ размещению и обслуживанию брендированных круглых колонн в зале прибытия аэропорта Пулково. Номера колонн - LBP1-2, LBP4 - LBP9.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
05.06.2018 10:00 GMT +305.06.2018 10:0005.06.2018 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806523299Дата и время окончания срока приема заявок Комплекс работ по монтажу/демонтажу, производству, трансляции/ размещению и обслуживанию брендированных круглых колонн в зале прибытия аэропорта Пулково. Номера колонн - LBP1-2, LBP4 - LBP9.Санкт-Петербург
Дата и время вскрытия заявок
05.06.2018 10:0005.06.2018 10:0005.06.2018 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31806523299Дата и время вскрытия заявок Комплекс работ по монтажу/демонтажу, производству, трансляции/ размещению и обслуживанию брендированных круглых колонн в зале прибытия аэропорта Пулково. Номера колонн - LBP1-2, LBP4 - LBP9.Санкт-Петербург
Подведение итогов не позднее
09.06.2018 20:0009.06.2018 20:0009.06.2018 20:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806523299Подведение итогов не позднее Комплекс работ по монтажу/демонтажу, производству, трансляции/ размещению и обслуживанию брендированных круглых колонн в зале прибытия аэропорта Пулково. Номера колонн - LBP1-2, LBP4 - LBP9.Санкт-Петербург
Текущий статус
Заключение договора
Дата подведения итогов
09.06.201809.06.2018 20:0009.06.2018 20:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806523299Подведение итогов не позднее Комплекс работ по монтажу/демонтажу, производству, трансляции/ размещению и обслуживанию брендированных круглых колонн в зале прибытия аэропорта Пулково. Номера колонн - LBP1-2, LBP4 - LBP9.Санкт-Петербург
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Комплекс работ по монтажу/демонтажу, производству, трансляции/ размещению и обслуживанию брендированных круглых колонн в зале прибытия аэропорта Пулково. Номера колонн - LBP1-2, LBP4 - LBP9.
Начальная цена
8 525 559,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
8 штук
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
- Россия, международный аэропорт Пулково, г. Санкт-ПетербургРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Пилотов, 18/4
73.1
73.1
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 8
Комплекс работ по монтажу/демонтажу, производству, трансляции/размещению и обслуживанию рекламы на крупноформатных двухсторонних конструкциях без подсветки, расположенные на территории парковочного комплекса. Номера конструкций: NS 7-8, NS 10-12, NS 15-18
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
05.06.2018 10:00 GMT +305.06.2018 10:0005.06.2018 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806523299Дата и время окончания срока приема заявок Комплекс работ по монтажу/демонтажу, производству, трансляции/размещению и обслуживанию рекламы на крупноформатных двухсторонних конструкциях без подсветки, расположенные на территории парковочного комплекса. Номера конструкций: NS 7-8, NS 10-12, NS 15-18Санкт-Петербург
Дата и время вскрытия заявок
05.06.2018 10:0005.06.2018 10:0005.06.2018 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31806523299Дата и время вскрытия заявок Комплекс работ по монтажу/демонтажу, производству, трансляции/размещению и обслуживанию рекламы на крупноформатных двухсторонних конструкциях без подсветки, расположенные на территории парковочного комплекса. Номера конструкций: NS 7-8, NS 10-12, NS 15-18Санкт-Петербург
Подведение итогов не позднее
09.06.2018 20:0009.06.2018 20:0009.06.2018 20:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806523299Подведение итогов не позднее Комплекс работ по монтажу/демонтажу, производству, трансляции/размещению и обслуживанию рекламы на крупноформатных двухсторонних конструкциях без подсветки, расположенные на территории парковочного комплекса. Номера конструкций: NS 7-8, NS 10-12, NS 15-18Санкт-Петербург
Текущий статус
Заключение договора
Дата подведения итогов
09.06.201809.06.2018 20:0009.06.2018 20:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806523299Подведение итогов не позднее Комплекс работ по монтажу/демонтажу, производству, трансляции/размещению и обслуживанию рекламы на крупноформатных двухсторонних конструкциях без подсветки, расположенные на территории парковочного комплекса. Номера конструкций: NS 7-8, NS 10-12, NS 15-18Санкт-Петербург
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Комплекс работ по монтажу/демонтажу, производству, трансляции/размещению и обслуживанию рекламы на крупноформатных двухсторонних конструкциях без подсветки, расположенные на территории парковочного комплекса. Номера конструкций: NS 7-8, NS 10-12, NS 15-18
Начальная цена
3 910 036,20
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
18 шт
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
- Россия, международный аэропорт Пулково, г. Санкт-ПетербургРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Пилотов, 18/4
73.1
73.1
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 18
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