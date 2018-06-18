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    Главная / Торги / Поставка электродвигателей

    Поставка электродвигателей

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь18.06.2018 11:0018.06.2018 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806523163Дата и время окончания срока приема заявок Поставка электродвигателей АИР 180М6 18,5 кВт 750-1000 об/мин (Программа энергосбережения) СамараПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31806523163

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка электродвигателей

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    24.05.2018 16:47

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение

    Приложение к докуиентации

    Документация

    Договор

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное общество «Оренбургнефтеотдача»
    Все закупки и тендеры АО «Оренбургнефтеотдача»

    Юридический адрес

    461630, Российская Федерация, Оренбургская область, Бугуруслан, Фруктовая, 15

    Почтовый адрес

    461630, Российская Федерация, Оренбургская область, Бугуруслан, Фруктовая, 15

    Контактный телефон

    +7 846 276-26-00 доб. 4067

    Факс

    +7 35352 6-42-74

    Адрес электронной почты

    EVorotyncev@nestro.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Воротынцев Евгений Владимирович

    Место рассмотрения предложений

    Самара

    Закупки и тендеры Самарская Область

    Закупки и тендеры Оборудование электрическое прочее

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка электродвигателей АИР 180М6 18,5 кВт 750-1000 об/мин (Программа энергосбережения)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    18.06.2018 11:00 GMT +318.06.2018 11:0018.06.2018 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806523163Дата и время окончания срока приема заявок Поставка электродвигателей АИР 180М6 18,5 кВт 750-1000 об/мин (Программа энергосбережения) Самара

    Дата и время вскрытия заявок

    18.06.2018 11:0018.06.2018 11:0018.06.2018 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31806523163Дата и время вскрытия заявок Поставка электродвигателей АИР 180М6 18,5 кВт 750-1000 об/мин (Программа энергосбережения) Самара

    Подведение итогов не позднее

    12.07.2018 13:0012.07.2018 13:0012.07.2018 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806523163Подведение итогов не позднее Поставка электродвигателей АИР 180М6 18,5 кВт 750-1000 об/мин (Программа энергосбережения) Самара

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    12.07.201812.07.2018 13:0012.07.2018 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806523163Подведение итогов не позднее Поставка электродвигателей АИР 180М6 18,5 кВт 750-1000 об/мин (Программа энергосбережения) Самара

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка электродвигателей АИР 180М6 18,5 кВт 750-1000 об/мин (Программа энергосбережения)

    Начальная цена

    396 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с условиями проекта договора

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с условиями проекта договораРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с условиями проекта договора
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Акционерное общество «Оренбургнефтеотдача»»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО «Оренбургнефтеотдача»
    Все закупки и тендеры АО «Оренбургнефтеотдача»

    Адрес местонахождения

    461630, Российская Федерация, Оренбургская область, Бугуруслан, Фруктовая, 15

    Классификатор ОКПД2

    27.90

    Оборудование электрическое прочее

    Классификатор ОКВЭД2

    27.90

    Производство прочего электрического оборудования

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство прочего электрического оборудования"

    Кол-во: 7

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