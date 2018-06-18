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Номер извещения
31806523163
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка электродвигателей
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
24.05.2018 16:47
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
461630, Российская Федерация, Оренбургская область, Бугуруслан, Фруктовая, 15
Почтовый адрес
461630, Российская Федерация, Оренбургская область, Бугуруслан, Фруктовая, 15
Контактный телефон
+7 846 276-26-00 доб. 4067
Факс
+7 35352 6-42-74
Адрес электронной почты
EVorotyncev@nestro.ru
Ф.И.О. контактного лица
Воротынцев Евгений Владимирович
Место рассмотрения предложений
Самара
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка электродвигателей АИР 180М6 18,5 кВт 750-1000 об/мин (Программа энергосбережения)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
18.06.2018 11:00 GMT +318.06.2018 11:0018.06.2018 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806523163Дата и время окончания срока приема заявок Поставка электродвигателей АИР 180М6 18,5 кВт 750-1000 об/мин (Программа энергосбережения) Самара
Дата и время вскрытия заявок
18.06.2018 11:0018.06.2018 11:0018.06.2018 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31806523163Дата и время вскрытия заявок Поставка электродвигателей АИР 180М6 18,5 кВт 750-1000 об/мин (Программа энергосбережения) Самара
Подведение итогов не позднее
12.07.2018 13:0012.07.2018 13:0012.07.2018 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806523163Подведение итогов не позднее Поставка электродвигателей АИР 180М6 18,5 кВт 750-1000 об/мин (Программа энергосбережения) Самара
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка электродвигателей АИР 180М6 18,5 кВт 750-1000 об/мин (Программа энергосбережения)
Начальная цена
396 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с условиями проекта договора
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с условиями проекта договораРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО «Оренбургнефтеотдача»
Все закупки и тендеры АО «Оренбургнефтеотдача»
Адрес местонахождения
461630, Российская Федерация, Оренбургская область, Бугуруслан, Фруктовая, 15
27.90
27.90
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 7
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