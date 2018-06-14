Запрос предложений на поставку мотопомп для грязной воды для нужд ООО «РВК-Воронеж» в 2018 году

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения 31806523147 Уникальный номер закупки Номер закупки Наименование закупки Запрос предложений на поставку мотопомп для грязной воды для нужд ООО «РВК-Воронеж» в 2018 году Валюта процедуры RUB Способ закупки Запрос предложений Способ реализации Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РВК-ВОРОНЕЖ

Все закупки и тендеры РВК-ВОРОНЕЖ Юридический адрес 394038, ОБЛ ВОРОНЕЖСКАЯ, Г ВОРОНЕЖ, УЛ ПЕШЕ-СТРЕЛЕЦКАЯ, 90, Почтовый адрес 394038, г. Воронеж, ул. Пеше-Стрелецкая, 90 Контактный телефон +7 473 206-77-07 Факс +7 473 260-54-38 Адрес электронной почты tender.vrn@rosvodokanal.ru Ф.И.О. контактного лица Рыбина Ксения Владимировна Место рассмотрения предложений Воронеж Закупки и тендеры Воронежская Область Закупки и тендеры Насосы и компрессоры прочие Ключевые слова:

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