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    Главная / Торги / резаки по чертежам

    резаки по чертежам

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь30.05.2018 14:0030.05.2018 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП817834Дата и время окончания срока приема заявок резакСанкт-ПетербургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП817834

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    резаки по чертежам

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок

    Способ реализации

    Дата публикации

    24.05.2018 16:25

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    резак

    1

    2

    3

    4

    Изменения в извещении

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью ОМЗ-Спецсталь
    Все закупки и тендеры ОМЗ-Спецсталь

    Юридический адрес

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Почтовый адрес

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Территория Ижорский завод, б/н

    Контактный телефон

    +7 812 322-82-20 доб. 7165

    Факс

    +7 812 322-80-07

    Адрес электронной почты

    Andrey.Klepikov@omzglobal.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Клепиков Андрей Викторович

    Место рассмотрения предложений

    Санкт-Петербург

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Резак

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    30.05.2018 14:00 GMT +330.05.2018 14:0030.05.2018 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП817834Дата и время окончания срока приема заявок резакСанкт-Петербург

    Дата и время вскрытия заявок

    30.05.2018 14:0030.05.2018 14:0030.05.2018 14:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП817834Дата и время вскрытия заявок резакСанкт-Петербург

    Текущий статус

    Заключение договора

    Дата подведения итогов

    05.06.201805.06.2018 12:0005.06.2018 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП817834Подведение итогов не позднее резакСанкт-Петербург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Резак

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    один лот

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    СПб КолпиноРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    отсрочка 30 дней
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ОМЗ-Спецсталь
    Все закупки и тендеры ОМЗ-Спецсталь

    Адрес местонахождения

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Территория Ижорский завод, б/н

    Классификатор ОКПД2

    25.73.40.290

    Инструменты рабочие сменные для станков или для ручного инструмента прочие, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "инструмент"

    Кол-во: 0

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