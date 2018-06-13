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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
31806523033
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка оборудования для телеметрии
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
24.05.2018 16:35
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
433871, Российская Федерация, Ульяновская область, Новоспасское, пос.Сельхозтехники, пос.Сельхозтехники, д.5
Почтовый адрес
433871, Российская Федерация, Ульяновская область, Новоспасское, пос.Сельхозтехники, пос.Сельхозтехники, д.5
Контактный телефон
+7 846 272-60-04 доб. 067
Факс
+7 84238 2-34-19
Адрес электронной почты
EVorotyncev@nestro.ru
Ф.И.О. контактного лица
Воротынцев Евгений Владимирович
Место рассмотрения предложений
Самара
Закупки и тендеры Услуги в области инженерно-технического проектирования и связанные технические консультативные услуги
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка оборудования для телеметрии
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
13.06.2018 11:00 GMT +313.06.2018 11:0013.06.2018 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806523033Дата и время окончания срока приема заявок Поставка оборудования для телеметрии Самара
Дата и время вскрытия заявок
13.06.2018 11:0013.06.2018 11:0013.06.2018 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31806523033Дата и время вскрытия заявок Поставка оборудования для телеметрии Самара
Подведение итогов не позднее
22.06.2018 13:0022.06.2018 13:0022.06.2018 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806523033Подведение итогов не позднее Поставка оборудования для телеметрии Самара
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка оборудования для телеметрии
Начальная цена
1 125 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с условиями проекта договора
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с условиями проекта договораРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Ульяновскнефтегаз
Все закупки и тендеры Ульяновскнефтегаз
Адрес местонахождения
433871, Российская Федерация, Ульяновская область, Новоспасское, пос.Сельхозтехники, пос.Сельхозтехники, д.5
71.12.40.120
71.12
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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