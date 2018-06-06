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Номер извещения
31806523272
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Запрос предложений на поставку счетчиков воды универсальных различных диаметров для нужд ООО "РВК-Воронеж"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
24.05.2018 16:59
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
394038, ОБЛ ВОРОНЕЖСКАЯ, Г ВОРОНЕЖ, УЛ ПЕШЕ-СТРЕЛЕЦКАЯ, 90,
Почтовый адрес
394038, г. Воронеж, ул. Пеше-Стрелецкая, 90
Контактный телефон
+7 473 206-77-07
Факс
+7 473 260-54-38
Адрес электронной почты
tender.vrn@rosvodokanal.ru
Ф.И.О. контактного лица
Рыбина Ксения Владимировна
Место рассмотрения предложений
Воронеж
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Поставка счетчиков воды универсальных различных диаметров
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
06.06.2018 15:00 GMT +306.06.2018 15:0006.06.2018 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806523272Дата и время окончания срока приема заявок поставка счетчиков воды универсальных различных диаметровВоронеж
Дата и время вскрытия заявок
06.06.2018 15:0006.06.2018 15:0006.06.2018 15:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31806523272Дата и время вскрытия заявок поставка счетчиков воды универсальных различных диаметровВоронеж
Подведение итогов не позднее
30.06.2018 12:0030.06.2018 12:0030.06.2018 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806523272Подведение итогов не позднее поставка счетчиков воды универсальных различных диаметровВоронеж
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка счетчиков воды универсальных различных диаметров
Начальная цена
586 761,45
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с Закупочной документацией
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с Закупочной документациейРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
РВК-ВОРОНЕЖ
Все закупки и тендеры РВК-ВОРОНЕЖ
Адрес местонахождения
394038, ОБЛ ВОРОНЕЖСКАЯ, Г ВОРОНЕЖ, УЛ ПЕШЕ-СТРЕЛЕЦКАЯ, 90,
394038, г. Воронеж, ул. Пеше-Стрелецкая, 90
26.51.63.120
26.51.6
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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