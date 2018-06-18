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    Главная / Торги / Закупка защитных перчаток для нужд ОАО "ЯМАЛ СПГ"

    Закупка защитных перчаток для нужд ОАО "ЯМАЛ СПГ"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь18.06.2018 15:0018.06.2018 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП817832Дата и время окончания срока приема заявок Закупка защитных перчаток для нужд ОАО "ЯМАЛ СПГ"МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП817832

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Закупка защитных перчаток для нужд ОАО "ЯМАЛ СПГ"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционные торги

    Способ реализации

    Дата публикации

    24.05.2018 16:12

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    типовой договор

    описания перчаток

    Формат ком. предложения

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    формат ткп с учетом самовывоза

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    обновленный перечень_формта ткп с учетом самовывоза

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Открытое акционерное общество Ямал СПГ
    Все закупки и тендеры Ямал СПГ

    Юридический адрес

    629700, Российская Федерация, Тюменская область, Ямальский, с. Яр-Сале, Худи-Сэроко, 25А

    Почтовый адрес

    117393, Российская Федерация, Москва, Академика Пилюгина, 22

    Контактный телефон

    +7 495 228-98-50 доб. 13479

    Факс

    +7 495 228-98-49

    Адрес электронной почты

    M.yustus@yamalspg.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Юстус Мария Борисовна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Закупка защитных перчаток для нужд ОАО "ЯМАЛ СПГ"

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    18.06.201818.06.2018 16:0018.06.2018 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП817832Подведение итогов не позднее Закупка защитных перчаток для нужд ОАО "ЯМАЛ СПГ"Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка защитных перчаток для нужд ОАО "ЯМАЛ СПГ"

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с форматом оферты

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г. Москва, Перовское шоссе 25а, ООО "АэроТрансКарго"Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Отсрочка 60 дней с даты поставки партии товара
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Открытое акционерное общество Ямал СПГ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Ямал СПГ
    Все закупки и тендеры Ямал СПГ

    Адрес местонахождения

    629700, Российская Федерация, Тюменская область, Ямальский, с. Яр-Сале, Худи-Сэроко, 25А

    117393, Российская Федерация, Москва, Академика Пилюгина, 22

    Классификатор ОКПД2

    32

    Изделия готовые прочие

    17.4

    Изделия готовые текстильные, кроме одежды

    22.19

    Изделия из резины прочие

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    типовой договор

    24.05.2018

    описания перчаток

    24.05.2018

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Перчатки БОББИ ПЛЮС или аналог с такими же либо лучшими характеристиками"

    Кол-во: 100

    "Позиция 2"

    "Перчатки ТОРРО (разм.) или аналог с такими же либо лучшими характеристиками"

    Кол-во: 30

    "Позиция 3"

    "Перчатки ANSELL ХАЙФЛЕКС 11-605 или аналог с такими же либо лучшими характеристиками"

    Кол-во: 30

    "Позиция 4"

    "Перчатки ANSELL EDGE 48-125 или аналог с такими же либо лучшими характеристиками"

    Кол-во: 40

    "Позиция 5"

    "Перчатки ВС 10 трикотажные или аналог с такими же либо лучшими характеристиками"

    Кол-во: 1000

    "Позиция 6"

    "Перчатки ВС 13 трикотажные или аналог с такими же либо лучшими характеристиками"

    Кол-во: 1000

    "Позиция 7"

    "Перчатки "Восточные тигры" или аналог с такими же либо лучшими характеристиками"

    Кол-во: 300

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