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Номер извещения
ГП817832
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Закупка защитных перчаток для нужд ОАО "ЯМАЛ СПГ"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционные торги
Способ реализации
Дата публикации
24.05.2018 16:12
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
629700, Российская Федерация, Тюменская область, Ямальский, с. Яр-Сале, Худи-Сэроко, 25А
Почтовый адрес
117393, Российская Федерация, Москва, Академика Пилюгина, 22
Контактный телефон
+7 495 228-98-50 доб. 13479
Факс
+7 495 228-98-49
Адрес электронной почты
M.yustus@yamalspg.ru
Ф.И.О. контактного лица
Юстус Мария Борисовна
Место рассмотрения предложений
Москва
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Закупка защитных перчаток для нужд ОАО "ЯМАЛ СПГ"
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Закупка защитных перчаток для нужд ОАО "ЯМАЛ СПГ"
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с форматом оферты
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г. Москва, Перовское шоссе 25а, ООО "АэроТрансКарго"Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Ямал СПГ
Все закупки и тендеры Ямал СПГ
Адрес местонахождения
629700, Российская Федерация, Тюменская область, Ямальский, с. Яр-Сале, Худи-Сэроко, 25А
117393, Российская Федерация, Москва, Академика Пилюгина, 22
32
17.4
22.19
Документация лота
Кол-во: 100
Кол-во: 30
Кол-во: 30
Кол-во: 40
Кол-во: 1000
Кол-во: 1000
Кол-во: 300
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