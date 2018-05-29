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    Главная / Торги / Бульдозер гусеничный массой 45-55 тонн согласно ТЗ 1 шт.

    Бульдозер гусеничный массой 45-55 тонн согласно ТЗ 1 шт.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь29.05.2018 16:3029.05.2018 16:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП817828Дата и время окончания срока приема заявок Бульдозер гусеничный массой 45-55 тонн согласно ТЗ 1 шт.МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП817828

    Уникальный номер закупки

    18882

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Бульдозер гусеничный массой 45-55 тонн согласно ТЗ 1 шт.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционные торги

    Способ реализации

    Дата публикации

    24.05.2018 15:57

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Приглашение

    Техническое задание

    Типовой договор

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ КОЛМАР
    Все закупки и тендеры УК КОЛМАР

    Юридический адрес

    123112, Российская Федерация, Москва, 1-й Красногвардейский проезд, д. 21, стр. 1

    Почтовый адрес

    123112, Российская Федерация, Москва, 1-й Красногвардейский проезд, д. 21, стр. 1, эт 39 пом I ком 26

    Контактный телефон

    +7 495 662-39-90

    Факс

    +7 495 662-39-98

    Адрес электронной почты

    naumov@kolmar.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Наумов Василий Валерьевич

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Ключевые слова:

    бульдозер

    Список лотов

    Лот 1

    Бульдозер гусеничный массой 45-55 тонн согласно ТЗ 1 шт.

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    10.06.201810.06.2018 18:0010.06.2018 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП817828Подведение итогов не позднее Бульдозер гусеничный массой 45-55 тонн согласно ТЗ 1 шт.Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Бульдозер гусеничный массой 45-55 тонн согласно ТЗ 1 шт.

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    1

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    DDP г. НерюнгриРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    • условия платежа (не мене 2-х вариантов, 100% отсрочка - приоритет);
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    УК КОЛМАР
    Все закупки и тендеры УК КОЛМАР

    Адрес местонахождения

    123112, Российская Федерация, Москва, 1-й Красногвардейский проезд, д. 21, стр. 1

    123112, Российская Федерация, Москва, 1-й Красногвардейский проезд, д. 21, стр. 1, эт 39 пом I ком 26

    Классификатор ОКПД2

    28

    Машины и оборудование, не включенные в другие группировки

    29

    Средства автотранспортные, прицепы и полуприцепы

    30

    Средства транспортные и оборудование, прочие

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Бульдозер гусеничный массой 45-55 тонн согласно ТЗ "

    Кол-во: 1

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