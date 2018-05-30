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Номер извещения
31806522505
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Оказание диспетчерских услуг, связанных с оперативным управлением, контролем и координацией процесса обеспечения автотранспортом работников Заказчика в г. Санкт-Петербурге
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
24.05.2018 15:46
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
115162, Российская Федерация, Москва, Лестева, 8/1
Почтовый адрес
115162, Российская Федерация, Москва, Лестева, 8/1
Контактный телефон
+7 495 987-30-92 доб. 705
Факс
+7 495 777-33-86
Адрес электронной почты
iv@abservisiz.ru
Ф.И.О. контактного лица
Гафтуняк Петр Иванович
Место рассмотрения предложений
Город Москва столица Российской Федерации город федерального значения
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание диспетчерских услуг, связанных с оперативным управлением, контролем и координацией процесса обеспечения автотранспортом
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
30.05.2018 15:00 GMT +330.05.2018 15:0030.05.2018 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806522505Дата и время окончания срока приема заявок Оказание диспетчерских услуг, связанных с оперативным управлением, контролем и координацией процесса обеспечения автотранспортомГород Москва столица Российской Федерации город федерального значения
Дата и время вскрытия заявок
30.05.2018 15:0030.05.2018 15:0030.05.2018 15:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31806522505Дата и время вскрытия заявок Оказание диспетчерских услуг, связанных с оперативным управлением, контролем и координацией процесса обеспечения автотранспортомГород Москва столица Российской Федерации город федерального значения
Подведение итогов не позднее
04.06.2018 17:0004.06.2018 17:0004.06.2018 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806522505Подведение итогов не позднее Оказание диспетчерских услуг, связанных с оперативным управлением, контролем и координацией процесса обеспечения автотранспортомГород Москва столица Российской Федерации город федерального значения
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
04.06.201804.06.2018 17:0004.06.2018 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806522505Подведение итогов не позднее Оказание диспетчерских услуг, связанных с оперативным управлением, контролем и координацией процесса обеспечения автотранспортомГород Москва столица Российской Федерации город федерального значения
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание диспетчерских услуг, связанных с оперативным управлением, контролем и координацией процесса обеспечения автотранспортом
Начальная цена
240 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
1 ед
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г. Санкт-ПетербургРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО Арктик Билдинг Сервисиз
Все закупки и тендеры АО Арктик Билдинг Сервисиз
Адрес местонахождения
115162, Российская Федерация, Москва, Лестева, 8/1
49.32.11
49.32
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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