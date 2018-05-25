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Номер извещения
ГП817826
Уникальный номер закупки
1427
Наименование закупки
Поставка универсальная декоративная смесь DLF-Trifolium Робустика (1646) (Упак 20кг) = 3020 кг. С доставкой Белые Столбы. Условие оплаты: пост оплата. Поставка до 15.06.18.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
24.05.2018 15:41
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
142000, Российская Федерация, Московская область, Домодедово, мкр. Северный, ул. Логистическая, д.1
Почтовый адрес
142000, Российская Федерация, Московская область, Домодедово, мкр. Северный, ул. Логистическая, д.1
Контактный телефон
+7 495 660-91-91 доб. 208
Факс
+7 495 660-91-91
Адрес электронной почты
natalia.anoshkina@mega-stroy.su
Ф.И.О. контактного лица
Аношкина Наталья Генадьевна
Место рассмотрения предложений
Домодедово
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Поставка универсальная декоративная смесь DLF-Trifolium Робустика (1646) (Упак 20кг) = 3020 кг. С доставкой Белые Столбы. Условие оплаты: пост оплата. Поставка до 15.06.18.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
25.05.2018 16:00 GMT +325.05.2018 16:0025.05.2018 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП817826Дата и время окончания срока приема заявок Поставка универсальная декоративная смесь DLF-Trifolium Робустика (1646) (Упак 20кг) = 3020 кг. С доставкой Белые Столбы. Условие оплаты: пост оплата. Поставка до 15.06.18.Домодедово
Дата и время вскрытия заявок
25.05.2018 16:0025.05.2018 16:0025.05.2018 16:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП817826Дата и время вскрытия заявок Поставка универсальная декоративная смесь DLF-Trifolium Робустика (1646) (Упак 20кг) = 3020 кг. С доставкой Белые Столбы. Условие оплаты: пост оплата. Поставка до 15.06.18.Домодедово
Подведение итогов не позднее
30.05.2018 16:0030.05.2018 16:0030.05.2018 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП817826Подведение итогов не позднее Поставка универсальная декоративная смесь DLF-Trifolium Робустика (1646) (Упак 20кг) = 3020 кг. С доставкой Белые Столбы. Условие оплаты: пост оплата. Поставка до 15.06.18.Домодедово
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
30.05.201830.05.2018 16:0030.05.2018 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП817826Подведение итогов не позднее Поставка универсальная декоративная смесь DLF-Trifolium Робустика (1646) (Упак 20кг) = 3020 кг. С доставкой Белые Столбы. Условие оплаты: пост оплата. Поставка до 15.06.18.Домодедово
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка универсальная декоративная смесь DLF-Trifolium Робустика (1646) (Упак 20кг) = 3020 кг. С доставкой Белые Столбы. Условие оплаты: пост оплата. Поставка до 15.06.18.
Начальная цена
771 288,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
по заявке
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
по схемеРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Реконструкция
Все закупки и тендеры Реконструкция
Адрес местонахождения
142000, Российская Федерация, Московская область, Домодедово, мкр. Северный, ул. Логистическая, д.1
02.01.41
02.3
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 3020
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