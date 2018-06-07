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Номер извещения
ГП817829
Уникальный номер закупки
02-0111-18
Наименование закупки
Разработка проектной документации по объекту «Система геотехнического мониторинга объектов ОАО «Севернефтегазпром»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
24.05.2018 15:59
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
629300, Российская Федерация, Тюменская область, Красноселькупский район, с Красноселькуп, ул. Ленина, д. 22
Почтовый адрес
629300, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, мкр. Олимпийский, д. 11
Контактный телефон
+7 34949 3-32-81
Факс
+7 34949 3-31-13
Адрес электронной почты
tender@sngp.com
Ф.И.О. контактного лица
Креймер Марина Александровна
Место рассмотрения предложений
629300, ЯНАО, г. Новый Уренгой, мкр. Олимпийский, д. 11
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Разработка проектной документации по объекту «Система геотехнического мониторинга объектов ОАО «Севернефтегазпром»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
07.06.2018 09:00 GMT +307.06.2018 09:0007.06.2018 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП817829Дата и время окончания срока приема заявок Разработка проектной документации по объекту «Система геотехнического мониторинга объектов ОАО «Севернефтегазпром»629300, ЯНАО, г. Новый Уренгой, мкр. Олимпийский, д. 11
Дата и время вскрытия заявок
07.06.2018 09:0007.06.2018 09:0007.06.2018 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП817829Дата и время вскрытия заявок Разработка проектной документации по объекту «Система геотехнического мониторинга объектов ОАО «Севернефтегазпром»629300, ЯНАО, г. Новый Уренгой, мкр. Олимпийский, д. 11
Подведение итогов не позднее
18.06.2018 13:0018.06.2018 13:0018.06.2018 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП817829Подведение итогов не позднее Разработка проектной документации по объекту «Система геотехнического мониторинга объектов ОАО «Севернефтегазпром»629300, ЯНАО, г. Новый Уренгой, мкр. Олимпийский, д. 11
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
18.06.201818.06.2018 13:0018.06.2018 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП817829Подведение итогов не позднее Разработка проектной документации по объекту «Система геотехнического мониторинга объектов ОАО «Севернефтегазпром»629300, ЯНАО, г. Новый Уренгой, мкр. Олимпийский, д. 11
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Разработка проектной документации по объекту «Система геотехнического мониторинга объектов ОАО «Севернефтегазпром»
Начальная цена
7 377 301,94
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
в соответствии с документацией
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
в соответствии с документациейРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Севернефтегазпром
Все закупки и тендеры Севернефтегазпром
Адрес местонахождения
629300, Российская Федерация, Тюменская область, Красноселькупский район, с Красноселькуп, ул. Ленина, д. 22
629300, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, мкр. Олимпийский, д. 11
71.12.19.000
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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