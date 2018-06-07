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    Главная / Торги / Разработка проектной документации по объекту «Система геотехнического мониторинга объектов ОАО «Севернефтегазпром»

    Разработка проектной документации по объекту «Система геотехнического мониторинга объектов ОАО «Севернефтегазпром»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь07.06.2018 09:0007.06.2018 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП817829Дата и время окончания срока приема заявок Разработка проектной документации по объекту «Система геотехнического мониторинга объектов ОАО «Севернефтегазпром»629300, ЯНАО, г. Новый Уренгой, мкр. Олимпийский, д. 11Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП817829

    Уникальный номер закупки

    02-0111-18

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Разработка проектной документации по объекту «Система геотехнического мониторинга объектов ОАО «Севернефтегазпром»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    24.05.2018 15:59

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение 02-0111-18

    Исходные данные к заданию на ПИР

    Исходные данные к заданию на ПИР часть 2

    Исходные данные к заданию на ПИР часть 3

    Исходные данные к заданию на ПИР часть 4

    Изменения в извещении

    Документация 02-0111-18 от 29.05.2018

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Открытое акционерное общество Севернефтегазпром
    Все закупки и тендеры Севернефтегазпром

    Юридический адрес

    629300, Российская Федерация, Тюменская область, Красноселькупский район, с Красноселькуп, ул. Ленина, д. 22

    Почтовый адрес

    629300, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, мкр. Олимпийский, д. 11

    Контактный телефон

    +7 34949 3-32-81

    Факс

    +7 34949 3-31-13

    Адрес электронной почты

    tender@sngp.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Креймер Марина Александровна

    Место рассмотрения предложений

    629300, ЯНАО, г. Новый Уренгой, мкр. Олимпийский, д. 11

    Закупки и тендеры Ямало-Ненецкий Автономный округ

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Разработка проектной документации по объекту «Система геотехнического мониторинга объектов ОАО «Севернефтегазпром»

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    07.06.2018 09:00 GMT +307.06.2018 09:0007.06.2018 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП817829Дата и время окончания срока приема заявок Разработка проектной документации по объекту «Система геотехнического мониторинга объектов ОАО «Севернефтегазпром»629300, ЯНАО, г. Новый Уренгой, мкр. Олимпийский, д. 11

    Дата и время вскрытия заявок

    07.06.2018 09:0007.06.2018 09:0007.06.2018 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП817829Дата и время вскрытия заявок Разработка проектной документации по объекту «Система геотехнического мониторинга объектов ОАО «Севернефтегазпром»629300, ЯНАО, г. Новый Уренгой, мкр. Олимпийский, д. 11

    Подведение итогов не позднее

    18.06.2018 13:0018.06.2018 13:0018.06.2018 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП817829Подведение итогов не позднее Разработка проектной документации по объекту «Система геотехнического мониторинга объектов ОАО «Севернефтегазпром»629300, ЯНАО, г. Новый Уренгой, мкр. Олимпийский, д. 11

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    18.06.201818.06.2018 13:0018.06.2018 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП817829Подведение итогов не позднее Разработка проектной документации по объекту «Система геотехнического мониторинга объектов ОАО «Севернефтегазпром»629300, ЯНАО, г. Новый Уренгой, мкр. Олимпийский, д. 11

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Разработка проектной документации по объекту «Система геотехнического мониторинга объектов ОАО «Севернефтегазпром»

    Начальная цена

    7 377 301,94

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    в соответствии с документацией

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с документациейРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с документацией

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Севернефтегазпром
    Все закупки и тендеры Севернефтегазпром

    Адрес местонахождения

    629300, Российская Федерация, Тюменская область, Красноселькупский район, с Красноселькуп, ул. Ленина, д. 22

    629300, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, мкр. Олимпийский, д. 11

    Классификатор ОКПД2

    71.12.19.000

    Услуги по инженерно-техническому проектированию прочих объектов

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Разработка проектной документации по объекту «Система геотехнического мониторинга объектов ОАО "Севернефтегазпром""

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